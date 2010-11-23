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Motorola'nın Tegra 2'li akıllı telefonu "Olympus" görüntülendi ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,8b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Motorola'nın Tegra 2'li akıllı telefonu
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Android'in katkısıyla son dönemde önemli başarıların altına imza atan Motorola'nın Tegra 2 ile Android'i "Olympus" ismini verdiği akıllı telefonda buluşturmaya hazırlandığı bir süredir dillendiriliyor, fakat telefonla ilgili belirsizlik devam ediyordu. Fakat bugün internete sızan fotoğraflardaki akıllı telefonun Tegra 2'li "Olympus" olduğu iddia edildi.

Fotoğraflarda yer alan telefonun, ilk bakıldığında, firmanın yakın zamanda Amerika'da satışa sunduğu Android'li Defy'i andırdığı düşünülse de dikkatli bakıldığında ikinci kamera ve daha geniş hoparlörleriyle Defy'den ayrıldığı farkedilebiliyor.

1080p çözünürlüğünde video çözümlemesi yapabilen Tegra 2'li Olympus'un teknik özellikleriyle ilgili belirsizliğin sürdüğünü belirtelim.

Motorola'nın Tegra 2'li akıllı telefonu
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Motorola Defy


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hook1903 9 yıl
Guzel telefonmus ama kim bilir ulkemize ne zaman gelir
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Türbülans Havayolları A.Ş 9 yıl

hook1903

Guzel telefonmus ama kim bilir ulkemize ne zaman gelir


Mobiltelin getirmesini bekliyorsanız tamamen hayaldir..paranız varsa abd ye gien tanızdığınız varsa,size uygun fiyata getirir
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drxx 9 yıl
şu tegra 2 yüzünden telefon alamıyacağız :)))))
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daysleeperxp 9 yıl
Gel Tegra, Gel Artık, Geeeel Uleeeeyn.....
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