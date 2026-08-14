Motorola Moto G Max tanıtıldı: Uygun fiyata güçlü özellikler!

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Tam Boyutta Gör Motorola, Moto G Max'i Hindistan’da resmen piyasaya sürerek akıllı telefon serisine yeni bir seçenek ekledi. Cihaz, yüksek yenileme hızına sahip ekranı, büyük bataryası ve Snapdragon işlemciyi bir araya getirirken, dayanıklılık ve günlük kullanım kolaylığına odaklanıyor.

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Motorola Moto G Max özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Motorola, telefona görünür parmak izlerini ve lekeleri azaltmayı amaçlayan saten dokulu bir kaplama uygulamış. Corning Gorilla Glass 7i, çizilmeye ve düşmeye karşı ön paneli koruyor. Toz girişine ve su sıçramalarına karşı SGS sertifikalı IP64 derecesi ile şok ve titreşim toleransı için MIL-STD-810H standartlarıyla uyumluluk mevcut. Yan düğmeye parmak izi okuyucu yerleştirilmiş, biyometrik güvenlik yüz tanıma ile sağlanıyor.

Moto G Max, 6.72 inç LCD ekrana sahip. Panel, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlük sağlıyor ve 1050 nit'e kadar parlaklığa ulaşabiliyor. Islak elle kullanıldığında dokunmatik ekranın duyarlı kalmasını sağlayan Motorola'nın Water Touch teknolojisi mevcut.

Ses açısından, Dolby Atmos ile ayarlanmış stereo hoparlörler, Hi-Res Audio desteği ve çift mikrofon mevcut ve artık çoğu cihazda görmediğimiz 3.5 mm kulaklık jakı da yer alıyor.

Moto G Max modeli, çift kamera kurulumu ile geliyor. Düşük ışıkta çekim için Dört Piksel gruplama kullanan 50MP Sony LYTIA 600 ana sensöre 8MP ultra geniş açılı sensör eşlik ediyor. Önde de Quad Pixel teknolojisine sahip 32 MP selfie kamera mevcut. Pozlama kalibrasyonu ve otomatik odaklama yardımı için 2'si 1 arada ortam ışığı sensörü var. Kamera yazılımlarına baktığımızda, Magic Eraser, Photo Unblur, Reimagine, Auto Frame ve Portrait Light ayarlamayı içeren Google Fotoğraflar yapay zeka araçlarını görüyoruz.

Moto g max, 4nm mimarili Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 işlemci ile güçlendirilmiş. 8GB LPDDR5X RAM 128GB UFS 3.1 dahili depolama ile geliyor. Kullanılmayan flash depolamayı sanal bellek olarak tahsis etmek için yazılım tabanlı RAM Boost özelliği var. Telefon, 7.000 mAh silicon-carbon bataryadan güç alıyor. Şarj hızı olarak, Motorola’nın TurboPower standardı aracılığıyla 33W kablolu şarjı destekliyor.

Motorola Moto g max, kutusundan Android 16 ile çıkıyor. Google Gemini ve Motorola'nın tescilli Moto Secure ve ThinkShield mobil güvenlik paketi yüklü geliyor. Motorola, cihaza 2 büyük Android sürümü, 3 yıl güvenlik güncellemesi sunacağını söylüyor.

Motorola Moto G Max fiyatı ne kadar?

Moto G Max başlangıç fiyatı, 293 dolar. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128GB depolama için geçerli. 8GB RAM 128GB depolama alanlı modelin fiyatı 314 dolar. Telefon, 20 Ağustos'ta Flipkart üzerinden satışa çıkacak.

Moto G Max teknik özellikleri

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Ekran: 6.7 inç, 2400x1080 piksel (FHD+), 120Hz, 1050 nit, Corning Gorilla Glass 7i koruma, LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4

6GB, 8GB LPDDR5X RAM

Depolama: 128GB UFS 3.1

Yazılım: Android 16

Arka kamera: 50MP birincil (1/1,95″ Sony LYT-600 sensör, f/1.8) + 8MP ultra geniş (f/2.2, 118°)

Ön kamera: 8MP (f/2.2)

Ses: 3.5 mm ses girişi, Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, çift mikrofon

Dayanıklılık: Toz ve su sıçramalarına dayanıklı (IP64), MIL-STD 810H sertifikası

Bağlanabilirlik: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, USB Type-C

Batarya: 7000 mAh, 30W Turbo Şarj

Boyut ve ağırlık: 166.23 x 76.50 x 8.60 mm, 210 g

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