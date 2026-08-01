Moto Pad 70 Groove eğlenceyi sevenler için geliyor

Moto Pad 70 Groove özellikleri ve fiyatı
- 12.1 inçlik LCD 2.5K ekran
- MediaTek Dimensity 7400 yonga seti
- 8GB RAM
- 256GB depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
- 10200mAH batarya, 45W hızlı şarj
- 388$
Moto Pad 70 Groove tablet modeli orta seviye donanımının yanı sıra oldukça uzun kullanım süresi, 800 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, Dolby Vision, HDR10 desteği, 9 adet JBL Pro hoparlör ve Dolby Vision desteği sayesinde adeta bir multimedya merkezine dönüşüyor. Ayrıca Bluetooth hoparlör olabilirken gerçek zamanlı olarak da 40 dilde tercüme yapabiliyor. İki büyük Android güncelleme garantisi de olan Moto Pad 70 Groove tablet modeli ilk olarak Hindistan’da piyasaya çıkıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii