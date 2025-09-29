Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola Moto X70 Air tanıtılmaya başladı: İşte beklenenler

    Motorola, ekstra ince tasarımıyla dikkat çekecek yeni modeli Moto X70 Air için geri sayımı başlattı. Telefonun Snapdragon 8 Gen 5 ile gelmesi ve Ekim sonunda tanıtılması bekleniyor.

    Motorola Moto X70 Air tanıtılmaya başladı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Motorola, Edge 50 serisinin ardından şimdi de ultra ince tasarımlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirketin resmi teaser görsellerinde doğrulanan Moto X70 Air, Galaxy S24 ve iPhone Air gibi piyasadaki ince telefon trendine katılacak. Modelin Ekim ayı sonunda resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

    Motorola Moto X70 Air geliyor

    Moto X70 Air'in isimlendirmesi doğrudan tasarım odaklı yaklaşımı yansıtıyor ve paylaşılan tanıtım görüntülerinde cihazın inceliği ön planda tutulmuş durumda. Henüz tüm teknik özellikler açıklanmadı ancak iddialara göre Moto X70 Air, Qualcomm’un en yeni platformu Snapdragon 8 Gen 5 ile güçlendirilecek. Ancak bu kadar ince bir tasarımda termal yönetimin nasıl olacağı merak konusu.

    Motorola Moto X70 Air tanıtılmaya başladı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Moto X serisinin şu an için Çin'e özel olduğunu hatırlatalım. Ancak uluslararası pazarda aynı cihazın Edge 70 adıyla sunulabileceği düşünülüyor. Geçtiğimiz hafta sızdırılan Edge 70 tanıtım görselinde "inanılmaz ince ve inanılmaz dayanıklı" sloganı dikkat çekmişti. Bu da Edge ailesine dahil olacak versiyonun da benzer tasarım yaklaşımıyla geleceğini ortaya koyuyor.

    Buna ek olarak, Çin'de TENAA’da XT2533-4 model numarasıyla listelenen bir Motorola cihazı daha ortaya çıktı. Bu telefonun 6,72 inç 1,5K çözünürlüklü LCD panel, 2.4GHz hızında işlemci, 16GB’a kadar RAM ve 512GB depolama seçenekleri sunacağı belirtiliyor. 7.000mAh batarya, 32MP ön kamera ve 50MP + 8MP arka kamera kurulumu ise dikkat çeken diğer özellikler arasında.

    Moto X70 Air ile Edge 70’in aynı cihaz olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak Motorola'nın önümüzdeki haftalarda yeni modeline dair daha fazla detay paylaşması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 6 saat önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yumruk güçlendirme cs 1.5 hileleri emniyet kemeri uyarı sesi kapatma tavuk döner dolapta bozulur mu kia rio 1.25 cvvt

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP Victus
    HP Victus
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum