Motorola Moto G87 tanıtıldı: G serisinin en güçlü kamerası

Tam Boyutta Gör Motorola, yeni katlanabilir modellere ek olarak G serisini de güncellemeye devam ediyor. Daha önce sızıntılarla gündeme gelen Moto G87, resmi olarak tanıtıldı. Yeni model, özellikle kamera tarafında yaptığı sıçramayla G serisinin şimdiye kadarki en iddialı cihazlarından biri olarak konumlanıyor. İşte Motorola Moto G87 özellikleri

Motorola Moto G87 neler sunuyor?

Moto G87'nin en dikkat çekici özelliği, optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 200MP ana kamerası. Bu sensör, aynı zamanda 2x kayıpsız zoom sunarak yakın çekimlerde de detay kaybını minimumda tutmayı hedefliyor. Kamera kurulumuna 8MP ultra geniş açılı lens eşlik ederken, ön tarafta ise 32MP selfie kamerası bulunuyor.

Ekran tarafında cihaz, 6.78 inç büyüklüğünde "Extreme AMOLED" panelle geliyor. 1.5K çözünürlük sunan bu ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit tepe parlaklık değeriyle segmentine göre oldukça iddialı. Ayrıca Gorilla Glass 7i koruması sayesinde dayanıklılık tarafında da güçlendirilmiş durumda. Performans tarafında MediaTek Dimensity 6400 işlemciden güç alan Moto G87, 12 GB'a kadar RAM seçeneğiyle geliyor.

Tam Boyutta Gör Yazılım tarafında ise cihaz kutusundan Android 16 ile çıkıyor. Dayanıklılık özellikleri de modelin öne çıkan yönleri arasında. IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan Moto G87, suya ve toza karşı yüksek koruma sunuyor. Ayrıca MIL-STD-810H sertifikası sayesinde 1.2 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklılık vadediyor.

Batarya kapasitesi ise 5.200 mAh seviyesinde ve 30W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Moto G87’in önümüzdeki haftalarda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika pazarlarında satışa sunulması bekleniyor. Fiyat bilgisi ise henüz paylaşılmış değil.

Ekran: 6.78 inç AMOLED, 1.5K, 120Hz

MediaTek Dimensity 6400

12GB'a kadar RAM

Android 16

200 MP + 8 MP

32 MP

5200 mAh, 30W hızlı şarj

IP66 / IP68 / IP69, MIL-STD-810H

IP66 / IP68 / IP69, MIL-STD-810H Ses: Çift hoparlör

