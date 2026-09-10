Pixart 3395 Mouse, TKL Mekanik Klavye, Jacqard Mousepad | Monster Pusat Oyuncu Ekipmanları İnceleme

Monster oyun ekipmanlarını ele aldığımız video içerisinde Pixart 3395 sensörlü Pusat Ghost Pro mouse modeline, tkl mekanik klavyesi Pusat Rapid Pro ve Pusat Control M mousepad ürünlerine yer verdik.

Monster oyun ekipmanlarını ele aldığımız bu video içerisinde Pixart 3395 sensörünü içeren Pusat Ghost Pro mouse modeline, kırmızı switch tkl mekanik klavyesine Pusat Rapid Pro ve Pusat Control M mousepad ürünlerine yer verdik.

Monster’ın oyunculara yönelik tasarladığı Pusat Ghost Pro Kablosuz Oyuncu Mouse beyaz rengiyle dikkat çekiyor. Yalnızca 54 gramlık bir tasarımla geliyor. Teknik tarafta 26.000 DPI’a kadar hassasiyet sunarken kalbinde üst seviye PixArt PAW 3395 sensör yer alıyor. Kailh GM4.0 mekanik anahtarları sayesinde tıklama ömrü ve hissiyat konusunda iyi bir tecrübe sunuyor. Kablosuz kullanım sunan mouse modeli 80 saate varan pil ömrüyle geliyor. Özelleştirilebilir RGB aydınlatmasıyla daha dikkat çekici bir hal alıyor.

Monster Pusat Rapid Pro Mekanik Oyuncu Klavyesi beyazın hakim olduğu bir tasarımla geliyor. 80 milyon tuş ömrü sunan Monster Tactile Red Switch V1 anahtarları bulunuyor. Numpad kısmını içermeyen kompakt Tenkeyless (TKL) yapısı sayesinde masa üstünde mouse kullanımı için geniş bir alan bırakıyor. Dayanıklı çift katmanlı PBT tuşlarıyla aşınmaya ve parlamaya karşı direnç gösterebiliyor. Özelleştirilebilir RGB aydınlatması ile daha dikkat çekici bir görünüşe sahip oluyor.

Monster Pusat Control M mousepad, 450x400 mm boyutları ve 3.5 mm kalınlığıyla hem konforlu hem de ideal bir oyun alanı sunan bir yüzeydir. Hassas takip ve stabil bir kayma hissi için özel olarak dokunan Jacquard kontrol tipi ultra dayanıklı kumaş yüzeyi sayesinde yüksek DPI ve hassasiyet gerektiren oyunlarda rahat bir kontrol sağlıyor. Dikişli kenarları daha uzun ömürlü hale gelirken alt tarafında yer alan özel desenli kaymaz kauçuk tabanı sayesinde masaya tam tutunarak çekme veya kıvrılma yapmadan güvenilir bir kullanım deneyimi sunabiliyor.

00:00 - Giriş

00:15 - Monster Pusat Ghost Pro mouse

03:17 - Monster Pusat Rapid Pro klavye

06:20 - Monster Pusat Control M mousepad

07:21 - Değerlendirme ve Kapanış

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