Motorola'dan yeni amiral gemisi kulaklık: Moto Buds 2 Ultra

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Oynat Motorola, amiral gemisi kablosuz kulaklığı Moto Buds 2 Ultra'yı duyurdu. Bose imzalı aktif gürültü engelleme teknolojisiyle öne çıkan model, Dolby Atmos 3D ses ve 11 milimetrelik sürücüleriyle güçlü bir performans vaat ediyor. Spor odaklı kauçuk kanatçıklı tasarımıyla dikkat çeken kulaklık, şarj kutusuyla birlikte 37 saate varan pil ömrü ve kablosuz şarj desteği sunuyor. Ürün, önümüzdeki haftalarda Avrupa'da 199 avro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Motorola, üst segment kablosuz kulaklık serisini yeni Moto Buds 2 Ultra modeliyle genişletti. Bose tarafından ayarlanan aktif gürültü engelleme (ANC) ve Şeffaflık modu gibi özelliklerle gelen kulaklık, Dolby Atmos desteği ve kablosuz şarj özelliğiyle de öne çıkıyor.

Motorola Moto Buds 2 Ultra özellikleri

Motorola, yeni kablosuz kulaklığını bazı pazarlarda Moto Buds Ultra 27 adıyla da satışa çıkaracak. Tasarım açısından serinin diğer modellerinin çizgisini koruyan Moto Buds 2 Ultra, geniş ancak kısa bir şarj kutusuyla geliyor. Kulaklıklarda ise dışarı doğru uzanan silikon uçlar ve dokunmatik kontrollerin yer aldığı uzun saplar bulunuyor. Motorola, özellikle spor sırasında kulaklıkların daha sağlam şekilde yerinde kalmasını sağlamak amacıyla tasarıma kauçuk kanatçıklar da eklemiş.

Tam Boyutta Gör Moto Buds 2 Ultra, ses deneyimini iyileştirmek amacıyla Bose tarafından ayarlanan aktif gürültü engelleme ve Şeffaflık modlarını destekliyor. Böylece kullanıcılar çevredeki sesleri azaltabilir veya ihtiyaç duyduklarında dış ortam seslerini duymaya devam edebilir. Kulaklık ayrıca 11 mm dinamik sürücülerle donatılmış durumda.

Motorola'nın yeni modeli Dolby Atmos 3D ses teknolojisini de destekliyor. Bu özellik, uyumlu içeriklerde daha geniş ve çevreleyici bir ses deneyimi sunmayı hedefliyor. Kulaklıkların bir diğer önemli özelliği ise kablosuz şarj desteği. Böylece şarj kutusu, uyumlu kablosuz şarj cihazları üzerinden doldurulabiliyor. Pil ömrü tarafında Moto Buds 2 Ultra, tek şarjla 8 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte bu süre 37 saate kadar çıkıyor.

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Moto Buds 2 Ultra fiyatı ve çıkış tarihi

Motorola, Moto Buds 2 Ultra modelini önümüzdeki haftalarda Avrupa pazarında 199 euro fiyat etiketiyle satışa sunacak. Şirket, kulaklığın Avrupa'nın yanı sıra Orta Doğu, Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde de satışa çıkacağını doğruladı. Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı konusunda da şimdilik resmi bir bilgi bulunmuyor.

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Motorola Moto Buds 2 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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