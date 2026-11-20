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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Motorola'nın merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Razr Flex'in resmi görselleri sızdırıldı. Kompakt yapısıyla öne çıkan cihaz, 6,92 inç ana ekran, 50 megapiksel çift arka kamera ve 5000 mAh batarya sunuyor. İki farklı renk seçeneği ve özel kaplamalarla gelecek olan telefon, şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 1700 dolardan satışa çıkması beklenen model, rakiplerine kıyasla daha uygun bir alternatif olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Motorola'nın gelecek ay tanıtması beklenen yeni katlanabilir telefonu Razr Flex'in resmi görünümlü tasarımları sızdırıldı. Galaxy Z Fold 8 ve iPhone Duo'ya daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırılması beklenen cihaz, kompakt boyutlarıyla dikkat çekiyor.

Sızdırılan görsellere göre Razr Flex, Pantone Dark Botanical Garden ve Pantone Coriander olmak üzere iki renk seçeneğine sahip olacak. Dark Botanical Garden versiyonunda dokuma kumaşı andıran bir arka yüzey kullanılırken Coriander seçeneğinde deri benzeri bir kaplama tercih ediliyor. Cihazın arka tarafında yükseltilmiş bir kamera adası içerisinde konumlandırılmış çift kamera sistemi bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun dış ekranında ortalanmış bir delikli selfie kamerası yer alırken iç ekrandaki kamera sağ üst köşeye konumlandırılıyor. Güç ve ses tuşları ise cihazın sağ tarafında bulunuyor. Genel tasarım, daha önce ortaya çıkan sızıntılarla da büyük ölçüde örtüşüyor.

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Motorola Razr Flex'in beklenen özellikleri

Daha önceki sızıntılara göre Motorola Razr Flex, 4,97 inç büyüklüğünde bir kapak ekranı ve 6,92 inç ana ekranla gelecek. Bu ölçüler, cihazın Galaxy Z Fold 8 ve Apple'ın iPhone Duo modelinden daha kompakt bir yapıya sahip olacağını gösteriyor.

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Kamera tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera bekleniyor. Cihaza 5.000 mAh kapasiteli bir bataryanın güç vereceği belirtiliyor.

Motorola Razr Flex'in ABD'de yaklaşık 1.700 dolar fiyattan piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Karşılaştırmak gerekirse, Galaxy Z Fold 8 1.899 dolar, iPhone Duo ise 1.999 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor.

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