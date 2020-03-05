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    Moto G8 Power Lite modelinin render görüntüleri sızdı

    Akıllı telefon üreticisi Motorola geçtiğimiz ay G8 Power modelini duyurmuştu. Ortaya çıkan yeni render görüntüleri ise bu modelin bir Lite versiyonunun yolda olduğunu gösteriyor.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Moto G8 Power Lite modelinin render görüntüleri sızdı
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    Motorla geçtiğimiz ay Snapdragon 655 yonga seti, 6.4 inç ekran ve 5.000 mAh bataryaya sahip bir G8 varyantı olan G8 Power modelini duyurmuştu. Söylentiler ise bu akıllı telefonun bir Lite versiyonu olacağı yönündeydi. Sızan render görüntüleri ise söz konusu iddiaları doğrular nitelikte.

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    MediaTek Helio P35 yonga seti ile geliyor

    Moto G8 Power Lite modelinin olduğu iddia edilen render görüntülerine göre konuşacak olursak, akıllı telefonun dört arka kameralı G8 Power modeline göre üçlü kameraya sahip olacağını görüyoruz. Ayrıca cihazın çene kısmının diğer modele oranla daha kalın olduğu da söylenebilir.

    Moto G8 Power Lite modelinin render görüntüleri sızdı
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    Delikli bir ekranla gelecek olan Moto G8 Power Lite'ın parmak izi okuyucusu ise arka panelde yer alıyor. Önceki söylentilere göre Moto G8 Power Lite, MediaTek Helio P35 yonga seti  üzerine inşa edilecek ve 5.000 mAh pil kapasitesi sunacak. Cihazın ne zaman tanıtılacağı ve hangi fiyat etiketiyle raflara çıkacağı konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmış değil.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Technotronic (Çağlar Deniz) 2 hf.
    Tasarım kötü olmuş, altda kocaman boşluk bırakmışlar
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