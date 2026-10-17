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    Mova LumeGret S5000 kombine enerji depolama sistemi tanıtıldı

    Mova LumeGret S5000 enerji depolama sistemi çatı tipi güneş enerjisi üretimi, batarya depolama, konut elektrik üretimi ve elektrikli araç şarjını bir arada barındırıyor.

    Mova LumeGret S5000
    Çinli enerji depolama sistemleri üreticisi Mova, çatı tipi güneş enerjisi üretimini, batarya depolamasını, evin elektrik tüketimini ve elektrikli araç şarjını bütünleşik biçimde yönetmek üzere geliştirdiği LumeGret S5000 sistemini tanıttı.

    Mova LumeGret S5000 neler sunuyor?

    Konutlar için geliştirilen Mova LumeGret S5000 sisteminde dört adet maksimum güç noktası izleyicisine (MPPT) sahip dahili bir dönüştürücü bulunuyor. Sistemin toplam güneş enerjisi kapasitesi 4.8kW seviyesine ulaşırken PV girişi 13 V ile 48 V aralığında çalışıyor ve azami giriş gerilimi 60 V, başlangıç gerilimi ise 15 V olarak belirtiliyor.

    Sistemin şebekeye bağlı AC çıkışı varsayılan olarak 800 W seviyesinde. Bu değer yapılandırmayla 3 kW’a kadar çıkarılabiliyor. Sistem ayrıca şebekeden bağımsız kullanımda 3 kW’a kadar çıkış ve 3,6 kW bypass kapasitesi sunuyor.

    Elektrikli araç sahipleri, sistemi isteğe bağlı LumeGret E7000 şarj cihazıyla tamamlayabiliyor. Yeterli güç bulunduğunda şarj hızı 7 kW’a kadar çıkıyor. Üretici, şebekeden bağımsız çalışmada 3 kW’a kadar EV şarj çıkışı; şebekeye bağlı kullanımda ise 6,6 kW’a kadar bypass kapasitesi bildiriyor.

    Elektrikli araç şarjı Movahome uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar şarj saatlerini, güç seviyelerini ve enerji kullanım önceliklerini belirleyebiliyor; manuel ya da otomatik modlar arasında seçim yapabiliyor.

    Akıllı şarj modunda S5000; elektrik tarifelerini, güneş enerjisi üretimini ve kullanılabilir PV fazlasını değerlendirerek uygun şarj zamanlarını belirliyor. Mova’ya göre sistem, yaklaşık 860 elektrik sağlayıcısının fiyat bilgilerine erişebiliyor.

    Mova LumeGret S5000 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Kullanıcılar belirledikleri fiyat eşikleri sayesinde elektriğin pahalı olduğu saatlerde şarjı durdurabiliyor, fiyat düştüğünde ise şarja öncelik verebiliyor. Sistem, elektrik fiyatlarının negatife indiği dönemlerden de yararlanabiliyor. Belirtilen test koşullarında en az 10 bin çevrim ömrüne sahip olduğu açıklanan bataryalarda kendi kendine ısıtma ve aerosol tabanlı yangın söndürme işlevleri de yer alıyor. Mova; -20 °C ile 55 °C arasında çalışma, IP65 koruma, 10 yıl garanti ve 20 yıllık tasarım ömrü vadediyor.

    480 × 290 × 168.4 mm ölçülerindeki S5000 sisteminin ağırlığı 14.8 kg. Doğal soğutma kullanan cihaz; Wi-Fi, Bluetooth ve RS485 bağlantı seçeneklerini destekliyor. Akıllı sayaçlar, elektrikli araç şarj cihazları ve akıllı prizler de isteğe bağlı aksesuarlar arasında bulunuyor. Mova LumeGret S5000 için henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.

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