Yapay Zeka Özeti:
- Motorola, yenilenen Edge 70 Neo modelini duyurdu. Cihaz, serinin diğer üyelerini geride bırakan güçlü özellikleriyle dikkat çekiyor. 6.8 inçlik AMOLED ekranla gelen telefon, Snapdragon 7s Gen 3 işlemci ve 50 megapiksel Sony Lytia ana sensöre sahip. 7000 mAh dev bataryası, 45W hızlı şarj desteği ve askeri dayanıklılık standartları cihazın öne çıkan detayları arasında yer alıyor. 440 dolar fiyatla çıkacak olan model, ilk olarak Hindistan pazarında kullanıcılarla buluşacak.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Motorola Edge 70 Neo özellikleri ve fiyatı
- 6.8 inçlik AMOLED ekran
- Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti
- 8GB RAM
- 128GB depolama
- 50MP Sony Lytia 710 OIS ana sensör
- 32MP ön kamera
- 7000mAh batarya, 45W hızlı şarj
- 440$
Motorola Edge 70 Neo akıllı telefon modeli 5200 nit gibi sınıfına göre dikkat çekici bir parlaklık değeri ile gelirken 144Hz tazeleme hızı da akıcılık sağlıyor. Gorilla Glass 7i ile korunan ekran 1272 x 2772 piksel çözünürlüğe sahip.
Kamera tarafında da iddialı olan telefon Sony ana sensörün yanında 2MP makro kamera ve renkleri düzelterek titremeleri engelleyen üçü bir arada ışık sensörü de yer alıyor. Kutudan 45W adaptör ile çıkan cihaz 7.5W kablolu ters şarj da sunuyor.
Stereo hoparlörler Dolby Atmos ile desteklenirken Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0 ve NFC bağlantıları mevcut. IP64 ile su sıçramalarına, MIL-STD-810H ile de darbelere karşı askeri dayanıklılık sunan cihaz ilk etapta Hindistan’da satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli