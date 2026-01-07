Motorola Signature tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

LTPO AMOLED, Snapdragon 8 Gen 5 ve dahası
Motorola Signature, ön yüzünde 6,8 inç boyutunda LTPO AMOLED bir panele yer veriyor. 1.5K çözünürlük sunan ekran, 165Hz yenileme hızı ve 6.200 nit'e kadar tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor ve Corning Gorilla Glass Victus 2 korumaya sahip. Ekran altına ise entegre ultrasonik parmak izi okuyucu da donanıma dahil edilmiş durumda.
Kamera tarafında Motorola, arka bölümde OIS destekli 50 MP Sony LYT-828 ana kamera, makro çekim yeteneğine sahip 50 MP ultra geniş açı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan OIS'li 50 MP Sony LYT-600 periskop telefoto kamera tercih etmiş. Ön tarafta ise 50 MP Sony LYT-500 sensörlü selfie kamerası bulunuyor.
Dayanıklılık konusunda da Signature, Motorola'nın şimdiye kadarki en iddialı modellerinden biri. Alüminyum çerçeve, IP68/IP69 su ve toz dayanıklılığı ve MIL-STD-810H sertifikası cihazın öne çıkan detayları arasında. Yazılım tarafında telefon, Hello UX arayüzüyle Android 16 sürümüyle kutudan çıkıyor. Motorola, bu model için 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sözü veriyor.
- Ekran: 6,8 inç AMOLED, 1.5K (2780 × 1264), 165Hz, LTPO, 6.200 nit tepe parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 16 GB’a kadar LPDDR5X
- Depolama: 1 TB’a kadar UFS 4.1
- Arka kamera:
- 50 MP Sony LYT-828 (ana kamera, OIS)
- 50 MP ultra geniş açı (makro destekli)
- 50 MP Sony LYT-600 periskop telefoto (OIS, 3x optik zoom)
- Ön kamera: 50 MP Sony LYT-500
- Batarya: 5.200 mAh (silikon-karbon)
- Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz, ters kablosuz şarj
- İşletim sistemi: Android 16 (Hello UX)
- Yazılım desteği: 7 yıl Android ve güvenlik güncellemesi
- Dayanıklılık: IP68 / IP69, MIL-STD-810H
- Gövde: Alüminyum çerçeve, Gorilla Glass Victus 2
- Kalınlık: 6,99 mm
- Ağırlık: 186 gram
Motorola Signature fiyatı
Motorola Signature'ın Avrupa fiyatı 999 euro olarak açıklandı. Modelin önümüzdeki aylarda Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde de satışa sunulması planlanıyor. Renk seçenekleri arasında Pantone Carbon ve Martini Olive bulunuyor.-Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: