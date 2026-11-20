Yapay Zeka Özeti:
- Motorola'nın merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Razr Flex'in resmi görselleri sızdırıldı. Kompakt yapısıyla öne çıkan cihaz, 6,92 inç ana ekran, 50 megapiksel çift arka kamera ve 5000 mAh batarya sunuyor. İki farklı renk seçeneği ve özel kaplamalarla gelecek olan telefon, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 1700 dolardan satışa çıkması beklenen model, rakiplerine kıyasla daha uygun bir alternatif olacak.
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Sızdırılan görsellere göre Razr Flex, Pantone Dark Botanical Garden ve Pantone Coriander olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olacak. Dark Botanical Garden versiyonunda dokuma kumaşı andıran bir arka yüzey kullanılırken Coriander seçeneğinde deri benzeri bir kaplama tercih ediliyor. Cihazın arka tarafında yükseltilmiş bir kamera adası içerisinde konumlandırılmış çift kamera sistemi bulunuyor.
Motorola Razr Flex'in beklenen özellikleri
Daha önceki sızıntılara göre Motorola Razr Flex, 4,97 inç büyüklüğünde bir kapak ekranı ve 6,92 inç ana ekranla gelecek. Bu ölçüler, cihazın Galaxy Z Fold 8 ve Apple'ın iPhone Duo modelinden daha kompakt bir yapıya sahip olacağını gösteriyor.
Kamera tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bekleniyor. Cihaza 5.000 mAh kapasiteli bir bataryanın güç vereceği belirtiliyor.
Motorola Razr Flex'in ABD'de yaklaşık 1.700 dolar fiyattan piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy Z Fold 8 1.899 dolar, iPhone Duo ise 1.999 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: