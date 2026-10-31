Motorola Signature 27, lansmana günler kala videoda ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Motorola Signature 27'nin teknik özellikleri, 5 Kasım'daki resmi lansmanından önce yayımlanan yeni bir uygulamalı videoyla ortaya çıktı. Danny Winget tarafından YouTube'da paylaşılan video, Motorola'nın yeni amiral gemisinin tasarımını ve donanım özelliklerini daha yakından inceleme fırsatı sunuyor. Cihazın özellikle Tandem OLED ekranı, yüksek parlaklık değeri ve kamera donanımıyla üst segment akıllı telefon pazarında konumlanması bekleniyor.

Motorola Signature 27 özellikleri ve Tandem OLED ekranı ortaya çıktı

Videoda en fazla dikkat çeken özellik, Motorola'nın Extreme AMOLED Duo olarak adlandırdığı 6,8 inçlik ekran paneli oluyor. LTPO teknolojisini ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen ekran, Tandem OLED mimarisi üzerine kuruluyor. Bu yapı, geleneksel OLED panellerden farklı olarak birden fazla organik ışık yayan katmanın üst üste yerleştirilmesiyle çalışıyor. Böylece ekranın parlaklık kapasitesinin artırılması ve daha yüksek görüntü performansı elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca cihazın ekranı için açıklanan maksimum parlaklık değeri ise 12.000 nit seviyesinde.

Motorola Signature 27'nin işlemci tarafında Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga setini kullanacağı belirtiliyor. Bellek kapasitesinin 16 GB olacağı, depolama alanının ise 1 TB'a kadar çıkacağı aktarılıyor. UFS 4.1 depolama teknolojisinin tercih edilmesi, uygulama yükleme ve büyük dosyaların aktarılması gibi işlemlerde veri erişim performansını artırmayı hedefliyor.

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Kamera sistemi, cihazın bir diğer önemli donanım bileşeni olarak öne çıkıyor. Paylaşılan bilgilere göre Motorola Signature 27, 50 MP Lytia 910 ana kamerayla gelecek. Bu kameraya 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Periskop telefoto kameralar, ışığı telefonun gövdesi içerisinde farklı bir optik yol üzerinden yönlendirerek daha uzun odak uzaklıklarının kullanılmasını sağlıyor. Bu yaklaşım, özellikle uzaktaki nesnelerin yakınlaştırılarak fotoğraflanmasında geleneksel telefoto sistemlerine kıyasla daha esnek bir tasarım sunabiliyor.

Videoda ayrıca hareket yakalama performansını iyileştirmek amacıyla özel bir aksiyon sensöründen söz ediliyor. Bu sensörün çalışma prensibi ve kamera yazılımıyla nasıl birlikte kullanılacağı henüz açıklanmış değil. Pil kapasitesi de paylaşılmayan ayrıntılar arasında bulunuyor. Danny Winget, pilin oldukça büyük olduğunu belirtirken cihazın soğutma sistemindeki buhar odasının önceki bir tasarıma kıyasla yüzde 40 daha büyük olduğunu aktarıyor. Ancak bu oranın hangi model veya soğutma sistemiyle karşılaştırıldığı belirtilmediğinden doğrudan performans artışı olarak yorumlanması mümkün değil.

Son olarak yazılım tarafında ise Motorola Signature 27'nin Android 17 ile piyasaya çıkacağı ve yedi yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi alacağı ifade ediliyor. Bu destek süresi, Android amiral gemisi pazarında uzun vadeli yazılım desteğinin giderek daha önemli hale geldiği bir dönemde dikkat çekiyor.

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Motorola Signature 27, lansmana günler kala videoda ortaya çıktı

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