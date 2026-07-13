Trafikte motoru düştüğü iddia edilen BYD ile ilgili gerçek ortaya çıktı

Çin'in Şenyang şehrinde aşırı yağışlar sırasında kaydedilen ve bir BYD Tang modelinin altından büyük bir parçanın koptuğunu gösteren görüntüler, kısa sürede dezenformasyon dalgasına dönüştü. Ancak uluslararası otomotiv otoritelerinin yaptığı teknik incelemeler, "motor düştü" iddialarının tamamen asılsız olduğunu ortaya çıkardı.
Kopan parça motor değil, alt koruma paneli
Sektörün güvenilir haber kaynaklarından CarNewsChina tarafından yapılan incelemede, derin su birikintisine hızla giren aracın maruz kaldığı yüksek hidrodinamik su basıncı sebebiyle alt taraftaki plastik/kompozit koruma panelinin yerinden çıktığı belgelendi. Mühendisler, elektrikli bir aracın motorunun düşmesi durumunda aks millerinin, yüksek voltajlı turuncu güç kablolarının ve sıvı soğutma borularının anında parçalanacağını, bunun da tekerlekleri kilitleyip aracı milisaniyeler içinde hareketsiz bırakacağını belirtti.
Videoda ise altındaki parça kopan BYD Tang modelinin, hiçbir arıza ya da kilitlenme yaşamadan, stop lambaları yanar vaziyette suda sorunsuz şekilde ilerlemeye devam ettiği görülüyor. Uzmanlar, derin sel sularına yüksek hızla giren hemen her araçta bu tür plastik muhafaza kopmalarının yaşanabileceğini belirterek sürücüleri uyardı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: