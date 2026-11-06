Moto Watch Fit 27 iddialı geliyor

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Oynat Motorola, yeni akıllı saati Moto Watch Fit 27 modelini duyurdu. Cihaz, 1.85 inçlik 1500 nit parlaklığa ulaşan gOLED ekranıyla öne çıkıyor. Polar algoritmalarıyla sağlık verilerini ve yüzün üzerinde antrenman türünü takip eden model; çift frekanslı GPS, Bluetooth görüşme ve suya dayanıklılık sunuyor. Tek şarjla 12 güne kadar pil ömrü sağlayan saat, 100 Euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Mobil cihaz pazarında dikkat çeken Moto Signature 27 akıllı telefon modelini tanıtan Motorola markası özellikle sağlık değerleri takibi ile rekabette fark yaratacak yeni akıllı saat modelini piyasaya sürüyor.

Moto Watch Fit 27 özellikleri ve fiyatı

Moto Watch Fit 27 modelinde 1.85 inçlik ekran grafen tabanlı gOLED panel kullanıyor. Daha dayanıklı ve daha parlak olan bu panel türü ile parlaklık 1500 nit seviyesine kadar çıkıyor. Gorilla Glass 3 ile korunan ekran 2mm kenar kalınlığına sahip.

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Nabız, kandaki oksijen, stres, adet döngüsü, uyku döngüsü, gece dinlenme döngüsü gibi sağlık değerleri ile 100’den fazla antrenman türü Polar firmasının algoritmaları ile takip ediliyor. Çift frekans GPS ile hassasiyet artıyor.

Tek şarj ile 12 güne kadar kullanım süresi sunan akıllı saat her zaman açık ekran ile 7 gün idare edebiliyor. IP68 ile suya ve toza dayanıklı olan saat 5ATM basınca da dayanıklı. Bluetooth görüşme imkânı da sunulurken 100 Euro fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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Moto Watch Fit 27 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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