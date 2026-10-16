Monitör Tavsiyeleri - Ekim 2026

Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.
Ürün Linkleri:
- AOC 24G4ZR Hepsiburada Link
- LG ULTRAGEAR 27G523B DH1200
- KTC H27T7P
- Samsung G5 S27FG502
- Gigabyte G27U
- Gigabyte GO27Q24G N11 Link
- Samsung 27" G80SH
- Samsung 32" G80SH
- TCL 27G64
- AOC U27G4XM
FHD Monitörler
24"
AOC 24G4ZR - 5600TL
- 23.8" FHD Fast IPS 260Hz panel
- 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 300nits, 1000:1
- 8bits, P3 %88, sRGB %107
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik
27"
LG ULTRAGEAR 27G523B-B - 6000TL
- 27" FHD Fast IPS 200Hz panel
- 1ms GtG, 300nits, 1000:1
- 8bits, sRGB %99 renk
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, Eğme
2K Monitörler
KTC H27T7P - 7500TL
- 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
- 1ms MPRT, 450nits, 1000:1
- FRC 10bits, P3 %97, sRGB %99
- 2x HDMI 2.0, 2x DP 1.4, 1×USB2.0
- Pivot, eğme, yükseklik
Samsung Odyssey G5 S27FG502 - 8500TL
- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 350nits, 1000:1
- 8bits, sRGB %99
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
4K UHD Monitörler
Gigabyte G27U - 16.000TL
- 27" UHD SS IPS 160Hz panel
- Edge Led arka aydınlatma
- Tipik 350nit, tepe 400nit
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 1000:1 kontrast
- FRC 10bit, sRGB %125, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-A 2.0, KVM
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U32G4U - 24.800TL
- 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nits, 1000:1
- 8bits, sRGB %99, P3 %95
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
QHD ve UHD Oled Monitörler
Gigabyte GO27Q24G - 22.000TL
- 26.5" QHD LG WOLED 240Hz panel
- 0.03ms GtG gecikme değeri
- 275nits tipik, 1300nits tepe parlaklık
- 10bits, DCI-P3 %99, Glossy panel
- 2x5W dahili hoparlör, KVM switch
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-C 3.2 15W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Samsung Odyssey OLED G8 G80SH - 27" 35.000, 32" 45.000TL
- 31.5" UHD Samsung QD-Oled 240Hz panel
- Anti Glare yansıma önleyici kaplama
- 4th Gen Penta Tandem QD-OLED
- EL Gen 3 (EL 3.0), Triangular RGB
- Tipik 300nits, tepe 1000nits parlaklık
- 10bits renk, DCI-P3 %99
- 2x HDMI 2.1, 1x DP2.1 (UHBR20)
- 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 98W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Mini Led Monitörler
TCL 27G64 - 12.999TL
- 27" QHD TCL CSOT HVA 180Hz panel
- Mini LED arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 180
- Quantum Dot Color katman
- 600nits sürekli parlaklık
- Fast VA 1ms GtG, 5000:1 kontrast
- FRC 10bits, sRGB %99, P3 %97, ΔE＜2
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U27G4XM - 25.000TL
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- Mini Led arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 1152
- Tipik 400nits, tepe 1200nits
- 1ms GtG, FRC 10bits, sRGB %99, P3 %98
- 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Ultrawide Monitörler
Dell Alienware 34 AW3425DW - 30.000TL
- 34.18" UWQHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
- 2nd Gen QD-OLED, EL Gen 2, Triangular RGB
- 250nits tipik, 1000nits tepe parlaklık, Glossy
- 0.3ms GtG, 2.9ms Input Lag gecikmesi
- 10bits, DCI-P3 %99, sRGB %100, Rec.2020 %80
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-A 1xUSB-C 3.2 15W
- Eğme, döndürme, yükseklik
Zamanlama
00:00 - Giriş
00:32 - FHD Monitörler
03:36 - QHD Monitörler
05:48 - UHD Monitörler
07:19 - OLED Monitörler
10:17 - Mini Led Monitörler
13:09 - Ultrawide Monitörler
15:09 - Kapanış ve Kartlar
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.