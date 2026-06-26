RTX 5070 Ti ve i9-13900HX İkilisi | Monster Tulpar T6 V3.7 İnceleme

Monster Tulpar T6 V3.7, hem güncel oyunlarda hem de yoğun iş yüklerinin kolayca üstesinden gelmeyi amaçlayan yüksek performanslı bir taşınabilir bilgisayar modeli olarak öne çıkıyor.
Ürün Linki:
https://www.teknosa.com/monster-tulpar-t6-v371-intel-core-i9-13900hx-16gb-ram-1-tb-ssd-12-gb-rtx-5070-ti-windows-11-home-16-qhd-180hz-oyun-bilgisayari-p-785407456
Cihazın kalbinde yer alan Intel Core i9-13900HX işlemci, 24 çekirdekli ve 32 izlekli yapısıyla mobil bir işlemciden pek beklenmeyecek bir güç sunabiliyor. Grafik tarafında NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ekran kartı 12GB GDDR7 belleği ve DLSS teknolojisi sayesinde yeni nesil oyunları bile yüksek çözünürlükte ve akıcı kare hızlarında oynatabiliyor.
Bu güçlü donanımın beraberinde 16" boyutunda 16:10 formatında QHD+ (2560x1600) IPS mat ekranı 180Hz tazeleme hızıyla akıcılık ve geniş bir görüş açısı sunuyor. Standart olarak 16GB DDR5 (5600 MHz) RAM ve 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD ile geliyor. Tek bölge RGB aydınlatmalı klavyesi, zengin bağlantı portları (Type-C, HDMI 2.1) ve markanın sunduğu ömür boyu ücretsiz bakım garantisiyle Tulpar T6 V3.7 güçlü bir donanım paketi sunuyor.
00:00 - Giriş
00:13 - İşlemci ve Soğutma
01:26 - RAM ve Depolama
01:50 - Ekran Kartı Durumu
02:36 - Oyun Performansı
03:52 - Ekran Özellikleri
04:34 - Klavye Detayları
05:06 - Kamera ve Mikrofon
05:55 - Ses Deneyimi
06:14 - Pil Ömrü
06:38 - Güç Adaptörü
06:48 - Kasa Yapısı
07:28 - Testler
08:35 - Değerlendirme
09:00 - Kapanış