    Motorola'dan AirTag'e rakip takip cihazı: 600 gün pil ömrü, UWB, Find Hub

    Motorola, bu yılın başlarında tanıttığı yeni takip cihazını satışa sundu. Apple AirTag'in yeni rakibi Moto Tag 2, Android Find Hub ve UWB desteğ, 600 güne kadar uzun pil ömrüyle dikkat çekiyor.

    Motorola Moto Tag 2 fiyatı açıklandı
    Moto Tag 2, bu yılın başlarında CES 2026'da tanıtılmıştı. Şimdi ise bazı ülkelerde satışa sunuldu. Piyasada birçok Android Find Hub takip cihazı bulunmasına rağmen, hassas takip için UWB desteği Moto Tag 2'yi öne çıkarıyor. Motorola'nın belirttiğine göre 600 gün süren etkileyici pil ömrü de cabası.

    Motorola Moto Tag 2 özellikleri ile neler sunuyor?

    Motorola takip cihazı Moto Tag 2 özellikleri
    İlk bakışta, takip cihazı oldukça basit görünüyor. Anahtarlar, çantalar, cüzdanlar veya valizler gibi şeylere takılmak üzere tasarlanmış kompakt bir takip cihazı ve Android cihazlarda Google'ın Find Hub ağı üzerinden bağlantı kuruyor. Ancak ilginç geliştirmeler var.

    Moto Tag 2, Bluetooth 6.0 ve Bluetooth Channel Sounding ile birlikte Ultra Geniş Bant (UWB) desteği sunuyor; bu da normal Bluetooth takip cihazlarına kıyasla çok daha doğru yakın konumlandırma sağlıyor. Pratikte bu, telefonunuzun sizi kayıp eşyaya doğru yönlendirmesi ve daha hassas mesafe ölçümleriyle yol göstereceği anlamına geliyor. Bu, özellikle geleneksel Bluetooth takip cihazlarının bazen sinir bozucu derecede hassas olmadığı iç mekanlarda çok kullanışlı.

    Motorola, takip cihazının standart değiştirilebilir CR2032 pil kullanarak 600 güne kadar dayanabileceğini iddia ediyor. Bu, birinci nesil Moto Tag'in bir yıllık pil ömrüne kıyasla önemli bir gelişme. Moto Tag 2, toz ve suya dayanıklılık açısından IP68 derecesine sahip.

    Tasarım açısından Motorola, her şeyi oldukça minimalist tutmuş. Takip cihazı, cüzdanlara veya bagaj bölmelerine sığacak kadar ince ve çoğu takip cihazının kullandığı düz beyaz veya siyah yaklaşım yerine yeşil ve turuncu renk seçeneğiyle geliyor.

    Birkaç küçük kolaylık özelliği de mevcut. Dahili düğme, bağlı telefonunuzu çaldırmak ve hatta uzaktan kamera deklanşörünü tetiklemek için kullanılabiliyor. Motorola ayrıca gizlilik ve güvenli konum paylaşımı için Google'ın şifreli Find Hub ekosistemine güveniyor.

    Genel olarak, Moto Tag 2, Android tarafında Apple'ın AirTag'ine en iyi alternatif. UWB desteğiyle, sinyal gücü tahminine güvenen daha uygun fiyatlı birçok Bluetooth takip cihazına göre oldukça belirgin bir avantaj sağlıyor.

    Moto Tag 2 fiyatı ne kadar?

    Motorola Moto Tag 2 fiyatı dolar
    Moto Tag 2 fiyatı Amerika’da 120 dolar (4’lü paket), Avrupa’da (40 euro tekli, 130 euro 4’lü paket) fiyat etiketiyle satışta.
