Moto Pad 70 Groove eğlenceyi sevenler için geliyor

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Tam Boyutta Gör Motorola tarafından tanıtılan yeni Moto Pad 70 Groove tablet modeli dahili standı sayesinde kullanıcıların gittiği her yerde konforlu bir şekilde müzik veya video tüketimi yapmasını amaçlıyor.

Moto Pad 70 Groove özellikleri ve fiyatı

12.1 inçlik LCD 2.5K ekran

MediaTek Dimensity 7400 yonga seti

8GB RAM

256GB depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

10200mAH batarya, 45W hızlı şarj

388$

Moto Pad 70 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Moto Pad 70 Groove tablet modeli orta seviye donanımının yanı sıra oldukça uzun kullanım süresi, 800 nit parlaklık, 120Hz tazeleme hızı, Dolby Vision, HDR10 desteği, 9 adet JBL Pro hoparlör ve Dolby Vision desteği sayesinde adeta bir multimedya merkezine dönüşüyor. Ayrıca Bluetooth hoparlör olabilirken gerçek zamanlı olarak da 40 dilde tercüme yapabiliyor. İki büyük Android güncelleme garantisi de olan Moto Pad 70 Groove tablet modeli ilk olarak Hindistan’da piyasaya çıkıyor.

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Moto Pad 70 Groove tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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