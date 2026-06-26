RTX 5070 Ti ve i9-13900HX İkilisi | Monster Tulpar T6 V3.7 İnceleme

Monster Tulpar T6 V3.7, hem güncel oyunlarda hem de yoğun iş yüklerinin kolayca üstesinden gelmeyi amaçlayan yüksek performanslı bir taşınabilir bilgisayar modeli olarak öne çıkıyor.

Monster Tulpar T6 V3.7, hem güncel oyunlarda hem de yoğun iş yüklerinin kolayca üstesinden gelmeyi amaçlayan yüksek performanslı bir taşınabilir bilgisayar modeli olarak öne çıkıyor.

Ürün Linki:

https://www.teknosa.com/monster-tulpar-t6-v371-intel-core-i9-13900hx-16gb-ram-1-tb-ssd-12-gb-rtx-5070-ti-windows-11-home-16-qhd-180hz-oyun-bilgisayari-p-785407456

Cihazın kalbinde yer alan Intel Core i9-13900HX işlemci, 24 çekirdekli ve 32 izlekli yapısıyla mobil bir işlemciden pek beklenmeyecek bir güç sunabiliyor. Grafik tarafında NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ekran kartı 12GB GDDR7 belleği ve DLSS teknolojisi sayesinde yeni nesil oyunları bile yüksek çözünürlükte ve akıcı kare hızlarında oynatabiliyor.

Bu güçlü donanımın beraberinde 16" boyutunda 16:10 formatında QHD+ (2560x1600) IPS mat ekranı 180Hz tazeleme hızıyla akıcılık ve geniş bir görüş açısı sunuyor. Standart olarak 16GB DDR5 (5600 MHz) RAM ve 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD ile geliyor. Tek bölge RGB aydınlatmalı klavyesi, zengin bağlantı portları (Type-C, HDMI 2.1) ve markanın sunduğu ömür boyu ücretsiz bakım garantisiyle Tulpar T6 V3.7 güçlü bir donanım paketi sunuyor.

00:00 - Giriş

00:13 - İşlemci ve Soğutma

01:26 - RAM ve Depolama

01:50 - Ekran Kartı Durumu

02:36 - Oyun Performansı

03:52 - Ekran Özellikleri

04:34 - Klavye Detayları

05:06 - Kamera ve Mikrofon

05:55 - Ses Deneyimi

06:14 - Pil Ömrü

06:38 - Güç Adaptörü

06:48 - Kasa Yapısı

07:28 - Testler

08:35 - Değerlendirme

09:00 - Kapanış