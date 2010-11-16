Motorola, 7 inç ekranlı ve Android 3.0 işletim sistemli MotoPad üzerinde mi çalışıyor?

Apple firmasının iPad'i global pazara sunmasıyla hareketlenen tablet pazarına Motorola tarafından Stingray kod adlı yeni bir üyenin ekleneceğine dair söylentiler gündeme gelmiş ve tabletin Tegra 2 platformundan güç alacağı, Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanacağı, 10 inç büyüklüğünde dokunmatik ekran (multi-touch) ile 16 GB dahili belleğe sahip olacağı rivayet edilmişti.



Kısa bir süre önce Twitter'da Mobile-review tarafından MotoPad isimli bir cihazla ilgili bilgiler paylaşıldı. Verilen bilgilere göre MotoPad'de hem 7 inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana hem de Android 3.0 (Honeycomb) işletim sistemine yer verilecek. Ekran boyutlarına ilişkin bilgileri doğru varsaydığımızda Stingray ile Twitter'da bahsi geçen MotoPad'in farklı cihazlar olma olasılığı ağır basıyor. MotoPad söylenildiği gibi 7 inç'lik ekranla gelirse direkt Samsung GT-P1000 Galaxy Tab'ın karşısına çıkabilir. Gelişmeleri merakla bekliyoruz.



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