Motorola 3500£'luk cep telefonuyla karşımızda; Aura - Diamond Edition

2008 yılının ekim ayında Motorola tarafından tanıtımını gerçekleştirilen Aura modeli, şık tasarımıyla olduğu kadar 2000$'lık fiyat etiketiyle de dikkat çekmeyi başarmıştı. Amerika merkezli üretici yaklaşık bir yıl sonra Aura'nın daha pahalı versiyonuyla tekrar karşımıza çıktı: Diamond Edition.

850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekansı desteği, Crystal Talk teknolojisi, 1.55 inç ekran, 2 GB dahili flash bellek, Bluetooth v2.0, A2DP profili, 2 megapiksellik kamera gibi özellikleri barındıran Aura: Diamond Edition'ın yön tuşunda 18 ayar altın kaplama kullanılmış. Altın kaplamaya da 34 tane elmas eşlik etmekte. Elmaslardan 30 tanesi ekranın alt ve üst tarafına yerleştirilmiş.

Motorola'nın Aura: Diamond Edition modeli, 26 Ekim tarihinden itibaren 3500 £'luk fiyatıyla meraklılarını bekleyecek.