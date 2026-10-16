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    Monitör Tavsiyeleri - Ekim 2026

    Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.            

    Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.

    Ürün Linkleri:
    - AOC 24G4ZR Hepsiburada Link
    - LG ULTRAGEAR 27G523B DH1200
    - KTC H27T7P
    - Samsung G5 S27FG502
    - Gigabyte G27U
    - Gigabyte GO27Q24G N11 Link
    - Samsung 27" G80SH
    - Samsung 32" G80SH
    - TCL 27G64
    - AOC U27G4XM

    FHD Monitörler

    24"
    AOC 24G4ZR - 5600TL
    - 23.8" FHD Fast IPS 260Hz panel
    - 1ms GtG, 0.3ms MPRT, 300nits, 1000:1
    - 8bits, P3 %88, sRGB %107
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, yükseklik

    27"
    LG ULTRAGEAR 27G523B-B - 6000TL
    - 27" FHD Fast IPS 200Hz panel
    - 1ms GtG, 300nits, 1000:1
    - 8bits, sRGB %99 renk
    - 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, Eğme

    2K Monitörler

    KTC H27T7P - 7500TL
    - 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
    - 1ms MPRT, 450nits, 1000:1
    - FRC 10bits, P3 %97, sRGB %99
    - 2x HDMI 2.0, 2x DP 1.4, 1×USB2.0
    - Pivot, eğme, yükseklik

    Samsung Odyssey G5 S27FG502 - 8500TL
    - 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
    - 1ms GtG, 350nits, 1000:1
    - 8bits, sRGB %99
    - 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.2
    - Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

    4K UHD Monitörler

    Gigabyte G27U - 16.000TL
    - 27" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Edge Led arka aydınlatma
    - Tipik 350nit, tepe 400nit
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 1000:1 kontrast
    - FRC 10bit, sRGB %125, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-A 2.0, KVM
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    AOC U32G4U - 24.800TL
    - 31.5" UHD SS IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği
    - 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 450nits, 1000:1
    - 8bits, sRGB %99, P3 %95
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 4xUSB3.2
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    QHD ve UHD Oled Monitörler 

    Gigabyte GO27Q24G - 22.000TL
    - 26.5" QHD LG WOLED 240Hz panel
    - 0.03ms GtG gecikme değeri
    - 275nits tipik, 1300nits tepe parlaklık
    - 10bits, DCI-P3 %99, Glossy panel
    - 2x5W dahili hoparlör, KVM switch
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-C 3.2 15W
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik 

    Samsung Odyssey OLED G8 G80SH - 27" 35.000, 32" 45.000TL
    - 31.5" UHD Samsung QD-Oled 240Hz panel
    - Anti Glare yansıma önleyici kaplama
    - 4th Gen Penta Tandem QD-OLED
    - EL Gen 3 (EL 3.0), Triangular RGB
    - Tipik 300nits, tepe 1000nits parlaklık
    - 10bits renk, DCI-P3 %99
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP2.1 (UHBR20)
    - 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 98W
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Mini Led Monitörler

    TCL 27G64 - 12.999TL
    - 27" QHD TCL CSOT HVA 180Hz panel
    - Mini LED arka aydınlatma
    - Bölgesel karartma sayısı 180
    - Quantum Dot Color katman
    - 600nits sürekli parlaklık
    - Fast VA 1ms GtG, 5000:1 kontrast
    - FRC 10bits, sRGB %99, P3 %97, ΔE＜2
    - 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    AOC U27G4XM - 25.000TL
    - 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
    - Çift mod FHD 320Hz desteği 
    - Mini Led arka aydınlatma
    - Bölgesel karartma sayısı 1152
    - Tipik 400nits, tepe 1200nits
    - 1ms GtG, FRC 10bits, sRGB %99, P3 %98
    - 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps
    - Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

    Ultrawide Monitörler

    Dell Alienware 34 AW3425DW - 30.000TL
    - 34.18" UWQHD Samsung QD-OLED 240Hz panel
    - 2nd Gen QD-OLED, EL Gen 2, Triangular RGB
    - 250nits tipik, 1000nits tepe parlaklık, Glossy
    - 0.3ms GtG, 2.9ms Input Lag gecikmesi
    - 10bits, DCI-P3 %99, sRGB %100, Rec.2020 %80
    - 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-A 1xUSB-C 3.2 15W
    - Eğme, döndürme, yükseklik 

    Zamanlama
    00:00 - Giriş
    00:32 - FHD Monitörler
    03:36 - QHD Monitörler
    05:48 - UHD Monitörler
    07:19 - OLED Monitörler
    10:17 - Mini Led Monitörler
    13:09 - Ultrawide Monitörler
    15:09 - Kapanış ve Kartlar


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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