Motorola Razr Fold için 3D cam ve kırışıksız ekran planı gündemde

İşte Motorola Razr Fold için beklenen özellikler:
Konsept çizimlerinde özellikle kapak ekranının tasarımına ilişkin dikkat çekici ifadeler bulunuyor. Bazı bölümlerde "çerçevesiz" ve "3D cam" tanımlamalarının kullanılması, Motorola'nın dış ekranı daha kesintisiz bir yüzey haline getirmeyi planladığını düşündürüyor. "3D cam" ifadesinin doğrudan katlanabilir iç panele değil, çizimlerde Razr tasarımıyla ilişkilendirilen kapak ekranına yakın konumlandırılması da dikkat çekiyor. Bu ifade, Motorola Edge ailesindeki kavisli ekran kenarlarına benzer bir panel yaklaşımını veya farklı bir cam tasarımını temsil ediyor olabilir.
Motorola'nın üzerinde durduğu bir diğer konu ise iç ekranın katlanma izinin azaltılması. Konsept belgelerinde geniş Razr Fold'un mümkün olduğunca kırışıksız bir ekranla tasarlanmasının hedeflendiği görülüyor. Katlanabilir telefonlarda ekranın menteşe bölgesinde oluşan iz, son yıllarda üreticilerin çözmeye çalıştığı temel tasarım sorunlarından biri haline geldi. Samsung'un Galaxy Z Fold serisi ve gelecekteki rakip modellerin bu alanda ilerleme sağlaması, Motorola açısından da ekran kırışıklığının azaltılmasını rekabet açısından daha önemli hale getiriyor.
Yeni kayıtta cihazın kablosuz şarj tarafında Qi 2.2.1 standardına yükseltildiği görülüyor. Ancak kayıtta dahili mıknatıs bulunduğuna ilişkin bir işaret yer almaması, cihazın manyetik aksesuar ekosistemi açısından farklı bir yaklaşım sürdürebileceğini gösteriyor. Bu kayıt doğrudan yeni geniş ekranlı Razr Fold'u doğrulamasa da Motorola'nın mevcut katlanabilir ailesi üzerinde donanım güncellemeleri yapmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: