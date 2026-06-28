Moto Pad 70 Pro üst seviye özellikler sunuyor

Moto Pad 70 Pro özellikleri ve fiyatı
- 13 inçlik 3.5K LCD ekran
- Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB/256GB depolama
- 13MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 10200mAh batarya, 45W hızlı şarj
- Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7
- 390$-420$
Moto Pad 70 Pro ev veya ofiste performans arayan tüketicileri hedefliyor. Ekranda 144Hz tazeleme hızı, 800 nit pik parlaklık, Dolby Vision ve 12-bit renk derinliği sunulurken ses tarafında da JBL hoparlörler ile Dolby Atmos desteği mevcut.
AnTuTu üzerinde 2.5 milyon puan elde eden tablet 120fps akıcı oyun oynatabiliyor. Android 16 ile kutudan çıkan cihazda iki büyük Android güncellemesi garantisi sunuluyor. Akıllı yakalama, çizimden görsele, çözünürlük arttırma, canlı tercüme, not alma ve okuma gibi yapay zekâ özellikleri mevcut. Kutudan 68W şarj adaptörü ile çıkan Moto Pad 70 Pro ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş