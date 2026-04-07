Galaxy Note alternatifi moto g stylus tanıtıldı

moto g stylus 2026 özellikleri ve fiyatı
- 6.7 inçlik 1.5K Extreme AMOLED ekran
- Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP Sony LYTIA 700C OIS kamera
- 32MP ön kamera
- 5200mAh batarya, 68W kablolu, 15W kablosuz şarj
- 499$ başlangıç fiyatı
moto g stylus 2026 bu yıl fiyatı yaklaşık 100$ daha yukarı çekmiş. Muhtemelen son dönemdeki RAM ve NAND krizinin sebep olduğu bu yüksek fiyata IP69 sertifikası, 5000 nit parlaklık, yapay zekâ ile desteklenmiş yeni aktif ekran kalemi, 13MP yardımcı kamera dahil edilmiş. Eğer 256GB depolama seçeneği isterseniz 599$ ödemeniz gerekiyor.
