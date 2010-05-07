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Motorola Milestone için Android 2.1 güncellemesi yayınlandı

Motorola Milestone için Android 2.1 güncellemesi yayınlandı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,7b
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Motorola, Android işletim sistemli telefonu Milestone için Android 2.1 güncellemesini yayınladı. Eclair kod adına sahip olan Android 2.1 işletim sistemi, Ocak ayında Google Nexus One ile piyasaya sunulmuştu. Motorola Milestone, yayınlanan güncelleme ile Android 2.1'in sunduğu hareketli arka plan özelliğine kavuştu. Dokunmatik ekranla etkileşim halinde bulunan arka plan özelliğinin yanında, daha fazla ana ekrana sahip olma özelliği de Motorola Milestone'a dahil edildi. Güncelleme ile yayınlanan WebKit değişiklikleri ile internet tarayıcısının hızında belirgin bir artış olacağı söyleniyor. Motorola Milestone'un bu güncelleme ile kazandığı en önemli özelliğin ise ses tanıma fonksiyonu olduğu belirtildi. Motorola Miletsone kullanıcıları bu özellik ile her türlü yazı girişini ses tanıma özelliği ile kolayca yapabilecek. Facebook, Twitter, e-posta, SMS gibi kullanımlarda ses tanıma özelliğinin büyük kolaylık sunacağı ifade edildi.

 


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