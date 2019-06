Motorola'dan Çok Ekranlı Video Çözümleri ve Çevre Dostu Yeni Ürünler

Tam Boyutta Gör Motorola; her yıl Amsterdam'da, yeni içerik ve eğlence sistemlerini tanıtmak üzere düzenlenen ve sektörün lider markalarını ağırlayan teknoloji fuarı IBC'de; ev eğlence sistemlerine yönelik yeni ürünlerini tanıttı. İnternet deneyimlerine paralel olarak her geçen gün değişen ve gelişen tüketici alışkanlıkları, videonun her zaman her yerde ulaşılır ve paylaşılabilir olmasını beraberinde getiriyor. Video alanındaki çalışmalarda liderliğini sürdüren Motorola, "televizyonun internet çağı" olarak adlandırılan bu döneme yeni ürünleriyle damgasını vurmaya devam ediyor.

Avrupa'da ilk kez canlı olarak denenen; çok ekran servis yönetim yazılımı Motorola Medios, internet ve içerik entegrasyonunu sağlayarak IP videonun set üstü cihazlara, bilgisayarlara ve cep telefonlarına kolaylıkla teslim edilmesini sağlıyor. Servis yönetim yazılımında bir evrim olarak kabul edilen Medios sayesinde Motorola, servis sağlayıcıların video girdilerini daha iyi yönetmelerini, daha yüksek güvenlik sağlamalarını ve kişisel deneyimi geliştirmelerini sağlıyor.

Multimedya içerikler anında 3 ekranda...

Ürün portföyüne yeni eklediği Medios'un yanı sıra Motorola, IBC'de M3 Media Server ailesini de tanıttı. Esnek ve ölçeklendirilebilir bir çözüm olarak ön plana çıkan M3 Media Server ailesi; multimedya içerik ve servislerin istenildiği anda televizyon, bilgisayar ve cep telefonu ekranlarına aktarımını sağlayarak 3 ekran bileşeninin tamamlıyor.

Şarj teknolojisinde devrim...

IPTV set üstü cihazlarda sektör lideri olan Motorola'nın, yeni uzaktan kumanda üniteleri de IBC'de tüketicilerin beğenisine sunuldu. Motorola'nın yeni çevre dostu ünitesi NYXGreen alışılagelmiş pil teknolojisini kaldırıyor. Güçlü kondansatörlerle desteklenen NYXGreen'in, USB yoluyla 60 saniye şarj edildikten sonra iki hafta süresince şarjı bitmiyor. NYXGreen özellikle otellerde kullanımı çok kolaylaştıracak.

NYXboard: Bir tarafı kumanda, bir tarafı klavye

Devrim niteliğindeki bir diğer ürün ise NYWboard. Motorola'nın yeni akıllı uzaktan kumandası iki taraflı. Bir Tam Boyutta Gör tarafı televizyon kumandası işlevi görürken diğer yüzünde yer alan klavye televizyon ekranının bilgisayar ekranı gibi kullanılmasını sağlıyor. İki taraflı kumanda sayesinde Motorola, internete bağlanabilmeyi ve kumanda işlemini aynı cihazda topluyor. Kumandada yer alan sensör sayesinde cihazın hangi yönü çevrilirse ekranda o fonksiyon harekete geçiyor. Ayrıca klavye üzerindeki kısa tuşlar sayesinde facebook, twitter gibi sosyal ağlara kolaylıkla erişim sağlanıyor. NYXGreen ve NYXboard 2010 sonunda satışta olacak.

Motorola Mobilite Ev Çözümleri Türkiye ve Ortadoğu Satış Direktörü Alper Türken; "IBC'de tanıttığımız yeni ürünlerimizle Motorola olarak tüketicilerin istedikleri içeriğe evde, evin çevresinde ve ev dışında kolaylıkla nasıl ulaşabileceklerini gösterdik. Kullanıcıların her tür ekranı kullanarak kendi deneyimlerini kolaylıkla kişiselleştirebilmelerine imkan sağlıyoruz" dedi.

