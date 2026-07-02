MOVA'dan yeni nesil saç kurutma makinesi: Aero C satışa çıktı

Aero C saç kurutma makinesi, adını C şeklindeki başlığından alıyor. MOVA tarafından geliştirilen DualForce Cyclone™ çift hava akışı sistemi sayesinde güçlü kurutma performansı sunarken aynı zamanda saçın daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Birincil hava kanalı ile ikincil sirkülasyon kanalını bir araya getiren sistem, çevredeki havayı da akışa dahil ederek daha güçlü ve dengeli bir kurutma deneyimi sunuyor. Bu yapı sayesinde hava akışı daha kontrollü bir şekilde yönlendirilirken, kurutma performansı da artırılıyor.
Üzerindeki sensörler sayesinde düz bir zemine bırakıldığını otomatik olarak tespit ederek Standby moduna geçiyor. Üründe renkli küçük bir ekran mevcut. Bu ekran saç kurutma modu, sıcaklık derecesi ve hava üfleme şiddeti hakkında bilgi veriyor. Ürünle birlikte C şeklindeki kurutma başlığına ek olarak hızlı düzleştirme fırçası, difüzör ve şekillendirme başlığı kutu içinden çıkıyor.
Elektriklenmeyi önlüyor
Cihaz ayrıca çalışma sırasında 600 milyon plazma iyon üreterek elektriklenmeyi azaltmayı hedefliyor. MOVA'nın paylaştığı bilgilere göre, bağımsız test kuruluşu Vkan Certification & Testing tarafından gerçekleştirilen testlerde Aero C'nin saçın pürüzsüzlük, parlaklık ve nem seviyelerinde iyileşme sağladığı, kurutma süresini ise yaklaşık 3 dakikaya kadar düşürebildiği belirtiliyor. Ancak bu sonuçların saç tipi ve kullanım koşullarına göre değişebileceği ifade ediliyor.
MOVA Aero C hakkında daha fazla bilgiye https://tr.mova.tech/products/mova-aero-c-yuksek-hizli-sac-kurutucusu adresinden ulaşabilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş