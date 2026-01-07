Motorola Signature tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Lenovo çatısı altında akıllı telefon pazarındaki varlığını sürdüren Motorola, Signature modeliyle amiral gemisi rekabetine katılıyor. Daha önce Edge 70 Ultra adıyla anılması beklenen cihaz, Motorola'nın en güçlü telefonlarından biri olacak. İşte Motorola Signature özellikleri ve fiyatı...

LTPO AMOLED, Snapdragon 8 Gen 5 ve dahası

Motorola Signature, ön yüzünde 6,8 inç boyutunda LTPO​​​​​​​ AMOLED bir panele yer veriyor. 1.5K çözünürlük sunan ekran, 165Hz yenileme hızı ve 6.200 nit'e kadar tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor ve Corning Gorilla Glass Victus 2 korumaya sahip. Ekran altına ise entegre ultrasonik parmak izi okuyucu da donanıma dahil edilmiş durumda.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında cihaz, Qualcomm'un en güncel platformu olan Snapdragon 8 Gen 5 işlemciden güç alıyor. Bu işlemciye 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB UFS 4.1 depolama alanı eşlik ediyor. 6,99 mm kalınlığındaki gövdeye rağmen telefon, 5.200 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya ile geliyor. Şarj tarafında ise 90W kablolu, 50W kablosuz ve ters şarj desteği sunuluyor. Cihazın ağırlığı 186 gram olarak açıklanmış durumda.

Kamera tarafında Motorola, arka bölümde OIS destekli 50 MP Sony LYT-828 ana kamera, makro çekim yeteneğine sahip 50 MP ultra geniş açı kamera ve 3x optik yakınlaştırma sunan OIS'li 50 MP Sony LYT-600 periskop telefoto kamera tercih etmiş. Ön tarafta ise 50 MP Sony LYT-500 sensörlü selfie kamerası bulunuyor.

Dayanıklılık konusunda da Signature, Motorola'nın şimdiye kadarki en iddialı modellerinden biri. Alüminyum çerçeve, IP68/IP69 su ve toz dayanıklılığı ve MIL-STD-810H sertifikası cihazın öne çıkan detayları arasında. Yazılım tarafında telefon, Hello UX arayüzüyle Android 16 sürümüyle kutudan çıkıyor. Motorola, bu model için 7 yıl boyunca işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi sözü veriyor.

Ekran: 6,8 inç AMOLED, 1.5K (2780 × 1264), 165Hz, LTPO, 6.200 nit tepe parlaklık

6,8 inç AMOLED, 1.5K (2780 × 1264), 165Hz, LTPO, 6.200 nit tepe parlaklık İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB’a kadar LPDDR5X

16 GB’a kadar LPDDR5X Depolama: 1 TB’a kadar UFS 4.1

1 TB’a kadar UFS 4.1 Arka kamera:

50 MP Sony LYT-828 (ana kamera, OIS)

50 MP ultra geniş açı (makro destekli)

50 MP Sony LYT-600 periskop telefoto (OIS, 3x optik zoom)

Ön kamera: 50 MP Sony LYT-500

50 MP Sony LYT-500 Batarya: 5.200 mAh (silikon-karbon)

5.200 mAh (silikon-karbon) Şarj: 90W kablolu, 50W kablosuz, ters kablosuz şarj

90W kablolu, 50W kablosuz, ters kablosuz şarj İşletim sistemi: Android 16 (Hello UX)

Android 16 (Hello UX) Yazılım desteği: 7 yıl Android ve güvenlik güncellemesi

7 yıl Android ve güvenlik güncellemesi Dayanıklılık: IP68 / IP69, MIL-STD-810H

IP68 / IP69, MIL-STD-810H Gövde: Alüminyum çerçeve, Gorilla Glass Victus 2

Alüminyum çerçeve, Gorilla Glass Victus 2 Kalınlık: 6,99 mm

6,99 mm Ağırlık: 186 gram

Motorola Signature fiyatı

Motorola Signature'ın Avrupa fiyatı 999 euro olarak açıklandı. Modelin önümüzdeki aylarda Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde de satışa sunulması planlanıyor. Renk seçenekleri arasında Pantone Carbon ve Martini Olive bulunuyor.-

