Trafikte motoru düştüğü iddia edilen BYD ile ilgili gerçek ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Sosyal medyada hızla yayılan ve Çin merkezli otomotiv devi BYD'nin bir modeline ait motorun sel sularında ilerlerken gövdeden ayrılıp düştüğünü öne süren iddialar, otomotiv dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

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Çin'in Şenyang şehrinde aşırı yağışlar sırasında kaydedilen ve bir BYD Tang modelinin altından büyük bir parçanın koptuğunu gösteren görüntüler, kısa sürede dezenformasyon dalgasına dönüştü. Ancak uluslararası otomotiv otoritelerinin yaptığı teknik incelemeler, "motor düştü" iddialarının tamamen asılsız olduğunu ortaya çıkardı.

Kopan parça motor değil, alt koruma paneli

Sektörün güvenilir haber kaynaklarından CarNewsChina tarafından yapılan incelemede, derin su birikintisine hızla giren aracın maruz kaldığı yüksek hidrodinamik su basıncı sebebiyle alt taraftaki plastik/kompozit koruma panelinin yerinden çıktığı belgelendi. Mühendisler, elektrikli bir aracın motorunun düşmesi durumunda aks millerinin, yüksek voltajlı turuncu güç kablolarının ve sıvı soğutma borularının anında parçalanacağını, bunun da tekerlekleri kilitleyip aracı milisaniyeler içinde hareketsiz bırakacağını belirtti.

Videoda ise altındaki parça kopan BYD Tang modelinin, hiçbir arıza ya da kilitlenme yaşamadan, stop lambaları yanar vaziyette suda sorunsuz şekilde ilerlemeye devam ettiği görülüyor. Uzmanlar, derin sel sularına yüksek hızla giren hemen her araçta bu tür plastik muhafaza kopmalarının yaşanabileceğini belirterek sürücüleri uyardı.

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Motoru düştüğü iddia edilen BYD ile ilgili gerçek ortaya çıktı

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