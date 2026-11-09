Motorola Razr Flex 27 ortaya çıktı: iPhone Duo'ya rakip geliyor

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Oynat Motorola, yeni katlanabilir amiral gemisi Razr Flex 27 modelini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Aralık ayında tanıtılması beklenen cihaz; güçlü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi, 12 gigabayt belleği ve 165 hertz yenileme hızlı çift ekranıyla öne çıkıyor. Sadece 5,8 milimetre kalınlığındaki telefon, 50 megapiksel kameraları ve 5000 miliamper bataryasıyla üst düzey bir performans sunacak. İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çeken model, pazarda iPhone ve Samsung'a güçlü bir rakip olacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Motorola, katlanabilir telefon pazarındaki yeni amiral gemisi modelinin adını doğruladı. Razr Flex 27 olarak adlandırılması beklenen cihaz, şirketin destek sayfalarında ortaya çıkarken bir medya etkinliğinde paylaşılan görüntüler de telefonun tasarımına ilişkin ilk ipuçlarını verdi. Yeni modelin, geniş ekran formatıyla iPhone Duo ve Samsung Galaxy Z Fold 8'e rakip olması bekleniyor.

Motorola Razr Flex 27'nin beklenen özellikleri

Razr Flex 27'nin aralık ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. İlk sevkiyatların ise aynı ayın ortalarında başlayacağı belirtiliyor. Daha önce Geekbench veri tabanında ortaya çıkan bilgiler, cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemci ve 12 GB RAM ile geleceğine işaret etmişti. Bu donanım, Motorola'nın yeni modelini üst segment katlanabilir telefonlar arasına yerleştirecek.

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Sızıntılara göre Razr Flex 27, kapalıyken 4,97 inç, açıldığında ise 6,92 inç büyüklüğünde iki ekrana sahip olacak. Her iki ekranın da 165 Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor. Bu değer, özellikle akıcı görüntü deneyimi açısından cihazın öne çıkan özelliklerinden biri olabilir.

Telefonun batarya kapasitesinin 5.000 mAh olması bekleniyor. Cihazın açık durumdayken yalnızca 5,8 mm kalınlığa sahip olacağı iddia ediliyor. Yaklaşık 215 gram ağırlığında olması beklenen model, ince ve hafif tasarımıyla da dikkat çekebilir. Kamera tarafında ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve iki adet 32 megapiksel selfie kamerası bulunacağı belirtiliyor.

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Motorola Razr Flex 27 ortaya çıktı: iPhone Duo'ya rakip geliyor

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