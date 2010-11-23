Motorola'nın Tegra 2'li akıllı telefonu "Olympus" görüntülendi ?

Android'in katkısıyla son dönemde önemli başarıların altına imza atan Motorola'nın Tegra 2 ile Android'i "Olympus" ismini verdiği akıllı telefonda buluşturmaya hazırlandığı bir süredir dillendiriliyor, fakat telefonla ilgili belirsizlik devam ediyordu. Fakat bugün internete sızan fotoğraflardaki akıllı telefonun Tegra 2'li "Olympus" olduğu iddia edildi.

Fotoğraflarda yer alan telefonun, ilk bakıldığında, firmanın yakın zamanda Amerika'da satışa sunduğu Android'li Defy'i andırdığı düşünülse de dikkatli bakıldığında ikinci kamera ve daha geniş hoparlörleriyle Defy'den ayrıldığı farkedilebiliyor.

1080p çözünürlüğünde video çözümlemesi yapabilen Tegra 2'li Olympus'un teknik özellikleriyle ilgili belirsizliğin sürdüğünü belirtelim.

Motorola Defy