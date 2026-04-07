    Galaxy Note alternatifi moto g stylus tanıtıldı

    moto g stylus 2026 modelinde yeni aktif ekran kalemi, 6.7 inçlik 1.5K Extreme AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti, 5200mAh batarya gibi özellikler yer alıyor.

    Akıllı telefon dünyasındaki macerasına Samsung Galaxy Note serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak başlayan moto g stylus serisi istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Serinin altıncı nesli üst seviye olarak geliyor.

    moto g stylus 2026 özellikleri ve fiyatı

    • 6.7 inçlik 1.5K Extreme AMOLED ekran
    • Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB depolama
    • 50MP Sony LYTIA 700C OIS kamera
    • 32MP ön kamera
    • 5200mAh batarya, 68W kablolu, 15W kablosuz şarj
    • 499$ başlangıç fiyatı

    moto g stylus 2026 bu yıl fiyatı yaklaşık 100$ daha yukarı çekmiş. Muhtemelen son dönemdeki RAM ve NAND krizinin sebep olduğu bu yüksek fiyata IP69 sertifikası, 5000 nit parlaklık, yapay zekâ ile desteklenmiş yeni aktif ekran kalemi, 13MP yardımcı kamera dahil edilmiş. Eğer 256GB depolama seçeneği isterseniz 599$ ödemeniz gerekiyor.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 1 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 4 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

