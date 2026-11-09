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    Motorola Razr Flex 27 ortaya çıktı: iPhone Duo'ya rakip geliyor

    Motorola, yeni katlanabilir telefonu Razr Flex 27'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yalnızca 5,8 mm kalınlığında olması beklenen cihaz, güçlü donanımı ve hafif tasarımıyla öne çıkabilir.

    Motorola Razr Flex 27 ortaya çıktı: iPhone Duo'ya rakip geliyor Tam Boyutta Gör
    Motorola, katlanabilir telefon pazarındaki yeni amiral gemisi modelinin adını doğruladı. Razr Flex 27 olarak adlandırılması beklenen cihaz, şirketin destek sayfalarında ortaya çıkarken bir medya etkinliğinde paylaşılan görüntüler de telefonun tasarımına ilişkin ilk ipuçlarını verdi. Yeni modelin, geniş ekran formatıyla iPhone Duo ve Samsung Galaxy Z Fold 8'e rakip olması bekleniyor.

    Motorola Razr Flex 27'nin beklenen özellikleri

    Razr Flex 27'nin aralık ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. İlk sevkiyatların ise aynı ayın ortalarında başlayacağı belirtiliyor. Daha önce Geekbench veri tabanında ortaya çıkan bilgiler, cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemci ve 12 GB RAM ile geleceğine işaret etmişti. Bu donanım, Motorola'nın yeni modelini üst segment katlanabilir telefonlar arasına yerleştirecek.

    Sızıntılara göre Razr Flex 27, kapalıyken 4,97 inç, açıldığında ise 6,92 inç büyüklüğünde iki ekrana sahip olacak. Her iki ekranın da 165 Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor. Bu değer, özellikle akıcı görüntü deneyimi açısından cihazın öne çıkan özelliklerinden biri olabilir.

    Telefonun batarya kapasitesinin 5.000 mAh olması bekleniyor. Cihazın açık durumdayken yalnızca 5,8 mm kalınlığa sahip olacağı iddia ediliyor. Yaklaşık 215 gram ağırlığında olması beklenen model, ince ve hafif tasarımıyla da dikkat çekebilir. Kamera tarafında ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve iki adet 32 megapiksel selfie kamerası bulunacağı belirtiliyor. 

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