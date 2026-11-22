Monitör tavsiyeleri serisinin yeni bölümünde sizlere çeşitli ekran boyutlarında ve niteliklerde her işinize koşabilecek monitör önerileri yapıyoruz.
Ürün Linkleri:
- KTC H25T7-3 Hepsiburada Link
- KTC H27T7P
- AOC Q27G4XF N11 Link
- Koorui G2741L
- Samsung OLED G5 G50SF
- Gigabyte GO27Q24G
- Samsung 27" G80SH
- Samsung Odyssey OLED G8 32" G80SH
- TCL 27G64
- AOC U27G4XM
Zamanlama:
00:00 - Giriş
00:49 - KTC H25T7-3
02:46 - KTC H27T7P
03:33 - AOC Q27G4XF
04:22 - Koorui G2741L
05:21 - Samsung Odyssey OLED G5 G50SF
06:12 - Gigabyte GO27Q24G
07:02 - Samsung Odyssey OLED G8 G80SH
08:12 - TCL 27G64
09:13 - AOC U27G4XM
10:42 - Kapanış ve Kartlar
FHD Monitörler
KTC H25T7-3 - 4000TL
- 24.5" FHD Fast IPS 240Hz panel
- 1ms MPRT, 400nits, 1000:1
- 8bits, P3 %94, sRGB %114
- 2x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik
2K Monitörler
KTC H27T7P - 7000TL
- 27" QHD Fast IPS 200Hz panel
- 1ms MPRT, 450nits, 1000:1
- FRC 10bits, P3 %97, sRGB %99
- 2x HDMI 2.0, 2x DP 1.4, 1×USB2.0
- Pivot, eğme, yükseklik
AOC Q27G4XF - 8000TL
- 27" QHD Fast IPS 180Hz panel
- 1ms GtG, 0.5ms MPRT, 300nit, 1000:1
- 8bit, P3 %93, sRGB %117
- 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik, döndürme
4K UHD Monitörler
Koorui G2741L - 15.000TL
- 27" UHD IPS 160Hz panel
- Doğal çift çözünürlük çalışma modu
- FHD 320Hz, UHD 160Hz tazeleme
- DIC 1ms , 350nit, 1000:1
- FRC 10bit, P3 %95, E≤2
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, yükseklik
QHD ve UHD Oled Monitörler
Samsung Odyssey OLED G5 G50SF - 17.500TL
- 27" QHD Samsung QD-OLED 180Hz panel
- 0.03ms GtG, AG %25, 1.000.000:1
- 200nits, 10bits, sRGB %99, P3 %99
- 2xHDMI 2.0, 1xDP 1.2, Eğme
Gigabyte GO27Q24G - 22.300TL
- 26.5" QHD LG WOLED 240Hz panel
- 0.03ms GtG gecikme değeri
- 275nits tipik, 1300nits tepe parlaklık
- 10bits, DCI-P3 %99, Glossy panel
- 2x5W dahili hoparlör, KVM switch
- 2xHDMI2.1, 1xDP1.4, 1xUSB-C 3.2 15W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Samsung Odyssey OLED G8 G80SH - 27" 32.500, 32" 41.000TL
- 31.5" UHD Samsung QD-Oled 240Hz panel
- Anti Glare yansıma önleyici kaplama
- 4th Gen Penta Tandem QD-OLED
- EL Gen 3 (EL 3.0), Triangular RGB
- Tipik 300nits, tepe 1000nits parlaklık
- 10bits renk, DCI-P3 %99
- 2x HDMI 2.1, 1x DP2.1 (UHBR20)
- 1x USB-A 3.2, 1x USB-C 98W
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
Mini Led Monitörler
TCL 27G64 - 12.000TL
- 27" QHD TCL CSOT HVA 180Hz panel
- Mini LED arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 180
- Quantum Dot Color katman
- 600nits sürekli parlaklık
- Fast VA 1ms GtG, 5000:1 kontrast
- FRC 10bits, sRGB %99, P3 %97, ΔE＜2
- 2x HDMI 2.1, 1x DP 1.4
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
AOC U27G4XM - 24.000TL
- 27" UHD Fast IPS 160Hz panel
- Çift mod FHD 320Hz desteği
- Mini Led arka aydınlatma
- Bölgesel karartma sayısı 1152
- Tipik 400nits, tepe 1200nits
- 1ms GtG, FRC 10bits, sRGB %99, P3 %98
- 2xHDMI 2.1, 1xDP 1.4, 4x USB-A 5Gbps
- Pivot, eğme, döndürme, yükseklik
*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.