Motorinde ÖTV sıfırlandı, Resmi Gazete’de yayınlandı

Motorinde ÖTV sıfırlanıyor
Artan yakıt fiyatları karşısında bir süredir Eşel Mobil sistemi uygulanıyor ve artışın tabelalara minimal yansıması sağlanıyordu. Özellikle nakliyat sektörünün motorin fiyatlarından negatif etkilenmesi nedeniyle ÖTV düzenlemesi devreye giriyor.
Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemeye göre motorinde ÖTV değerlemesi Ağustos ayı sonuna kadar sıfırlanıyor. Sonraki aylarda ise kademeli olarak artan ÖTV miktarı söz konusu. Eylül ayında litre başına 3TL, Ekim ayında litra başına 6TL, Kasım ayında litre başına 9TL, Aralık ayında litre başına 12TL ÖTV uygulanacak. Ocak ayından sonra ise litre başına 13,9006TL ÖTV şeklinde devam edecek.
Henüz düzenleme yeni yayınlandığı için pompaya nasıl yansıyacak bilinmiyor ancak bazı kaynaklar iline göre motorin litre fiyatının 65TL-70TL arasına yerleşebileceğine dair ihtimaller veriyor. Diğer taraftan benzin ve LPG için herhangi bir ÖTV değişikliği söz konusu değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: