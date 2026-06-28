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    Moto Pad 70 Pro üst seviye özellikler sunuyor

    Moto Pad 70 Pro tablet modelinde 13 inçlik 3.5K LCD ekran, Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti, 10200mAh batarya, 45W hızlı şarj gibi özellikler yer alıyor.          

    Moto Pad 70 Pro
    Geçtiğimiz ay giriş seviyesine yönelik bir tablet modeli tanıtan Motorola firması bu kez de üst seviyeye yönelik bir tablet modeliyle karşımızda. Moto Pad 70 Pro tablet modeli fiyatını hak edecek özelliklerle geliyor.

    Moto Pad 70 Pro özellikleri ve fiyatı

    • 13 inçlik 3.5K LCD ekran
    • Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti
    • 8GB RAM
    • 128GB/256GB depolama
    • 13MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 10200mAh batarya, 45W hızlı şarj
    • Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7
    • 390$-420$

    Moto Pad 70 Pro ev veya ofiste performans arayan tüketicileri hedefliyor. Ekranda 144Hz tazeleme hızı, 800 nit pik parlaklık, Dolby Vision ve 12-bit renk derinliği sunulurken ses tarafında da JBL hoparlörler ile Dolby Atmos desteği mevcut.

    AnTuTu üzerinde 2.5 milyon puan elde eden tablet 120fps akıcı oyun oynatabiliyor. Android 16 ile kutudan çıkan cihazda iki büyük Android güncellemesi garantisi sunuluyor. Akıllı yakalama, çizimden görsele, çözünürlük arttırma, canlı tercüme, not alma ve okuma gibi yapay zekâ özellikleri mevcut. Kutudan 68W şarj adaptörü ile çıkan Moto Pad 70 Pro ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu.

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    eski_nesil 19 saat önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 21 saat önce

    thanks

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    enreka_tr 2 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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