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    Moto Watch Ultra sızdırıldı: Galaxy Watch Ultra rakibi yolda

    Motorola, Moto Watch Ultra akıllı saat modeliyle premium giyilebilir teknoloji pazarına geri dönmeye hazırlanıyor. Sızdırılan görseller, Galaxy Watch Ultra 2 rakibi özelliklere işaret ediyor.

    Moto Watch Ultra sızdırıldı: Galaxy Watch Ultra rakibi yolda Tam Boyutta Gör
    Motorola'nın Moto Watch Ultra modeli, sızdırılan ilk görsellerle birlikte şirketin premium akıllı saat segmentine yeniden odaklanabileceğini gösteriyor. Daha önce Android Wear döneminin önemli oyuncularından biri olan Motorola, yeni modeliyle Samsung Galaxy Watch Ultra 2 gibi üst seviye giyilebilir cihazlarla rekabet etmeyi hedefliyor gibi görünüyor. Görsellerde yer alan tasarım detayları, cihazın dayanıklılık, bağlantı seçenekleri ve sağlık takibi gibi alanlarda amiral gemisi sınıfına yakın bir konumlandırmaya sahip olabileceğine işaret ediyor.

    Moto Watch Ultra dayanıklılık ve sağlık özellikleriyle öne çıkabilir

    Sızdırılan görsellere göre Moto Watch Ultra, 46 mm ölçüsünde paslanmaz çelik bir kasa ile karşımıza çıkıyor. Dairesel ekranın çevresinde dijital saat indekslerine benzeyen detaylar bulunurken, cihazın yanında büyük bir döner kurma kolu ve ek fiziksel düğme yer alıyor. Bu tasarım yaklaşımı, klasik saat kullanıcılarını hedefleyen estetik anlayış ile modern akıllı saat işlevlerini bir araya getirmeye yönelik bir tercih olarak görülüyor.

    Cihazın arka bölümünde görülen sensör yapısı, Moto Watch Ultra'nın sağlık ve spor takibi özelliklerine odaklanabileceğini gösteriyor. Görsellerde dahili GPS ve LTE bağlantı desteğine işaret eden detaylar bulunurken, cihazın IP68 sertifikası ve 5 ATM seviyesinde su dayanıklılığı sunabileceği görülüyor. Bu değerler, saatin günlük kullanımın yanı sıra açık hava aktiviteleri ve spor senaryolarında da kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olabileceğini düşündürüyor.

    Moto Watch Ultra sızdırıldı: Galaxy Watch Ultra rakibi yolda Tam Boyutta Gör
    Arka kapakta geniş bir optik sensör alanının bulunması, kalp ritmi takibi, aktivite ölçümü ve benzeri sağlık özellikleri için daha kapsamlı bir donanım kullanılabileceği ihtimalini artırıyor. Bununla birlikte Motorola tarafından henüz sensör yetenekleri, desteklenen sağlık özellikleri veya yazılım tarafındaki yeniliklerle ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle mevcut bilgiler, yalnızca sızdırılan görseller üzerinden yapılan teknik değerlendirmelerle sınırlı kalıyor.

    Şarj tarafında ise cihazın arka bölümünde görülen dört pimli manyetik bağlantı noktası dikkat çekiyor. Bu detay, Motorola'nın klasik kablosuz şarj yerine özel bir şarj aparatı tercih edebileceğini gösteriyor. Ancak pil kapasitesi, kullanım süresi ve şarj hızına ilişkin herhangi bir resmi bilgi henüz paylaşılmış değil. Ayrıca Moto Watch Ultra'nın gerçek bir amiral gemisi alternatifi olup olmayacağı, şirketin işlemci seçimi, yazılım desteği, pil performansı ve fiyatlandırma stratejisiyle netleşecek.

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    MunOG 1 gün önce

    şu temu işine de bir el atsa şiii

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