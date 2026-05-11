Mortal Kombat 2 gişede ilk filmi geçti ama beklentilerin altında kaldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yazın merak edilen filmlerinden olan Mortal Kombat 2, Cuma günü izleyici ile buluştu. İlk filme kıyasla daha iyi yorumlar alan devam filminden beklentiler oldukça yüksekti. Film vizyona girmeden önce paylaşılan öngörüler, 80 ila 100 milyon dolar arasında bir açılışa işaret ediyordu. Mortal Kombat 2 gişedeki ilk hafta sonunda 63 milyon dolar hasılat yaparak ilk filmi geride bıraktı ama beklentilerin altında kalmaktan kurtulamadı.

Mortal Kombat 2'nin Performansı Seriyi Devam Ettirmek İçin Yeterli Olmayabilir

İlk Mortal Kombat filmi 55 milyon dolar gibi görece mütevazı bir bütçeyle çekilmişti. Mortal Kombat 2'nin bütçesinin ise 80 milyon dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bu noktada filmin gişede zarar etmesi pek olası görünmüyor ama seriyi devam ettirmek için yetersiz kalabilir. Warner Bros., üçüncü filme şimdiden onay vermiş olsa da olası bir fiyasko bu karara şüphe düşürebilir.

Mortal Kombat 2'de Hiroyuki Sanada, Lewis Tan, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Joe Taslim gibi isimler ilk filmdeki rolleriyle geri dönüyor. Bu kez hikâyenin merkezinde ise Karl Urban'ın (The Boys) hayat verdiği Johnny Cage yer alıyor.

Mortal Kombat 2'yi ilk filmin de yönetmeni olan Simon McQuoid yönetti.Ancak bu kez senaryoda farklı bir ismin imzası bulunuyor. Yeni Mortal Kombat filminin senaryosunu, The Umbrella Academy dizisinin yaratıcısı olarak tanınan Jeremy Slater (Godzilla x Kong, Moon Knight) yazdı.

