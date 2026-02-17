Moore Threads, GPU Compute Driver Bench'i duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çin merkezli GPU üreticisi Moore Threads, sürücü seviyesinde performans ölçümü yapan GPU Compute Driver Bench aracını açık kaynak olarak yayınladı. GitHub üzerinden Apache 2.0 lisansı ile paylaşılan yazılım, GPU compute sürücülerinin yük altındaki davranışını detaylı biçimde analiz etmeyi hedefliyor.

Şirketin açıklamasına göre Compute Driver Bench, sürücü tasarımının performans ve gecikme üzerindeki etkisini ölçmeye odaklanıyor. Özellikle hesaplama ve bellek yoğun iş yüklerinde sürücü kaynaklı ek yükü (overhead) ortaya koymayı amaçlayan araç, farklı üreticiler ve platformlar arasında tekrarlanabilir karşılaştırmalar yapılmasına imkan tanıyor.

Benchmark paketi, zamanlama (scheduling), çoklu akış yönetimi, bellek işlemleri, çoklu GPU iletişimi ve kaynak yönetimi olmak üzere beş temel alanda ölçüm gerçekleştiriyor. Depoda 30'dan fazla alt test, puanlama ve referans sistemi ile otomatik test çalıştırma script'leri yer alıyor. Ayrıca MUSA ve CUDA araç zincirleri için derleme desteği sunulurken, CUDA ile MUSA arasında geçişi kolaylaştıran yardımcı araçlar da pakete dahil edilmiş durumda.

Bu hamle, Moore Threads'in Aralık ayında duyurduğu "Huagang" mimarisi güncellemesinin ardından geldi. Şirket yeni mimariyle FP4'ten FP64'e uzanan destek, artırılmış hesaplama yoğunluğu ve MTLink üzerinden 100 bin GPU'ya kadar ölçeklenebilirlik gibi iddialı hedefler ortaya koymuştu. Compute Driver Bench'in açık kaynak yapılması, özellikle geliştiriciler ve sistem entegratörleri için MUSA ekosistemini daha şeffaf ve ölçülebilir hale getirme amacı taşıyor.

