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Motorola i1 (Opus One) 23 Mart'ta tanıtılabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,5b
1
6
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Motorola i1 (Opus One) 23 Mart'ta tanıtılabilir
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Motorola i1 "Opus One"

Avrupa'daki kullanıcılarının karşısına Milestone ile çıkan Motorola, ürün gamını Android lehine genişletmeye devam ediyor. Bir süredir internette Opus One ismiyle bilinen "bas konuş" destekli Android'li telefonun pazardaki isminin i1 olacağı iddia edildi.

MotoBlur kullanıcı arayüzü ile gelecek olan i1'in Android'in yeni versiyonlarına rağmen 1.5 sürümünde çalışması bekleniyor. İddialara göre Motorola, iDen (Integrated Digital Enhanced Network) destekli i1 "Opus One"'ı 23 Mart'ta Las Vegas'ta başlayacak olan CTIA Telefon Fuar'ında tanıtacak.

BGR'a göre i1'ın özellikleri şu şekilde olacak;

  • 3.1 inç 320×480 dokunmatik kapasitif ekran
  • Otomatik netlemeli 3 megapiksellik kamera ve LED Flaş
  • İvme ölçer
  • Yakınlık sensörü
  • Wi-Fi 802.11b/g
  • Bluetooth
  • microSD kart girişi
  • 2.5mm kulaklık girişi
  • Boyutları; 118x58mm, Ağırlığı;100gf
  • 512MB Flash / 256MB Ram
  • Flash Lite v3.1.x
  • A-GPS
  • iDen PTT (Push-to-talk) ve PTX (Push-to-experience)

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sotoxs 9 yıl
2.5 mm kulaklık birde hello moto da ısrarı sürüyor. sony memory stick ve kulaklık girişi ısrarındaki hatayı gördü düzeltti. moto ne zaman vazgeçecek bakalım
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bigatusac 9 yıl
motorola yı anlamak güç. zaten bunun gibi piyasada cok var gereksiz bir model olduğunu düşünüyorum..
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anadolulu1 9 yıl
karkadan (nokıa) başka kuş tanımam
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mobylette 9 yıl
2.5 mm kulaklık girişi diye birşey var mı?
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CoreXXX 9 yıl
güzel bi alete benziyo
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baysan240 9 yıl
iyi yaw motorola bi silkelenmiş kendine gelmiş bundan sonra sahada onuda göreceğiz artık
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