Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.

Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.

Ürün Linkleri:

- KTC H25T7-3 Hepsiburada Link

- KTC H27T7P

- AOC Q27G4XF N11 Link

- Koorui G2741L

- Samsung OLED G5 G50SF

- Gigabyte GO27Q24G

- Samsung 27" G80SH

- Samsung Odyssey OLED G8 32" G80SH

- TCL 27G64

- AOC U27G4XM

Zamanlama:

00:00 - Giriş

00:49 - KTC H25T7-3

02:46 - KTC H27T7P

03:33 - AOC Q27G4XF

04:22 - Koorui G2741L

05:21 - Samsung Odyssey OLED G5 G50SF

06:12 - Gigabyte GO27Q24G

07:02 - Samsung Odyssey OLED G8 G80SH

08:12 - TCL 27G64

09:13 - AOC U27G4XM

10:42 - Kapanış ve Kartlar

FHD Monitörler

KTC H25T7-3 - 4000TL

- 24.5" FHD Fast IPS 240Hz panel

- 1ms MPRT, 400nits, 1000:1

- 8bits, P3 %94, sRGB %114

- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4

- Pivot, eğme, yükseklik

2K Monitörler

KTC H27T7P - 7000TL

- 27" QHD Fast IPS 200Hz panel

- 1ms MPRT, 450nits, 1000:1

- FRC 10bits, P3 %97, sRGB %99

- 2x HDMI 2.0, 2x DP 1.4, 1×USB2.0

- Pivot, eğme, yükseklik

AOC Q27G4XF - 8000TL

- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel

- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1

- 8bit, P3 %93, sRGB %117

- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4

- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme

4K UHD Monitörler

Koorui G2741L - 15.000TL

- 27" UHD IPS 160Hz panel

- Doğal çift çözünürlük çalışma modu

- FHD 320Hz, UHD 160Hz tazeleme

- DIC 1ms , 350nit, 1000:1

- FRC 10bit, P3 %95, E≤2

- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4

- Pivot, eğme, yükseklik

QHD ve UHD Oled Monitörler

Samsung Odyssey OLED G5 G50SF - 17.500TL

- 27" QHD Samsung QD-OLED 180Hz panel

- 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1

- 200nits, 10bits, sRGB %99, P3 %99

- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, Eğme

Gigabyte GO27Q24G - 22.300TL

- 26.5" QHD LG WOLED 240Hz panel

- 0.03ms GtG gecikme değeri

- 275nits tipik, 1300nits tepe parlaklık

- 10bits, DCI-P3 %99, Glossy panel

- 2x5W dahili hoparlör, KVM switch

- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-C 3.2 15W

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

Samsung Odyssey OLED G8 G80SH - 27" 32.500, 32" 41.000TL

- 31.5" UHD Samsung QD-Oled 240Hz panel

- Anti Glare yansıma önleyici kaplama

- 4th Gen Penta Tandem QD-OLED

- EL Gen 3 (EL 3.0), Triangular RGB

- Tipik 300nits, tepe 1000nits parlaklık

- 10bits renk, DCI-P3 %99

- 2x HDMI 2.1, 1x DP2.1 (UHBR20)

- 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 98W

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

Mini Led Monitörler

TCL 27G64 - 12.000TL

- 27" QHD TCL CSOT HVA 180Hz panel

- Mini LED arka aydınlatma

- Bölgesel karartma sayısı 180

- Quantum Dot Color katman

- 600nits sürekli parlaklık

- Fast VA 1ms GtG, 5000:1 kontrast

- FRC 10bits, sRGB %99, P3 %97, ΔE＜2

- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

AOC U27G4XM - 24.000TL

- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel

- Çift mod FHD 320Hz desteği

- Mini Led arka aydınlatma

- Bölgesel karartma sayısı 1152

- Tipik 400nits, tepe 1200nits

- 1ms GtG, FRC 10bits, sRGB %99, P3 %98

- 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps

- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.