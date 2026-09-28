2K Fast IPS 200Hz Monitör | Monster Aryond A27F V1 İnceleme

Monster Aryond A27F V1, rekabetçi oyuncular ve yüksek performans arayan kullanıcılar için uygun olduğu söylenebilecek 27 inç boyutunda ekrana sahip Fast IPS oyuncu monitörüdür.

Monster Aryond A27F V1, rekabetçi oyuncular ve yüksek performans arayan kullanıcılar için uygun olduğu söylenebilecek 27 inç boyutunda ekrana sahip Fast IPS oyuncu monitörüdür. Bu ekran 2560x1440 (QHD) çözünürlüğüyle keskin detaylar sunabiliyor. Ayrıca 200 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresi (MPRT) sayesinde özellikle hızlı tempolu oyunlarda akıcı bir deneyim sunabiliyor. G-Sync ve FreeSync desteğiyle ekran yırtılmalarını ortadan kaldırabiliyor. Dahili hoparlörü, RGB aydınlatması ve ergonomi odaklı pivot/yükseklik ayarlı yapısıyla müşterisini ikna etmeye yarayacak oyuncaklar sunabiliyor.

Ürün Linki:

https://www.monsternotebook.com.tr/oyuncu-monitoru/aryond-a27f-v1-beyaz/

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