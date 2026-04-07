Galaxy Note alternatifi moto g stylus tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon dünyasındaki macerasına Samsung Galaxy Note serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak başlayan moto g stylus serisi istikrarlı bir şekilde yoluna devam ediyor. Serinin altıncı nesli üst seviye olarak geliyor.

moto g stylus 2026 özellikleri ve fiyatı

6.7 inçlik 1.5K Extreme AMOLED ekran

Snapdragon 6 Gen 3 yonga seti

8GB RAM

128GB depolama

50MP Sony LYTIA 700C OIS kamera

32MP ön kamera

5200mAh batarya, 68W kablolu, 15W kablosuz şarj

499$ başlangıç fiyatı

moto g stylus 2026 bu yıl fiyatı yaklaşık 100$ daha yukarı çekmiş. Muhtemelen son dönemdeki RAM ve NAND krizinin sebep olduğu bu yüksek fiyata IP69 sertifikası, 5000 nit parlaklık, yapay zekâ ile desteklenmiş yeni aktif ekran kalemi, 13MP yardımcı kamera dahil edilmiş. Eğer 256GB depolama seçeneği isterseniz 599$ ödemeniz gerekiyor.

moto g stylus 2026 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

