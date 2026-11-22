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Oynat Motorola'nın yeni takip cihazı Moto Tag 3, resmi duyurudan önce Amazon'da ortaya çıktı. Listelenen bilgilere göre iki farklı renkle gelecek ürün; Ultra Geniş Bant desteği, 500 günü aşan pil ömrü ve 8,5 gramlık ağırlığıyla önceki modelle neredeyse aynı özellikleri taşıyor. Bu durum, cihazın büyük bir donanım yeniliği yerine daha çok renk seçeneği odaklı bir güncelleme olacağını gösteriyor. Cihazın resmi çıkış tarihi ve kesin satış fiyatı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Motorola Moto Tag 3, henüz resmi olarak duyurulmadan Amazon İngiltere ve İtalya'daki ürün listelerinde ortaya çıktı. Yeni nesil takip cihazının Parlak Beyaz ve İndigo Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulabileceği görülüyor. Ancak listelerde paylaşılan teknik özellikler, cihazın mevcut Moto Tag 2 modelinden önemli ölçüde farklılaşmadığına işaret ediyor.

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Moto Tag 3, donanım yeniliği yerine renk değişikliği sunabilir

Moto Tag 3 hakkındaki ilk bilgiler, sosyal medyada yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı. Bu paylaşımların ardından yapılan araştırmalarda, yeni takip cihazına ait farklı e-ticaret listeleri de ortaya çıktı. İtalyan çevrim içi mağazası InItPC'de her iki renk seçeneği için ayrı ürün sayfaları bulunurken dört adet cihaz içeren bir paket de listelendi. Amazon İtalya'da ise özellikle İndigo Mavisi renk seçeneğine ait bir ürün listelemesi görüldü.

Sızıntıların en dikkat çekici tarafı, ürün sayfalarında yer alan teknik özelliklerin Moto Tag 2 ile büyük ölçüde örtüşmesi. Listelere göre Moto Tag 3, Ultra Geniş Bant ve Bluetooth teknolojileri üzerinden konum takibi yapabilecek. Ayrıca Google'ın Find Hub ağıyla uyumlu çalışacağı belirtiliyor. Bu teknolojiler, kaybolan eşyaların konumunun takip edilmesini ve uyumlu cihazların oluşturduğu ağ üzerinden bulunmasını sağlıyor. Ancak söz konusu özelliklerin tamamı Motorola'nın mevcut ikinci nesil takip cihazında da bulunduğundan, yeni modelin takip performansında nasıl bir farklılık yaratacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Tam Boyutta Gör Moto Tag 3'ün enerji yönetimi ve fiziksel dayanıklılık tarafında da belirgin bir değişiklik sunmayacağı düşünülüyor. Amazon ürün açıklamalarında cihazın kullanıcı tarafından değiştirilebilen CR2032 düğme pil ile çalışacağı ve 500 günden fazla pil ömrü sağlayacağı ifade ediliyor. Bu değer, Moto Tag 2 için açıklanan pil ömrüyle aynı seviyede bulunuyor. CR2032 gibi standart düğme pillerin tercih edilmesi, kullanıcıların cihazı şarj etmek yerine gerektiğinde pil değiştirerek kullanmaya devam edebilmesini sağlıyor. Toza ve suya karşı dayanıklılık konusunda da önceki modelden farklı bir iyileştirme belirtilmiyor.

Cihazın ağırlığı da iki model arasındaki benzerliği güçlendiren ayrıntılardan biri olarak öne çıkıyor. Amazon listelerinde Moto Tag 3 için belirtilen 8,5 gramlık ağırlık, Moto Tag 2'nin ağırlığıyla tamamen aynı. Takip cihazları gibi sürekli anahtarlıkta, çantada veya kişisel eşyalarda taşınan ürünlerde ağırlık ve boyut önemli kullanım kriterleri arasında yer alıyor. Bu nedenle yeni modelde tasarım veya donanım değişikliği yapılmışsa bile mevcut bilgiler bunun kullanım deneyimine nasıl yansıyacağını ortaya koymuyor.

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Motorola Moto Tag 3 Amazon'da ortaya çıktı: Yenilikler sınırlı

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