Türkiye’de satılması muhtemel Motorola Edge 2026 tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Motorola markasının uzun süre sonra ülkemize yeniden adım attığında getirdiği Motorola Edge 70 modeli yenilendi. Motorola Edge 2026 bir miktar daha yüksek fiyat etiketi ile tatmin edici özellikler sunuyor.

Motorola Edge 2026 özellikleri ve fiyatı

6.3 inçlik 1.5K OLED ekran

4nm Dimensity 7450 yonga seti

8GB LPDDR5X RAM

128GB depolama

50MP Sony LYTIA 710 OIS ana sensör

10MP 3x telefoto OIS sensör

50MP ön kamera

5000mAh batarya, 60W hızlı şarj

Dolby Atmos, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

600$ fiyat etiketi

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Motorola Edge serisinin 2026 versiyonu pek çok açıdan yenilenmiş özelliklerle geliyor. Ekranda 120Hz tazeleme hızı yer alırken 5200 nit pik parlaklık, Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisi ve HDR10+ desteği ile görüntü tecrübesi daha da iyileştirilmiş.

Sony ana sensör ve telefoto sensörün yanında hem ultra geniş hem de makro olabilen 50MP yardımcı sensör yer alıyor. Kamera paketi 4K video kaydı yapabiliyor. Yapay zekâ arka plan temizleme, hareketli nesneleri dengeli hale getirme gibi destekler sunarken sistemin genelinde Moto AI, Google Gemini veya Perplexity araçlarından birisi tercih edilebiliyor.

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Yonga setinde Mali-G615 MC2 dahili grafik birimi ortalama bir performans verirken 3 büyük Android güncellemesi de garanti ediliyor. MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikası ve IP69 suya dayanıklılık sertifikası ile dış ortam şartlarında da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Sadece 7 dakikalık hızlı şarj ile bir güne kadar bekleme süresi elde edilirken 15W kablosuz şarj da mevcut. Hali hazırda ülkemizde Motorola Edge 60 12/512 modeli 50000TL fiyat etiketi ile satılıyor. Motorola Edge 2026 bundan biraz daha yüksek fiyat etiketine sahip olacak.

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Motorola Edge 2026 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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