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    Moto Pad 70 Groove eğlenceyi sevenler için geliyor

    Moto Pad 70 Groove tablet modelinde 12.1 inçlik LCD 2.5K ekran, MediaTek Dimensity 7400 yonga seti, JBL ses sistemi, dahili stand gibi özellikler yer alıyor.     

    Moto Pad 70 Groove Tam Boyutta Gör
    Motorola tarafından tanıtılan yeni Moto Pad 70 Groove tablet modeli dahili standı sayesinde kullanıcıların gittiği her yerde konforlu bir şekilde müzik veya video tüketimi yapmasını amaçlıyor.

    Moto Pad 70 Groove özellikleri ve fiyatı

    • 12.1 inçlik LCD 2.5K ekran
    • MediaTek Dimensity 7400 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 256GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
    • 10200mAH batarya, 45W hızlı şarj
    • 388$

    Moto Pad 70 Groove tablet modeli orta seviye donanımının yanı sıra oldukça uzun kullanım süresi, 800 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, Dolby Vision, HDR10 desteği, 9 adet JBL Pro hoparlör ve Dolby Vision desteği sayesinde adeta bir multimedya merkezine dönüşüyor. Ayrıca Bluetooth hoparlör olabilirken gerçek zamanlı olarak da 40 dilde tercüme yapabiliyor. İki büyük Android güncelleme garantisi de olan Moto Pad 70 Groove tablet modeli ilk olarak Hindistan’da piyasaya çıkıyor.

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    MunOG 1 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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