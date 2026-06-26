Kim Nerede? 79 2027 Hyundai Elantra, Ioniq V'yi anımsatan ışık imzasıyla tanıtıldı 72 Çin’de 109 katlı binaya uçak çarptı, sosyal medyaya sansür geldi 70 Yönetmelik hazır: Araçlarda multimedya ekranlar ve amfiler serbest!
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    RTX 5070 Ti ve i9-13900HX İkilisi | Monster Tulpar T6 V3.7 İnceleme

    Monster Tulpar T6 V3.7, hem güncel oyunlarda hem de yoğun iş yüklerinin kolayca üstesinden gelmeyi amaçlayan yüksek performanslı bir taşınabilir bilgisayar modeli olarak öne çıkıyor.

    Monster Tulpar T6 V3.7, hem güncel oyunlarda hem de yoğun iş yüklerinin kolayca üstesinden gelmeyi amaçlayan yüksek performanslı bir taşınabilir bilgisayar modeli olarak öne çıkıyor. 

    Ürün Linki:

    https://www.teknosa.com/monster-tulpar-t6-v371-intel-core-i9-13900hx-16gb-ram-1-tb-ssd-12-gb-rtx-5070-ti-windows-11-home-16-qhd-180hz-oyun-bilgisayari-p-785407456

    Cihazın kalbinde yer alan Intel Core i9-13900HX işlemci, 24 çekirdekli ve 32 izlekli yapısıyla mobil bir işlemciden pek beklenmeyecek bir güç sunabiliyor. Grafik tarafında NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ekran kartı 12GB GDDR7 belleği ve DLSS teknolojisi sayesinde yeni nesil oyunları bile yüksek çözünürlükte ve akıcı kare hızlarında oynatabiliyor. 

    Bu güçlü donanımın beraberinde 16" boyutunda 16:10 formatında QHD+ (2560x1600) IPS mat ekranı 180Hz tazeleme hızıyla akıcılık ve geniş bir görüş açısı sunuyor. Standart olarak 16GB DDR5 (5600 MHz) RAM ve 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD ile geliyor. Tek bölge RGB aydınlatmalı klavyesi, zengin bağlantı portları (Type-C, HDMI 2.1) ve markanın sunduğu ömür boyu ücretsiz bakım garantisiyle Tulpar T6 V3.7 güçlü bir donanım paketi sunuyor.

    00:00 - Giriş
    00:13 - İşlemci ve Soğutma
    01:26 - RAM ve Depolama
    01:50 - Ekran Kartı Durumu
    02:36 - Oyun Performansı
    03:52 - Ekran Özellikleri
    04:34 - Klavye Detayları
    05:06 - Kamera ve Mikrofon
    05:55 - Ses Deneyimi
    06:14 - Pil Ömrü
    06:38 - Güç Adaptörü
    06:48 - Kasa Yapısı
    07:28 - Testler
    08:35 - Değerlendirme
    09:00 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum