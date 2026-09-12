Motorola Razr Fold için 3D cam ve kırışıksız ekran planı gündemde

Tam Boyutta Gör Motorola Razr Fold olarak anılan geniş ekranlı yeni katlanabilir telefon, şirketin tasarım ekibine ait olduğu belirtilen dahili konsept çizimleriyle yeniden gündeme geldi. World Power Consortium (WPC) kayıtları ve sızdırılan prototip görselleri, Motorola'nın Galaxy Z Fold 8 ve Apple'ın iPhone Duo olarak anılan katlanabilir cihazıyla rekabet edebilecek daha geniş form faktörlü bir model üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

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İşte Motorola Razr Fold için beklenen özellikler:

Konsept çizimlerinde özellikle kapak ekranının tasarımına ilişkin dikkat çekici ifadeler bulunuyor. Bazı bölümlerde "çerçevesiz" ve "3D cam" tanımlamalarının kullanılması, Motorola'nın dış ekranı daha kesintisiz bir yüzey haline getirmeyi planladığını düşündürüyor. "3D cam" ifadesinin doğrudan katlanabilir iç panele değil, çizimlerde Razr tasarımıyla ilişkilendirilen kapak ekranına yakın konumlandırılması da dikkat çekiyor. Bu ifade, Motorola Edge ailesindeki kavisli ekran kenarlarına benzer bir panel yaklaşımını veya farklı bir cam tasarımını temsil ediyor olabilir.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan tasarımda ekran geometrisinin de Motorola'nın mevcut yaklaşımından farklılaşabileceği görülüyor. Keskin sol köşeler ile yuvarlatılmış sağ kenarların birlikte kullanılması, kapak ekranının daha çerçevesiz bir görünüm kazanmasını amaçlıyor olabilir. Böyle bir tasarım, Apple'ın daha düz ve kenarları belirgin ekran anlayışına yaklaşırken, katlanabilir telefonlarda dış ekranın kullanım alanını artırma hedefiyle de örtüşüyor. Alternatif olarak Motorola'nın ekranın bazı bölümlerindeki sert geometrik geçişleri gizlemek için daha belirgin çerçeveler kullanması da mümkün.

Motorola'nın üzerinde durduğu bir diğer konu ise iç ekranın katlanma izinin azaltılması. Konsept belgelerinde geniş Razr Fold'un mümkün olduğunca kırışıksız bir ekranla tasarlanmasının hedeflendiği görülüyor. Katlanabilir telefonlarda ekranın menteşe bölgesinde oluşan iz, son yıllarda üreticilerin çözmeye çalıştığı temel tasarım sorunlarından biri haline geldi. Samsung'un Galaxy Z Fold serisi ve gelecekteki rakip modellerin bu alanda ilerleme sağlaması, Motorola açısından da ekran kırışıklığının azaltılmasını rekabet açısından daha önemli hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Sızıntıyı destekleyen unsurlardan biri de World Power Consortium kayıtlarında kullanılan görsel filigranlarla ilgili benzerlik. Mevcut Razr Fold'un nisan ayında WPC listesinde görülen kaydında kullanılan filigranın, yeni sızdırılan konsept çizimlerindeki işaretlerle benzerlik taşıdığı belirtiliyor. Bunun yanında kısa süre önce ortaya çıkan yeni bir WPC kaydı, mevcut Razr Fold'un Verizon varyantına işaret ediyor. Model numarası büyük ölçüde aynı kalırken Verizon'a yönelik "V" ibaresi bulunuyor.

Yeni kayıtta cihazın kablosuz şarj tarafında Qi 2.2.1 standardına yükseltildiği görülüyor. Ancak kayıtta dahili mıknatıs bulunduğuna ilişkin bir işaret yer almaması, cihazın manyetik aksesuar ekosistemi açısından farklı bir yaklaşım sürdürebileceğini gösteriyor. Bu kayıt doğrudan yeni geniş ekranlı Razr Fold'u doğrulamasa da Motorola'nın mevcut katlanabilir ailesi üzerinde donanım güncellemeleri yapmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

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Motorola Razr Fold için 3D cam ve kırışıksız ekran planı gündemde

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