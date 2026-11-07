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    Motorola Signature 27, DXOMARK kamera sıralamasında ikinci sıraya yerleşti

    Motorola Signature 27, DXOMARK kamera testinden 173 puan alarak küresel sıralamada ikinci oldu. Yeni model, iPhone 18 Pro'yu geride bırakırken Huawei Pura 80 Ultra'nın yalnızca 2 puan gerisinde kaldı.

    Motorola Signature 27, DXOMARK kamera sıralamasında ikinci sıraya Tam Boyutta Gör
    Motorola’nın yeni amiral gemisi Signature 27, kamera performansıyla DXOMARK’ın küresel sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. 173 puan alan model, iPhone 18 Pro’yu geride bırakırken listenin zirvesindeki Huawei Pura 80 Ultra’ya yalnızca 2 puan farkla yaklaştı.

    DXOMARK sonuçlarına göre Huawei Pura 80 Ultra 175 puanla birinci sırada bulunurken Motorola Signature 27, liderin yalnızca 2 puan gerisinde kaldı. iPhone 18 Pro ise 172 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Yeni model, 164 puan alan önceki Motorola Signature ile karşılaştırıldığında 9 puanlık bir iyileşme de ortaya koydu.

    Motorola Signature 27, DXOMARK kamera sıralamasında ikinci sıraya Tam Boyutta Gör

    Motorola Signature 27 kamera performansıyla öne çıkıyor

    DXOMARK incelemesinde Motorola Signature 27, fotoğraf ve video çekimlerinde dengeli ve tutarlı sonuçlar sunan bir akıllı telefon olarak değerlendiriliyor. Cihazın özellikle portre fotoğrafçılığında başarılı olduğu belirtiliyor. İnsan yüzlerinde doğal cilt tonları, doğru pozlama ve yüksek ayrıntı seviyesi sunan kamera sistemi, farklı mesafelerde bulunan kişilerin aynı karede yer aldığı grup fotoğraflarında kişileri odak noktasında tutarak başarılı sonuçlar veriyor.

    Telefonun telefoto kamerası da güçlü yönleri arasında gösteriliyor. 3 kat optik yakınlaştırma özelliğinin yakın plan çekimlerde iyi performans sergilediği, görüntü kalitesinin yaklaşık 6 kata kadar yakınlaştırmada da başarılı seviyede kaldığı belirtiliyor.

    Video tarafında da iyi bir performans ortaya koyan Signature 27, doğru pozlama ve doğal renk üretimiyle öne çıkıyor. Özellikle sabit sahnelerde görüntü parazitinin kontrol altında tutulması, cihazın video performansını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

    Bununla birlikte DXOMARK değerlendirmesi, Motorola Signature 27'nin bazı çekim koşullarında geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğunu da ortaya koyuyor. Uzak nesnelerin yakınlaştırılarak çekilmesi sırasında belirgin ayrıntı kaybı yaşanabiliyor. Çok karanlık ortamlarda ise renk kaymaları ve detay seviyesinde düşüş görülebiliyor. Hızlı hareket eden nesnelerin fotoğraflanmasında da bulanıklık sorunu ortaya çıkabiliyor. 

    Video kayıtlarında da benzer sınırlamalar bulunuyor. Çok karanlık ortamlarda hareketli nesnelerin veya yoğun hareket içeren sahnelerin kaydedilmesi sırasında görüntü paraziti daha belirgin hale gelebiliyor.

    Motorola Signature 27'nin kamera özellikleri

    Motorola Signature 27, DXOMARK kamera sıralamasında ikinci sıraya Tam Boyutta Gör
    Motorola Signature 27'nin arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera, f/1.6 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP Sony LYTIA 910 sensörden oluşuyor. LOFIC teknolojisini de destekleyen bu kamera, özellikle yüksek kontrastlı sahnelerde daha geniş dinamik aralık sunmayı hedefliyor.

    Ana kameraya 3 kat optik yakınlaştırma yapabilen 200 MP periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Super Zoom Pro modu sayesinde dijital yakınlaştırma 100 kata kadar çıkabiliyor. Üçüncü kamera ise otomatik odaklama destekli, 122 derecelik görüş açısına sahip 50 MP ultra geniş açı sensöründen oluşuyor

    Telefonda ayrıca, Motorola'nın "dünyada ilk" olarak tanımladığı özel bir EVS aksiyon sensörü de yer alıyor. Bu sensör, hareketli nesnelerde ve gece çekimlerinde daha net fotoğraflar sunmayı hedefliyor.

    Video tarafında cihaz, 30 FPS hızında 8K veya 120 FPS hızında 4K kayıt yapabiliyor. Dolby Vision desteği de sunan telefonun ön tarafında ise otomatik odaklama özellikli 50 MP selfie kamerası bulunuyor. Bu kamera 4K video kaydını da destekliyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/11/06/motorola-signature-27-ranks-second-over-iphone-18-pro-in-dxomark-camera-test/ https://www.dxomark.com/smartphones/#sort-camera/device-Motorola%20Signature%2027
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