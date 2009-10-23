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Motorola 3500£'luk cep telefonuyla karşımızda; Aura - Diamond Edition

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
21,1b
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15
Diğer
knight
Haber Editörü
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2008 yılının ekim ayında Motorola tarafından tanıtımını gerçekleştirilen Aura modeli, şık tasarımıyla olduğu kadar 2000$'lık fiyat etiketiyle de dikkat çekmeyi başarmıştı. Amerika merkezli üretici yaklaşık bir yıl sonra Aura'nın daha pahalı versiyonuyla tekrar karşımıza çıktı: Diamond Edition.

850, 900, 1800, 1900 MHz'lik GSM frekansı desteği, Crystal Talk teknolojisi, 1.55 inç ekran, 2 GB dahili flash bellek, Bluetooth v2.0, A2DP profili, 2 megapiksellik kamera gibi özellikleri barındıran Aura: Diamond Edition'ın yön tuşunda 18 ayar altın kaplama kullanılmış. Altın kaplamaya da 34 tane elmas eşlik etmekte. Elmaslardan 30 tanesi ekranın alt ve üst tarafına yerleştirilmiş.

Motorola'nın Aura: Diamond Edition modeli, 26 Ekim tarihinden itibaren 3500 £'luk fiyatıyla meraklılarını bekleyecek.

 


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firtinax 10 yıl
Görgüsüzlükte son nokta...
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pawlow 10 yıl
bunu aldık m kadına kaç öpücük werir acaba?





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yekoo 10 yıl
bunu gidip n97 ile falan karşılaştırmayın bu herşeyden önce bir aksesuar her şeye f/p mi bakıcaz ya?
ama şu var tamamen kadınlara hitab eden bir ürün olmuş zengin olsam ve sarışın bomba bir hatunum olsa alırdım ona :D
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baysan240 10 yıl
arkadaşlar bu telefon değil aksesuardır gidip 500.000 doları arabaya veren yada 100.000 doları takıya veren insanlar farklı olduklarını gösterebilmek için bu telefonu alırlar bence bu cihaz beklenenden çok daha fazla satar sonuçta sırf farklı giyinebilmek için romaya parise giden bisürü insan var onlar için iyibir tercihtir. ben motorola açısından iyi bir hamle olarak görüyorum bunu zaten ucuz telefon pazarında yok olmak üzereler bari lüks cihazlarda kazansınlar.
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waltran 10 yıl
bu paraya araba alırım !:D
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Momo-Oz 10 yıl
ressmen görgüsüz .. :D
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acbold 10 yıl
bunun altın yerine karton'dan yapılmış versiyonu çıksada bizde alabilsek :)
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sft67 10 yıl
Buna bu parayı veren varmıdır acaba? onunla tanışmak isterdim :)
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atakansah 10 yıl
vardır tabi kolay para kazanan alır.
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Hobar 10 yıl
parasını nereye harcayacağını bilemeyenler için bu fiyata değer bence
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thorismund 10 yıl
Bu fiyata değecek bi alet değil....
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