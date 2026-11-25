Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Motorola, yenilenen Edge 70 Neo modelini duyurdu. Cihaz, serinin diğer üyelerini geride bırakan güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.8 inçlik AMOLED ekranla gelen telefon, Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ve 50 megapiksel Sony Lytia ana sensöre sahip. 7000 mAh dev bataryası, 45W hızlı şarj desteği ve askeri dayanıklılık standartları cihazın öne çıkan detayları arasında yer alıyor. 440 dolar fiyatla çıkacak olan model, ilk olarak Hindistan pazarında kullanıcılarla buluşacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 1 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar orijinal modelin kırpılmış versiyonu olarak piyasaya çıkan Neo serisi artık orijinal seriyi de geride bırakan bir hale büründü. Motorola Edge 70 Neo orijinal modelden daha iyi özelliklere sahip durumda.

Motorola Edge 70 Neo özellikleri ve fiyatı

6.8 inçlik AMOLED ekran

Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti

8GB RAM

128GB depolama

50MP Sony Lytia 710 OIS ana sensör

32MP ön kamera

7000mAh batarya, 45W hızlı şarj

440$

Motorola Moto Tag 3 Amazon'da ortaya çıktı: Yenilikler sınırlı 2 gün önce eklendi

Motorola Edge 70 Neo akıllı telefon modeli 5200 nit gibi sınıfına göre dikkat çekici bir parlaklık değeri ile gelirken 144Hz tazeleme hızı da akıcılık sağlıyor. Gorilla Glass 7i ile korunan ekran 1272 x 2772 piksel çözünürlüğe sahip.

Kamera tarafında da iddialı olan telefon Sony ana sensörün yanında 2MP makro kamera ve renkleri düzelterek titremeleri engelleyen üçü bir arada ışık sensörü de yer alıyor. Kutudan 45W adaptör ile çıkan cihaz 7.5W kablolu ters şarj da sunuyor.

Stereo hoparlörler Dolby Atmos ile desteklenirken Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 ve NFC bağlantıları mevcut. IP64 ile su sıçramalarına, MIL-STD-810H ile de darbelere karşı askeri dayanıklılık sunan cihaz ilk etapta Hindistan’da satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Motorola Edge 70 Neo tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: