Tam Boyutta Gör Moore Threads, 19-20 Aralık tarihlerinde Pekin’de düzenlenecek ilk MUSA Geliştirici Konferansı'nda (MDC 2025) yeni bir GPU mimarisini tanıtacağını doğruladı. Etkinlik, şirketin MUSA platformuna odaklanacak. Şirket yeni nesil bir GPU mimarisi ve güncellenmiş ürün yelpazesi vaat ediyor ancak henüz belirli modeller açıklanmadı.

Moore Threads'ten yeni GPU mimarisi geliyor

Kaçıranlar için Moore Threads, Çin'in PCIe 5.0 x16 arayüzünü kullanan ilk perakende oyuncu kartı olan MTT S80 dahil olmak üzere masaüstü GPU pazarında ses getirmeyi başardı. 2022 yılında tanıtılan GPU'nun altında ise daha uygun fiyatlı MTT S70 ve giriş seviyesi MTT S30 bulunuyor. Profesyonel tarafta ise MTT S3000, S4000 ve S90 hızlandırıcıları mevcut.

Moore Threads, o zamandan bu yana daha geniş DirectX desteği sağlayan, oyun uyumluluğunu artıran ve çeşitli AAA oyunlarda çift hatta üç haneli yüzde iyileştirmeler sunan sürücü güncellemeleri yayımladı. Bu güncellemeler bazı senaryolarda S80'i orta sınıf NVIDIA kartlarına yaklaştırsa da yüksek güç tüketimi imajını tam olarak silemedi.

Moore Threads'in MDC 2025 gündeminde ise yapay zeka, bilimsel iş yükleri, akıllı terminaller ve büyük ölçekli dağıtım alanları var. Yeni bir oyuncu ekran kartından açıkça bahsedilmemesi, yeni mimarinin önce iş istasyonu ve veri merkezi hızlandırıcılarında kullanılacağını gösteriyor. Dolayısıyla, ikinci nesil oyuncu kartlarının daha ileri bir tarihte tanıtılması muhtemel.

Yine de Moore Threads'in tüm büyük grafik API'larını destekleyen rekabetçi bir modern GPU sunmasını umuyoruz. En hızlı ya da en verimli olması gerekmiyor. Keza rekabet olması kullanıcılar için iyi haber ve sunduklarına göre doğru fiyatlandırılması yeterli.

Moore Threads duyurdu: Yeni GPU mimarisi 19 Aralık'ta geliyor

