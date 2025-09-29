Motorola Moto X70 Air tanıtılmaya başladı: İşte beklenenler

Motorola Moto X70 Air geliyor
Moto X70 Air'in isimlendirmesi doğrudan tasarım odaklı yaklaşımı yansıtıyor ve paylaşılan tanıtım görüntülerinde cihazın inceliği ön planda tutulmuş durumda. Henüz tüm teknik özellikler açıklanmadı ancak iddialara göre Moto X70 Air, Qualcomm’un en yeni platformu Snapdragon 8 Gen 5 ile güçlendirilecek. Ancak bu kadar ince bir tasarımda termal yönetimin nasıl olacağı merak konusu.
Buna ek olarak, Çin'de TENAA’da XT2533-4 model numarasıyla listelenen bir Motorola cihazı daha ortaya çıktı. Bu telefonun 6,72 inç 1,5K çözünürlüklü LCD panel, 2.4GHz hızında işlemci, 16GB’a kadar RAM ve 512GB depolama seçenekleri sunacağı belirtiliyor. 7.000mAh batarya, 32MP ön kamera ve 50MP + 8MP arka kamera kurulumu ise dikkat çeken diğer özellikler arasında.
Moto X70 Air ile Edge 70'in aynı cihaz olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak Motorola'nın önümüzdeki haftalarda yeni modeline dair daha fazla detay paylaşması bekleniyor.
