Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Mortal Kombat 2 gişede ilk filmi geçti ama beklentilerin altında kaldı

    Bu hafta vizyona giren Mortal Kombat 2 ilk filmden daha olumlu yorumlar almış olsa da bu pozitif hava gişeye yansımadı. Devam filminin gişesi ilk filmi geçti ama beklentilerin altında kaldı.

    Mortal Kombat 2 gişede ilk filmi geçti ama beklentilerin altında kaldı Tam Boyutta Gör
    Bu yazın merak edilen filmlerinden olan Mortal Kombat 2, Cuma günü izleyici ile buluştu. İlk filme kıyasla daha iyi yorumlar alan devam filminden beklentiler oldukça yüksekti. Film vizyona girmeden önce paylaşılan öngörüler, 80 ila 100 milyon dolar arasında bir açılışa işaret ediyordu. Mortal Kombat 2 gişedeki ilk hafta sonunda 63 milyon dolar hasılat yaparak ilk filmi geride bıraktı ama beklentilerin altında kalmaktan kurtulamadı.

    Mortal Kombat 2'nin Performansı Seriyi Devam Ettirmek İçin Yeterli Olmayabilir

    İlk Mortal Kombat filmi 55 milyon dolar gibi görece mütevazı bir bütçeyle çekilmişti. Mortal Kombat 2'nin bütçesinin ise 80 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu noktada filmin gişede zarar etmesi pek olası görünmüyor ama seriyi devam ettirmek için yetersiz kalabilir. Warner Bros., üçüncü filme şimdiden onay vermiş olsa da olası bir fiyasko bu karara şüphe düşürebilir.

    Mortal Kombat 2'de Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimler ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. Bu kez hikâyenin merkezinde ise Karl Urban'ın (The Boys) hayat verdiği Johnny Cage yer alıyor.

    Mortal Kombat 2'yi ilk filmin de yönetmeni olan Simon McQuoid yönetti.Ancak bu kez senaryoda farklı bir ismin imzası bulunuyor. Yeni Mortal Kombat filminin senaryosunu, The Umbrella Academy dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Jeremy Slater (Godzilla x Kong, Moon Knight) yazdı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Profil resmi
    hikodaci 5 saat önce

    Kaynak var mı? Yok. Fotoğrafların hepsi hikaye. Fotoğrafların neye ait olduğu da muamma. Böyle yalan haberlere inanmayınız.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dsg şanzıman nasıl en iyi araç yazılım firmaları 1.5 dci marş basıyor çalışmıyor tv anten girişine uydu bağlamak vodafone kapsama haritası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Pova 6
    TECNO Pova 6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro N3409PVNB3530_U
    Dell Vostro N3409PVNB3530_U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum