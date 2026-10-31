Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola Signature 27, lansmana günler kala videoda ortaya çıktı

    Motorola Signature 27, Tandem OLED ekranı, 12.000 nit parlaklığı, Snapdragon işlemcisi ve 200 MP periskop kamerasıyla lansman öncesinde yeni bir videoda ortaya çıktı.

    Motorola Signature 27, lansmana günler kala videoda ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Motorola Signature 27'nin teknik özellikleri, 5 Kasım'daki resmi lansmanından önce yayımlanan yeni bir uygulamalı videoyla ortaya çıktı. Danny Winget tarafından YouTube'da paylaşılan video, Motorola'nın yeni amiral gemisinin tasarımını ve donanım özelliklerini daha yakından inceleme fırsatı sunuyor. Cihazın özellikle Tandem OLED ekranı, yüksek parlaklık değeri ve kamera donanımıyla üst segment akıllı telefon pazarında konumlanması bekleniyor.

    Motorola Signature 27 özellikleri ve Tandem OLED ekranı ortaya çıktı

    Videoda en fazla dikkat çeken özellik, Motorola'nın Extreme AMOLED Duo olarak adlandırdığı 6,8 inçlik ekran paneli oluyor. LTPO teknolojisini ve 120 Hz yenileme hızını destekleyen ekran, Tandem OLED mimarisi üzerine kuruluyor. Bu yapı, geleneksel OLED panellerden farklı olarak birden fazla organik ışık yayan katmanın üst üste yerleştirilmesiyle çalışıyor. Böylece ekranın parlaklık kapasitesinin artırılması ve daha yüksek görüntü performansı elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca cihazın ekranı için açıklanan maksimum parlaklık değeri ise 12.000 nit seviyesinde. 

    Motorola Signature 27'nin işlemci tarafında Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga setini kullanacağı belirtiliyor. Bellek kapasitesinin 16 GB olacağı, depolama alanının ise 1 TB'a kadar çıkacağı aktarılıyor. UFS 4.1 depolama teknolojisinin tercih edilmesi, uygulama yükleme ve büyük dosyaların aktarılması gibi işlemlerde veri erişim performansını artırmayı hedefliyor.

    Kamera sistemi, cihazın bir diğer önemli donanım bileşeni olarak öne çıkıyor. Paylaşılan bilgilere göre Motorola Signature 27, 50 MP Lytia 910 ana kamerayla gelecek. Bu kameraya 200 MP çözünürlüğünde periskop telefoto ve 50 MP ultra geniş açılı kamera eşlik edecek. Periskop telefoto kameralar, ışığı telefonun gövdesi içerisinde farklı bir optik yol üzerinden yönlendirerek daha uzun odak uzaklıklarının kullanılmasını sağlıyor. Bu yaklaşım, özellikle uzaktaki nesnelerin yakınlaştırılarak fotoğraflanmasında geleneksel telefoto sistemlerine kıyasla daha esnek bir tasarım sunabiliyor.

    Videoda ayrıca hareket yakalama performansını iyileştirmek amacıyla özel bir aksiyon sensöründen söz ediliyor. Bu sensörün çalışma prensibi ve kamera yazılımıyla nasıl birlikte kullanılacağı henüz açıklanmış değil. Pil kapasitesi de paylaşılmayan ayrıntılar arasında bulunuyor. Danny Winget, pilin oldukça büyük olduğunu belirtirken cihazın soğutma sistemindeki buhar odasının önceki bir tasarıma kıyasla yüzde 40 daha büyük olduğunu aktarıyor. Ancak bu oranın hangi model veya soğutma sistemiyle karşılaştırıldığı belirtilmediğinden doğrudan performans artışı olarak yorumlanması mümkün değil.

    Son olarak yazılım tarafında ise Motorola Signature 27'nin Android 17 ile piyasaya çıkacağı ve yedi yıl boyunca işletim sistemi güncellemesi alacağı ifade ediliyor. Bu destek süresi, Android amiral gemisi pazarında uzun vadeli yazılım desteğinin giderek daha önemli hale geldiği bir dönemde dikkat çekiyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Green Goblin’in uçan kaykayı gerçeğe dönüştü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefunken kendinden uydulu tv uydu ayarları permafrost türkçe yama bottle timer ne demek doğalgaz ocak bağlantısını kim yapar eski tip klozet kapağı nasıl takılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A5 5G
    Oppo A5 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming F16
    ASUS TUF Gaming F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum