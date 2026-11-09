Motorola Razr Flex 27 ortaya çıktı: iPhone Duo'ya rakip geliyor

Yapay Zeka Özeti:
- Motorola, yeni katlanabilir amiral gemisi Razr Flex 27 modelini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Aralık ayında tanıtılması beklenen cihaz; güçlü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi, 12 gigabayt belleği ve 165 hertz yenileme hızlı çift ekranıyla öne çıkıyor. Sadece 5,8 milimetre kalınlığındaki telefon, 50 megapiksel kameraları ve 5000 miliamper bataryasıyla üst düzey bir performans sunacak. İnce ve hafif tasarımıyla dikkat çeken model, pazarda iPhone ve Samsung'a güçlü bir rakip olacak.
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Motorola Razr Flex 27'nin beklenen özellikleri
Razr Flex 27'nin aralık ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. İlk sevkiyatların ise aynı ayın ortalarında başlayacağı belirtiliyor. Daha önce Geekbench veri tabanında ortaya çıkan bilgiler, cihazın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 işlemci ve 12 GB RAM ile geleceğine işaret etmişti. Bu donanım, Motorola'nın yeni modelini üst segment katlanabilir telefonlar arasına yerleştirecek.
Sızıntılara göre Razr Flex 27, kapalıyken 4,97 inç, açıldığında ise 6,92 inç büyüklüğünde iki ekrana sahip olacak. Her iki ekranın da 165 Hz yenileme hızı sunacağı iddia ediliyor. Bu değer, özellikle akıcı görüntü deneyimi açısından cihazın öne çıkan özelliklerinden biri olabilir.
Telefonun batarya kapasitesinin 5.000 mAh olması bekleniyor. Cihazın açık durumdayken yalnızca 5,8 mm kalınlığa sahip olacağı iddia ediliyor. Yaklaşık 215 gram ağırlığında olması beklenen model, ince ve hafif tasarımıyla da dikkat çekebilir. Kamera tarafında ise 50 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve iki adet 32 megapiksel selfie kamerası bulunacağı belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: