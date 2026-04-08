moto pad 2026 tablet modeli giriş seviyesi özelliklerle geliyor

moto pad 2026 özellikleri ve fiyatı
- 11 inçlik 2.5K ekran
- Dimensity 6300 5G yonga seti
- 8GB RAM
- 256GB depolama
- 7040mAh batarya, 20W hızlı şarj
- 250$ fiyat etiketi
moto pad 2026 tablet modeli uygun fiyat etiketine mütevazi bir donanım sunuyor. Nispeten eski bir yonga seti, Dolby Atmos destekli 4 hoparlör, PC ve tablet arasında akıcı aktarım sağlayan Smart Connect, 90Hz ekran yenileme hızı şeklinde özellikler mevcut. Paket içerisinden şarj aleti, klavye ya da kalem çıkmıyor.
Motorola markası kısa süre önce iki akıllı telefon modeliyle ülkemize yeniden giriş yapmıştı. Bununla birlikte tablet tarafında firmanın nasıl bir strateji izleyeceği bilinmiyor ancak yakın bir dönemde ülkemizde bu modeli görmemiz olası.
.
Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen
biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz