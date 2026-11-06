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    Motorola Signature 27 tanıtıldı: 200 MP periskop kamera ve 12.000 nit parlaklık!

    Motorola, yeni amiral gemisi Signature 27 modelini resmen tanıttı. Telefon, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi, 200 MP periskop kamerası ve 12.000 nitlik parlak ekranıyla oldukça iddialı.

    Motorola Signature 27 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Motorola, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Signature 27 modelini resmen tanıttı. 7.000 mAh silikon-karbon bataryası, 200 MP periskop kamerası, 12.000 nitlik ultra parlak ekranı ve güçlü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisiyle dikkat çeken cihaz, önceki modele kıyasla önemli donanım yükseltmeleri sunuyor. 

    Motorola Signature 27 neler sunuyor?

    Motorola Signature 27, Qualcomm'un yeni nesil amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6'dan güç alıyor. Cihaz, 12 GB veya 16 GB RAM seçenekleriyle sunulurken depolama tarafında 256 GB ve 512 GB alternatifleri bulunuyor.

    Sürdürülebilir performans için Motorola, ArcticMesh adını verdiği yeni bir soğutma sistemine yer veriyor. Termal jel ve küçük elmas parçacıklarını bir araya getiren bu sistem, 8.384 mm² büyüklüğünde buhar odasıyla destekleniyor. Yeni buhar odası, ilk Signature modelinde kullanılan çözüme kıyasla yüzde 40 daha büyük.

    Telefonun ön tarafında 6,78 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü tandem OLED ekran yer alıyor. Extreme AMOLED Duo olarak adlandırılan panel, iki emisyon katmanından oluşuyor ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Motorola'nın açıklamasına göre ekran, yüzde 1 ortalama görüntü seviyesi koşulunda 12.000 nit tepe parlaklığına ulaşabiliyor. Ayrıca önceki modelin OLED ekranına kıyasla yüzde 34'e kadar daha verimli çalışıyor ve yüzde 121'e kadar daha uzun ömür vadediyor.

    Motorola Signature 27 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Motorola Signature 27'nin arka tarafında üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera, f/1.6 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 MP Sony LYTIA 910 sensörden oluşuyor. LOFIC teknolojisini de destekleyen bu kamera, özellikle yüksek kontrastlı sahnelerde daha geniş dinamik aralık sunmayı hedefliyor.

    Ana kameraya 3 kat optik yakınlaştırma yapabilen 200 MP periskop telefoto kamera eşlik ediyor. Super Zoom Pro modu sayesinde dijital yakınlaştırma 100 kata kadar çıkabiliyor. Üçüncü kamera ise otomatik odaklama destekli, 122 derecelik görüş açısına sahip 50 MP ultra geniş açı sensöründen oluşuyor.

    Motorola Signature 27 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Telefonda ayrıca, Motorola'nın "dünyada ilk" olarak tanımladığı özel bir EVS aksiyon sensörü de yer alıyor. Bu sensör, hareketli nesnelerde ve gece çekimlerinde daha net fotoğraflar sunmayı hedefliyor.

    Video tarafında cihaz, 30 FPS hızında 8K veya 120 FPS hızında 4K kayıt yapabiliyor. Dolby Vision desteği de sunan telefonun ön tarafında ise otomatik odaklama özellikli 50 MP selfie kamerası bulunuyor. Bu kamera 4K video kaydını da destekliyor.

    Motorola Signature 27'nin en önemli yükseltmelerinden biri batarya kapasitesi. Yeni model, 7.000 mAh kapasiteli silikon-karbon bataryayla geliyor. Bu kapasite, ilk Signature modelindeki 5.200 mAh bataryaya kıyasla yaklaşık yüzde 35 daha yüksek. Şarj tarafında 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuluyor. Ayrıca 5W ters kablosuz ve 4,5W ters kablolu şarj özellikleri de mevcut.

    Alüminyum çerçeveye sahip olan telefonun arka yüzeyinde seramik ve cam malzemeler bir araya getiriliyor. Gorilla Glass Ceramic 3 korumasıyla desteklenen cihaz, IP68 ve IP69 sertifikalarının yanı sıra MIL-STD-810H dayanıklılık standardını da karşılıyor. Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler ve Wi-Fi 8 bağlantısı sunan altı antenli sistem de cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

    Android 17 ile kutudan çıkacak olan Motorola Signature 27, yedi büyük Android işletim sistemi güncellemesi alacak. Motorola ayrıca Google'ın önümüzdeki aylarda kullanıma sunacağı Gemini Intelligence özelliklerini de cihaza getirecek. Şirketin kendi Qira asistanı da telefonda yerleşik olarak bulunuyor.

    Motorola Signature 27 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Motorola Signature 27, 1.899 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bununla birlikte bazı ülkelerdeki seçili perakendeciler ve iş ortakları cihazı 1.399 eurodan başlayan fiyatlarla satacak. Akıllı telefonun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarlarında satışları 16 Kasım'da başlayacak. Model, Pantone Coal Smoke ve Pantone Capulet Olive olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek. Bu seçeneklerde kumaş dokusunu andıran özel arka yüzey tasarımları kullanılıyor.

    Motorola Signature 27 özellikleri

    • Ekran: 6,78 inç, Extreme AMOLED Duo, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 12000 nit
    • İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
    • İşletim Sistemi: Android 17, GrapheneOS
    • RAM: 12 GB / 16 GB
    • Depolama: 256 GB / 512 GB
    • Kamera: 50 MP, f/1.6, 1/1.28" (ana kamera) + 200 MP, 66mm, 3x zum (periskop telefoto) + 50 MP, f/2.0 (ultra geniş açı)
    • Ön Kamera: 50 MP, f/1.9
    • Batarya: 7.000 mAh, 90W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 8, Bluetooth 6, 
    • Boyutlar: 162 x 77 x 8 mm, 227 gr
    • Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu (ultrasonik), IP68/IP69 su ve toza dayanıklık, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler
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