Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Motorola Signature tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Motorola Signature, nihayet resmi olarak tanıtıldı. Snapdragon 8 Gen 5 işlemci, 165Hz AMOLED ekran ve 7 yıllık yazılım desteğiyle geliyor.

    Motorola Signature tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Lenovo çatısı altında akıllı telefon pazarındaki varlığını sürdüren Motorola, Signature modeliyle amiral gemisi rekabetine katılıyor. Daha önce Edge 70 Ultra adıyla anılması beklenen cihaz, Motorola'nın en güçlü telefonlarından biri olacak. İşte Motorola Signature özellikleri ve fiyatı...

    LTPO AMOLED, Snapdragon 8 Gen 5 ve dahası

    Motorola Signature, ön yüzünde 6,8 inç boyutunda LTPO​​​​​​​ AMOLED bir panele yer veriyor. 1.5K çözünürlük sunan ekran, 165Hz yenileme hızı ve 6.200 nit'e kadar tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor ve Corning Gorilla Glass Victus 2 korumaya sahip. Ekran altına ise entegre ultrasonik parmak izi okuyucu da donanıma dahil edilmiş durumda.

    Motorola Signature tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında cihaz, Qualcomm'un en güncel platformu olan Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alıyor. Bu işlemciye 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama alanı eşlik ediyor. 6,99 mm kalınlığındaki gövdeye rağmen telefon, 5.200 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya ile geliyor. Şarj tarafında ise 90W kablolu, 50W kablosuz ve ters şarj desteği sunuluyor. Cihazın ağırlığı 186 gram olarak açıklanmış durumda.

    Kamera tarafında Motorola, arka bölümde OIS destekli 50 MP Sony LYT-828 ana kamera, makro çekim yeteneğine sahip 50 MP ultra geniş açı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan OIS'li 50 MP Sony LYT-600 periskop telefoto kamera tercih etmiş. Ön tarafta ise 50 MP Sony LYT-500 sensörlü selfie kamerası bulunuyor.

    Dayanıklılık konusunda da Signature, Motorola'nın şimdiye kadarki en iddialı modellerinden biri. Alüminyum çerçeve, IP68/IP69 su ve toz dayanıklılığı ve MIL-STD-810H sertifikası cihazın öne çıkan detayları arasında. Yazılım tarafında telefon, Hello UX arayüzüyle Android 16 sürümüyle kutudan çıkıyor. Motorola, bu model için 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

    • Ekran: 6,8 inç AMOLED, 1.5K (2780 × 1264), 165Hz, LTPO, 6.200 nit tepe parlaklık
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5
    • RAM: 16 GB’a kadar LPDDR5X
    • Depolama: 1 TB’a kadar UFS 4.1
    • Arka kamera:
    • 50 MP Sony LYT-828 (ana kamera, OIS)
    • 50 MP ultra geniş açı (makro destekli)
    • 50 MP Sony LYT-600 periskop telefoto (OIS, 3x optik zoom)
    • Ön kamera: 50 MP Sony LYT-500
    • Batarya: 5.200 mAh (silikon-karbon)
    • Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz, ters kablosuz şarj
    • İşletim sistemi: Android 16 (Hello UX)
    • Yazılım desteği: 7 yıl Android ve güvenlik güncellemesi
    • Dayanıklılık: IP68 / IP69, MIL-STD-810H
    • Gövde: Alüminyum çerçeve, Gorilla Glass Victus 2
    • Kalınlık: 6,99 mm
    • Ağırlık: 186 gram

    Motorola Signature fiyatı 

    Motorola Signature'ın Avrupa fiyatı 999 euro olarak açıklandı. Modelin önümüzdeki aylarda Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde de satışa sunulması planlanıyor. Renk seçenekleri arasında Pantone Carbon ve Martini Olive bulunuyor.-

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    boyasız göçük düzeltme ekspertizde çıkar mı akts yetmezse ne olur yetkilendirme gerekiyor ne demek roborock qrevo curv x yeşil peri türkiye'de yasak mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35
    Samsung Galaxy A35
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Exa Trend3 C3
    Exa Trend3 C3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum