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Motorola, Androidli modellere özel uygulama mağazası SHOP4APPS'i mi geliştiriyor?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3b
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1
Diğer
knight
Haber Editörü
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Android işletim sistemli akıllı telefonu Milestone'u İngiltere'de satışa sunan ve önemli satış başarısına imza atan Motorola'nın yakın zamanda Androidli modellerine özel uygulama mağazasını (appstore) kullanıma sunacağına ilişkin söylentiler ortaya çıktı.

Söylentilere göre Motorola tarafından SHOP4APPS olarak isimlendirilen sisteme telefon veya bilgisayar aracılığıyla ulaşılabilecek. SHOP4APPS ile Apple'ın uygulama mağazasında olduğu gibi ücretli ve ücretsiz uygulamalar ayrı ayrı sınıflandırılacak, uygulamaların güncel versiyonu çıktığında kullanıcı otomatik olarak uyarılacak ve yüklediğimiz programlar listelenecek.

SHOP4APPS'in ilk olarak Amerika, Brezilya, Meksika ve Arjantin'de kullanıma sunulacağı da söylentiler arasında.

 


http://androidandme.com/2009/12/phones/shop4apps-motorolas-android-application-store-revealed/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
El Fuego 9 yıl
WM 6.5 te gömülü gelen ve daha sonara 6.1 için çıkartılan marketplace benzeri, bence çok pratik ve faydalı bir uygulama. Android gibi taze bier sisteme erken zamanda uyarlanması da sevindirici
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