Motorola Signature özellikleri sızdırıldı: Snapdragon 8 Gen 5, 7 yıl güncelleme ve dahası

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında Lenovo çatısı altında varlık gösteren Motorola, akıllı telefon yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yakın tarihte 6 mm'den biraz ince Moto X70 Air modelini duyuran marka, şimdi de amiral gemisi rekabetine katılacak. Son olarak Motorola Signature serisinin özellikleri sızdırıldı.

Motorola Signature geliyor

Sızdırılan bilgilere göre Motorola Signature, ön yüzünde 6,8 inç boyutunda LTPO AMOLED panel ile geliyor. 2780 × 1264 piksel çözünürlük sunan ekran, 165Hz yenileme hızına sahip. Ekran altına entegre ultrasonik parmak izi okuyucu, Corning Gorilla Glass Victus 2 koruması bulunuyor. 162,1 × 76,4 × 6,99 mm ölçülerindeki telefonun ağırlığı ise 186 gram olacak.

Donanım tarafında Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alacak modele 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama alanı eşlik edecek. Kamera tarafında ise Motorola, üçlü bir kuruluma yer veriyor. 1/1.28 inç boyutunda Sony LYTIA 828 sensörlü 50 MP ana kamera, 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop telefoto kamera ve makro çekim yeteneği de bulunan 50 MP ultra geniş açı kamera, ön yüzünde ise 50 MP çözünürlüklü kamera bulunacak.

Motorola Signature, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunacak. Pil bölümünde ise kutusundan 5.200 mAh kapasiteli batarya ile çıkacak telefona, 90W kablolu, 50W kablosuz ve 10W ters kablosuz şarj desteği eşlik ediyor. Yazılım tarafında ise Android 16 ile gelecek olan model için 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi desteği planlanıyor. Önümüzdeki haftalarda tanıtılması beklenen Motorola Signature'ın fiyatı ise henüz paylaşılmadı.

