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Oynat Hollandalı Sanrivatti, sürücünün motosiklet gibi öne eğilerek oturduğu sıra dışı bir hiper otomobil tasarlıyor. Sanrivatti One adını taşıyan araç, 800 beygir gücündeki V10 motoru ve 1.100 kilogramlık hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Sürücüyü kabinin tam ortasına konumlandıran özel oturma düzeni, görüş açısını artırarak araçla sürücü arasındaki bağı güçlendiriyor. Eski McLaren uzmanlarının da yer aldığı projenin simülasyon testleri devam ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Hollandalı otomotiv girişimi Sanrivatti, sürücünün otomobilin içinde motosiklet kullanır gibi öne eğilerek oturduğu sıra dışı bir hiper otomobil geliştiriyor. Sanrivatti One adı verilen model, 800 beygir gücündeki V10 motoru ve yalnızca 1.100 kilogramlık hedef ağırlığıyla pist odaklı yeni bir sürüş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Sanrivatti'nin kurucusu Santiago Rivero, projenin temelinde sürüş deneyimini merkeze alan bir tasarım anlayışının bulunduğunu belirtiyor. Rivero'ya göre yüksek performanslı bir otomobil, sürücünün makineye uyum sağlamasını gerektirmek yerine doğrudan insan deneyimi etrafında tasarlanmalı.

Motosiklet benzeri oturma pozisyonuyla daha geniş görüş açısı

Sanrivatti'nin Apex Position adını verdiği sürüş pozisyonu, otomobilin kokpit mimarisini baştan ele alıyor. Sürücü, kabinin tam ortasında ve ileriye doğru eğimli bir pozisyonda oturuyor. Şirkete göre bu yaklaşım, sürücünün görüş alanını genişleterek özellikle pist üzerinde aracın konumlandırılmasını kolaylaştırıyor.

Tam Boyutta Gör Sanrivatti, geliştirdiği sistemi gerçek sürüş koşullarında değerlendirmek için modifiye edilmiş bir Porsche Boxster kullanıyor. Şirketin testlerine göre Apex Position, sürücünün önündeki pistin 3,2 kat daha büyük bir bölümünü görmesini sağlıyor. Yapılan karşılaştırmada dikey görüş açısı 15,5 dereceden 28 dereceye yükseliyor. Bu da yaklaşık yüzde 80,6'lık bir artış anlamına geliyor.

Şirket ayrıca, sürücünün hızlanma, frenleme ve viraj alma sırasında otomobilin hareketlerini daha yoğun hissetmesini hedefliyor. Motosikletlerde olduğu gibi sürücünün vücudunu araçla birlikte hareket ettirebilmesi, otomobil ile sürücü arasındaki fiziksel bağlantıyı güçlendirebilir.

800 beygirlik V10 motor kullanacak

Şirket, otomobilde yarış motorlarıyla tanınan Judd tarafından geliştirilen 5,5 litrelik atmosferik V10 motor kullanmayı planlıyor. Hedeflenen 800 beygir güç ve 700 Nm tork değerleri, yalnızca 1.100 kilogramlık ağırlıkla birleştiğinde oldukça yüksek bir güç-ağırlık oranı ortaya çıkarıyor. Bu değerlerle otomobil ton başına yaklaşık 727 beygir güç sunmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Tasarım tarafında ise büyük hava girişleri, belirgin gövde çıkıntıları ve dik konumlandırılmış ön cam öne çıkıyor. Aracın arka bölümünde gövdeyi çevreleyen ve uçları şasiye kadar uzanan büyük bir arka kanat bulunuyor. Bu tasarımın hem aerodinamik performansa hem de otomobilin pist odaklı karakterine katkı sağlaması hedefleniyor.

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Üretim öncesinde dijital ve fiziksel testler yapılıyor

Sanrivatti, henüz prototip üretiminin erken aşamalarındayken sürüş pozisyonunu ve araç mimarisini değerlendirmek için dijital geliştirme simülatörleri kullanıyor. Bu sistemler sayesinde sürücünün göz hizası, görüş çizgileri, çevresel görüş alanı ve kokpit içerisindeki konumu sanal ortamda inceleniyor. Şirket ayrıca fiziksel simülatörler üzerinden farklı oturma pozisyonlarını test ediyor.

Tam Boyutta Gör Projenin arkasındaki küçük mühendislik ve tasarım ekibinin en önemli avantajlarından biri ise teknik direktör Paul Arkesden'in deneyimi. Daha önce Singer ve McLaren gibi performans otomobili sektörünün önemli isimlerinde görev alan Arkesden, Sanrivatti One'ın geliştirme sürecine katkı sağlıyor.

Sanrivatti'nin önündeki en büyük zorluk, alışılmışın dışındaki sürüş pozisyonunu gerçek pist koşullarında güvenli, ergonomik ve etkili bir sisteme dönüştürmek olacak. Buna rağmen Sanrivatti One, hiper otomobillerde sürücü ile araç arasındaki ilişkinin gelecekte nasıl değişebileceğine dair ilginç bir örnek oluşturuyor.

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Motosiklet sürüş pozisyonuna sahip hiper otomobil: Sanrivatti One

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