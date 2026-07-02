MOVA'dan yeni nesil saç kurutma makinesi: Aero C satışa çıktı

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde robot süpürge ve kablosuz dikey süpürge modelleriyle öne çıkan MOVA’nın saç şekillendirici ürünleri de bulunuyor. Ülkemizde satılan MOVA saç şekillendirici modellerine inovatif bir ürün eklendi. Yeni nesil yeni nesil MOVA Aero C saç kurutma makinesi 9.999 TL tavsiye edilen fiyatıyla satışa sunuldu.

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Aero C saç kurutma makinesi, adını C şeklindeki başlığından alıyor. MOVA tarafından geliştirilen DualForce Cyclone™ çift hava akışı sistemi sayesinde güçlü kurutma performansı sunarken aynı zamanda saçın daha pürüzsüz görünmesini sağlıyor. Birincil hava kanalı ile ikincil sirkülasyon kanalını bir araya getiren sistem, çevredeki havayı da akışa dahil ederek daha güçlü ve dengeli bir kurutma deneyimi sunuyor. Bu yapı sayesinde hava akışı daha kontrollü bir şekilde yönlendirilirken, kurutma performansı da artırılıyor.

Tam Boyutta Gör Saç tellerini çevreleyen Coanda etkisiyle saçı daha kolay bir şekilde kurutuyor ve saçların nazikçe ayrılmasını sağlıyor. Aero C'de yer alan çift NTC sıcaklık algılama sistemi, hava akışının sıcaklığını saniyede 2.000 kez ölçerek anlık olarak ayarlıyor. Bu sistem, aşırı ısınmayı önlemeye yardımcı olurken saçın yüksek sıcaklığa maruz kalma riskini azaltmayı amaçlıyor.

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Üzerindeki sensörler sayesinde düz bir zemine bırakıldığını otomatik olarak tespit ederek Standby moduna geçiyor. Üründe renkli küçük bir ekran mevcut. Bu ekran saç kurutma modu, sıcaklık derecesi ve hava üfleme şiddeti hakkında bilgi veriyor. Ürünle birlikte C şeklindeki kurutma başlığına ek olarak hızlı düzleştirme fırçası, difüzör ve şekillendirme başlığı kutu içinden çıkıyor.

Elektriklenmeyi önlüyor

Cihaz ayrıca çalışma sırasında 600 milyon plazma iyon üreterek elektriklenmeyi azaltmayı hedefliyor. MOVA'nın paylaştığı bilgilere göre, bağımsız test kuruluşu Vkan Certification & Testing tarafından gerçekleştirilen testlerde Aero C'nin saçın pürüzsüzlük, parlaklık ve nem seviyelerinde iyileşme sağladığı, kurutma süresini ise yaklaşık 3 dakikaya kadar düşürebildiği belirtiliyor. Ancak bu sonuçların saç tipi ve kullanım koşullarına göre değişebileceği ifade ediliyor.

MOVA Aero C hakkında daha fazla bilgiye https://tr.mova.tech/products/mova-aero-c-yuksek-hizli-sac-kurutucusu adresinden ulaşabilirsiniz.

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