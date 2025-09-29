Motorola Moto X70 Air tanıtılmaya başladı: İşte beklenenler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Motorola, Edge 50 serisinin ardından şimdi de ultra ince tasarımlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Şirketin resmi teaser görsellerinde doğrulanan Moto X70 Air, Galaxy S24 ve iPhone Air gibi piyasadaki ince telefon trendine katılacak. Modelin Ekim ayı sonunda resmi olarak tanıtılması planlanıyor.

Motorola Moto X70 Air geliyor

Moto X70 Air'in isimlendirmesi doğrudan tasarım odaklı yaklaşımı yansıtıyor ve paylaşılan tanıtım görüntülerinde cihazın inceliği ön planda tutulmuş durumda. Henüz tüm teknik özellikler açıklanmadı ancak iddialara göre Moto X70 Air, Qualcomm’un en yeni platformu Snapdragon 8 Gen 5 ile güçlendirilecek. Ancak bu kadar ince bir tasarımda termal yönetimin nasıl olacağı merak konusu.

Tam Boyutta Gör Moto X serisinin şu an için Çin'e özel olduğunu hatırlatalım. Ancak uluslararası pazarda aynı cihazın Edge 70 adıyla sunulabileceği düşünülüyor. Geçtiğimiz hafta sızdırılan Edge 70 tanıtım görselinde "inanılmaz ince ve inanılmaz dayanıklı" sloganı dikkat çekmişti. Bu da Edge ailesine dahil olacak versiyonun da benzer tasarım yaklaşımıyla geleceğini ortaya koyuyor.

Buna ek olarak, Çin'de TENAA’da XT2533-4 model numarasıyla listelenen bir Motorola cihazı daha ortaya çıktı. Bu telefonun 6,72 inç 1,5K çözünürlüklü LCD panel, 2.4GHz hızında işlemci, 16GB’a kadar RAM ve 512GB depolama seçenekleri sunacağı belirtiliyor. 7.000mAh batarya, 32MP ön kamera ve 50MP + 8MP arka kamera kurulumu ise dikkat çeken diğer özellikler arasında.

Moto X70 Air ile Edge 70’in aynı cihaz olup olmayacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak Motorola'nın önümüzdeki haftalarda yeni modeline dair daha fazla detay paylaşması bekleniyor.

