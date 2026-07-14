Trafikte motoru düştüğü iddia edilen BYD marka araç gündem oldu

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Tam Boyutta Gör Sosyal medyada hızla yayılan ve Çin merkezli otomotiv devi BYD'nin bir modeline ait motorun sel sularında ilerlerken gövdeden ayrılıp düştüğünü öne süren iddialar, otomotiv dünyasında geniş yankı uyandırmıştı.

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Çin'in Şenyang şehrinde aşırı yağışlar sırasında kaydedilen ve bir BYD Tang modelinin altından büyük bir parçanın koptuğunu gösteren görüntüler, kısa sürede sosyal medyada bir viral oldu ve "motor düştü" iddiaları hızla yayılmaya başladı.

Kopan parça motor mu, yoksa koruma paneli mi?

Otomotiv platformlarında yer alan ilk teknik değerlendirmelere göre, derin su birikintisine giren aracın maruz kaldığı yüksek hidrodinamik su basıncı sebebiyle alt taraftaki koruma panelinin yerinden çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. Ancak kopan parçanın koruma paneline benzememesi bu tezi zayıflatıyor ve akıllara farklı senaryolar getiriyor.

Olay anına ait görüntülerde ise altındaki parça kopan BYD Tang modelinin, stop lambaları yanar vaziyetteyola devam ettiğive belirgin bir kilitlenme yaşamadığı gözlemleniyor. Ancak aracın hibrit ve tamamen elektrikli versiyonları bulunduğu için yalnızca bu görüntülere bakılarak kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Tartışmalı video için BYD açıklama yapmadı

Videolar, SUV model aracın altından büyük bir parçanın koptuğunu kesin olarak doğrulansa da görüntüler, kopan parçanın tam olarak ne olduğunu veya araçtan neden ayrıldığını net bir şekilde ortaya koymuyor.

Ne BYD ne de yerel yetkililer kopan parçanın ne olduğununa dair resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle sosyal medyada dolaşan "SUV aracın elektrik motoru düştü" iddiaları, kamuya açık mevcut kanıtlar ışığında doğrulanmış değil.

Ayrıca paylaşılan videolar, olay öncesinde aracın ne durumda olduğunu göstermediği gibi hasarın nasıl meydana geldiğini de açıklamadığı için olayların gerçekleşme sırası belirsizliğini koruyor.

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Motoru düştüğü iddia edilen BYD marka araç gündem oldu

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