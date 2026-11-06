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    Moto Watch Fit 27 iddialı geliyor

    Moto Watch Fit 27 akıllı saat modelinde 1.85 inçlik ekran grafen tabanlı gOLED panel, 12 güne kadar kullanım, 5 ATM dayanıklılık gibi özellikler yer alıyor.     

    Moto Watch Fit 27 Tam Boyutta Gör
    Mobil cihaz pazarında dikkat çeken Moto Signature 27 akıllı telefon modelini tanıtan Motorola markası özellikle sağlık değerleri takibi ile rekabette fark yaratacak yeni akıllı saat modelini piyasaya sürüyor.

    Moto Watch Fit 27 özellikleri ve fiyatı

    Moto Watch Fit 27 modelinde 1.85 inçlik ekran grafen tabanlı gOLED panel kullanıyor. Daha dayanıklı ve daha parlak olan bu panel türü ile parlaklık 1500 nit seviyesine kadar çıkıyor. Gorilla Glass 3 ile korunan ekran 2mm kenar kalınlığına sahip.

    Nabız, kandaki oksijen, stres, adet döngüsü, uyku döngüsü, gece dinlenme döngüsü gibi sağlık değerleri ile 100’den fazla antrenman türü Polar firmasının algoritmaları ile takip ediliyor. Çift frekans GPS ile hassasiyet artıyor.

    Tek şarj ile 12 güne kadar kullanım süresi sunan akıllı saat her zaman açık ekran ile 7 gün idare edebiliyor. IP68 ile suya ve toza dayanıklı olan saat 5ATM basınca da dayanıklı. Bluetooth görüşme imkânı da sunulurken 100 Euro fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

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