Yapay Zeka Özeti:
- Hollandalı Sanrivatti, sürücünün motosiklet gibi öne eğilerek oturduğu sıra dışı bir hiper otomobil tasarlıyor. Sanrivatti One adını taşıyan araç, 800 beygir gücündeki V10 motoru ve 1.100 kilogramlık hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Sürücüyü kabinin tam ortasına konumlandıran özel oturma düzeni, görüş açısını artırarak araçla sürücü arasındaki bağı güçlendiriyor. Eski McLaren uzmanlarının da yer aldığı projenin simülasyon testleri devam ediyor.
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Sanrivatti'nin kurucusu Santiago Rivero, projenin temelinde sürüş deneyimini merkeze alan bir tasarım anlayışının bulunduğunu belirtiyor. Rivero'ya göre yüksek performanslı bir otomobil, sürücünün makineye uyum sağlamasını gerektirmek yerine doğrudan insan deneyimi etrafında tasarlanmalı.
Motosiklet benzeri oturma pozisyonuyla daha geniş görüş açısı
Sanrivatti'nin Apex Position adını verdiği sürüş pozisyonu, otomobilin kokpit mimarisini baştan ele alıyor. Sürücü, kabinin tam ortasında ve ileriye doğru eğimli bir pozisyonda oturuyor. Şirkete göre bu yaklaşım, sürücünün görüş alanını genişleterek özellikle pist üzerinde aracın konumlandırılmasını kolaylaştırıyor.
Şirket ayrıca, sürücünün hızlanma, frenleme ve viraj alma sırasında otomobilin hareketlerini daha yoğun hissetmesini hedefliyor. Motosikletlerde olduğu gibi sürücünün vücudunu araçla birlikte hareket ettirebilmesi, otomobil ile sürücü arasındaki fiziksel bağlantıyı güçlendirebilir.
800 beygirlik V10 motor kullanacak
Şirket, otomobilde yarış motorlarıyla tanınan Judd tarafından geliştirilen 5,5 litrelik atmosferik V10 motor kullanmayı planlıyor. Hedeflenen 800 beygir güç ve 700 Nm tork değerleri, yalnızca 1.100 kilogramlık ağırlıkla birleştiğinde oldukça yüksek bir güç-ağırlık oranı ortaya çıkarıyor. Bu değerlerle otomobil ton başına yaklaşık 727 beygir güç sunmayı hedefliyor.
Üretim öncesinde dijital ve fiziksel testler yapılıyor
Sanrivatti, henüz prototip üretiminin erken aşamalarındayken sürüş pozisyonunu ve araç mimarisini değerlendirmek için dijital geliştirme simülatörleri kullanıyor. Bu sistemler sayesinde sürücünün göz hizası, görüş çizgileri, çevresel görüş alanı ve kokpit içerisindeki konumu sanal ortamda inceleniyor. Şirket ayrıca fiziksel simülatörler üzerinden farklı oturma pozisyonlarını test ediyor.
Sanrivatti'nin önündeki en büyük zorluk, alışılmışın dışındaki sürüş pozisyonunu gerçek pist koşullarında güvenli, ergonomik ve etkili bir sisteme dönüştürmek olacak. Buna rağmen Sanrivatti One, hiper otomobillerde sürücü ile araç arasındaki ilişkinin gelecekte nasıl değişebileceğine dair ilginç bir örnek oluşturuyor.
Kaynakça https://sanrivatti.com/journey/sanrivatti-reveals-the-apex-position https://newatlas.com/automotive/sanrivatti-one-hypercar-motorcycle-apex-seating-position-concept/ https://sanrivatti.com/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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