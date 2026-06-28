Moto Pad 70 Pro üst seviye özellikler sunuyor

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Geçtiğimiz ay giriş seviyesine yönelik bir tablet modeli tanıtan Motorola firması bu kez de üst seviyeye yönelik bir tablet modeliyle karşımızda. Moto Pad 70 Pro tablet modeli fiyatını hak edecek özelliklerle geliyor.

Moto Pad 70 Pro özellikleri ve fiyatı

13 inçlik 3.5K LCD ekran

Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti

8GB RAM

128GB/256GB depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

10200mAh batarya, 45W hızlı şarj

Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7

390$-420$

moto pad 2026 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay önce eklendi

Moto Pad 70 Pro ev veya ofiste performans arayan tüketicileri hedefliyor. Ekranda 144Hz tazeleme hızı, 800 nit pik parlaklık, Dolby Vision ve 12-bit renk derinliği sunulurken ses tarafında da JBL hoparlörler ile Dolby Atmos desteği mevcut.

AnTuTu üzerinde 2.5 milyon puan elde eden tablet 120fps akıcı oyun oynatabiliyor. Android 16 ile kutudan çıkan cihazda iki büyük Android güncellemesi garantisi sunuluyor. Akıllı yakalama, çizimden görsele, çözünürlük arttırma, canlı tercüme, not alma ve okuma gibi yapay zekâ özellikleri mevcut. Kutudan 68W şarj adaptörü ile çıkan Moto Pad 70 Pro ilk olarak Hindistan’da satışa sunuldu.

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Moto Pad 70 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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