Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola Signature özellikleri sızdırıldı: Snapdragon 8 Gen 5, 7 yıl güncelleme ve dahası

    Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu Signature modeli tüm detaylarıyla sızdırıldı. Snapdragon 8 Gen 5, 165Hz AMOLED ekran ve iddialı kamera kurulumu ile geliyor.

    Motorola'nın yeni telefonu Signature özellikleri sızdırıldı! Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yakın tarihte 6 mm'den biraz ince Moto X70 Air modelini duyuran marka, şimdi de amiral gemisi rekabetine katılacak. Son olarak Motorola Signature serisinin özellikleri sızdırıldı. 

    Motorola Signature geliyor

    Sızdırılan bilgilere göre Motorola Signature, ön yüzünde 6,8 inç boyutunda LTPO AMOLED panel ile geliyor. 2780 × 1264 piksel çözünürlük sunan ekran, 165Hz yenileme hızına sahip. Ekran altına entegre ultrasonik parmak izi okuyucu, Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması bulunuyor. 162,1 × 76,4 × 6,99 mm ölçülerindeki telefonun ağırlığı ise 186 gram olacak.

    Donanım tarafında Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alacak modele 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama alanı eşlik edecek. Kamera tarafında ise Motorola, üçlü bir kuruluma yer veriyor. 1/1.28 inç boyutunda Sony LYTIA 828 sensörlü 50 MP ana kamera, 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto kamera ve makro çekim yeteneği de bulunan 50 MP ultra geniş açı kamera, ön yüzünde ise 50 MP çözünürlüklü kamera bulunacak.

    Motorola Signature, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Pil bölümünde ise kutusundan 5.200 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak telefona, 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj desteği eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise Android 16 ile gelecek olan model için 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi desteği planlanıyor. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Motorola Signature'ın fiyatı ise henüz paylaşılmadı. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    internetten beyaz eşya alınır mı fiat egea bluetooth müzik dinleme kaburga kırığı yorumları pcv valfi yağ eksiltme vernik atması tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum