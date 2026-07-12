Otomatik Kedi Tuvaleti Alacaklar İzlesin! MOVA LR10 Prime İncelemesi

Bu videoda kedi sahiplerinin en büyük problemlerinden biri olan kum temizleme ve kötü koku sorununa teknolojiyle çözüm sunan MOVA MeowgicPod LR10 Prime Akıllı Kedi Tuvaleti hakkında konuşuyoruz.

Bu videoda MOVA MeowgicPod LR10 Prime Akıllı Kedi Tuvaleti modeli hakkında konuşuyoruz. Videomuzda ek olarak otomobil tarafında içerikleriyle tanıdığınız Tarık Hamzaoğlu ile kedisi Ödül'ün deneyimlerini sizlere aktarıyoruz. Yaklaşık 110 litrelik geniş yarı açık iç hacmi, kedilerin doğal tuvalet alışkanlıklarını bozmadan rahat hareket edebilmesini sağlıyor. Yarı açık tasarımı sayesinde birçok kapalı otomatik tuvalette görülen sıkışık kullanım hissini de ortadan kaldırıyor. Sizler bu ürün hakkında neler düşünüyorsunuz? İyi seyirler!