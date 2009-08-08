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Motorola müzik odaklı W562 modelini Çin pazarı için duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
knight
Haber Editörü
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Motorola müzik odaklı W562 modelini Çin pazarı için duyurdu
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Motorola müzik odaklı W562 modelini Çin pazarı için duyurdu
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2008 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik krizle beraber cep telefonu pazarında önemli ölçüde kan kaybeden Motorola, yeni modellerini duyurarak eski günlerine dönmeyi amaçlıyor. Amerika merkezli firma, Çin pazarına yönelik müzik odaklı W562'yi gün yüzüne çıkardı.

CDMA alt yapısını destekleyen W562, 87 gram ağırlığındaki tasarımı, sağ tarafta konumlandırılan müzik tuşları, 3.5 mm'lik jak girişiyle ön plana çıkıyor. USB veya Bluetooth aracılığıyla veri aktarımı gerçekleştirebilen telefonda 64 MB'lık dahili bellek ve anın yakalanması için 2 megapiksel çözünürlüğündeki kamera yeterli görülmüş. Telefonda 2.4 inç boyutunda ekrana yer verildiğini görüyoruz. Ekran çözünürlüğü ise 176x220 piksel. Son olarak 960 mAh kapasiteli bataryadan güç alan telefonun siyah ve beyaz renk seçenekleriyle China Telecom aracılığıyla satılması beklenirken fiyat, satış tarihi ve diğer ülkelere ilişkin herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

 

 


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unknown.boss 10 yıl
hoş bir telefon aslıdna hoşuma gitti bir kaç telefonun karısımı gıbı olmus sanki biraz rokr e2 diğer modeller ama hoş bir telefon olmuş fiyatı uygun olursa bence sınıfının güzel bir telefonu
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.i. 10 yıl
Süper görünümü var.. Uygun fiyat olmadığı sürece herzamanki gibi satamazlar..
80dolar eder.

• CDMA (TR de çalışmaz)
• 176 x 220 piksel ile 2,4 inç TFT ekran
• 3.5mm kulaklık jakı
• USB
• 2MP kamera
• 64MB bellek
• 910 mAh pil batarya
• 113 x 49,4 x 14,2 mm
• 87 gram

Kart girişi vardır artık.
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