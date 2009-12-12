Motorola, Androidli modellere özel uygulama mağazası SHOP4APPS'i mi geliştiriyor?

Android işletim sistemli akıllı telefonu Milestone'u İngiltere'de satışa sunan ve önemli satış başarısına imza atan Motorola'nın yakın zamanda Androidli modellerine özel uygulama mağazasını (appstore) kullanıma sunacağına ilişkin söylentiler ortaya çıktı.

Söylentilere göre Motorola tarafından SHOP4APPS olarak isimlendirilen sisteme telefon veya bilgisayar aracılığıyla ulaşılabilecek. SHOP4APPS ile Apple'ın uygulama mağazasında olduğu gibi ücretli ve ücretsiz uygulamalar ayrı ayrı sınıflandırılacak, uygulamaların güncel versiyonu çıktığında kullanıcı otomatik olarak uyarılacak ve yüklediğimiz programlar listelenecek.

SHOP4APPS'in ilk olarak Amerika, Brezilya, Meksika ve Arjantin'de kullanıma sunulacağı da söylentiler arasında.

http://androidandme.com/2009/12/phones/shop4apps-motorolas-android-application-store-revealed/