Moto Watch Ultra sızdırıldı: Galaxy Watch Ultra rakibi yolda

Moto Watch Ultra dayanıklılık ve sağlık özellikleriyle öne çıkabilir
Sızdırılan görsellere göre Moto Watch Ultra, 46 mm ölçüsünde paslanmaz çelik bir kasa ile karşımıza çıkıyor. Dairesel ekranın çevresinde dijital saat indekslerine benzeyen detaylar bulunurken, cihazın yanında büyük bir döner kurma kolu ve ek fiziksel düğme yer alıyor. Bu tasarım yaklaşımı, klasik saat kullanıcılarını hedefleyen estetik anlayış ile modern akıllı saat işlevlerini bir araya getirmeye yönelik bir tercih olarak görülüyor.
Cihazın arka bölümünde görülen sensör yapısı, Moto Watch Ultra'nın sağlık ve spor takibi özelliklerine odaklanabileceğini gösteriyor. Görsellerde dahili GPS ve LTE bağlantı desteğine işaret eden detaylar bulunurken, cihazın IP68 sertifikası ve 5 ATM seviyesinde su dayanıklılığı sunabileceği görülüyor. Bu değerler, saatin günlük kullanımın yanı sıra açık hava aktiviteleri ve spor senaryolarında da kullanılabilecek şekilde tasarlanmış olabileceğini düşündürüyor.
Şarj tarafında ise cihazın arka bölümünde görülen dört pimli manyetik bağlantı noktası dikkat çekiyor. Bu detay, Motorola'nın klasik kablosuz şarj yerine özel bir şarj aparatı tercih edebileceğini gösteriyor. Ancak pil kapasitesi, kullanım süresi ve şarj hızına ilişkin herhangi bir resmi bilgi henüz paylaşılmış değil. Ayrıca Moto Watch Ultra'nın gerçek bir amiral gemisi alternatifi olup olmayacağı, şirketin işlemci seçimi, yazılım desteği, pil performansı ve fiyatlandırma stratejisiyle netleşecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii