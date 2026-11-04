MOVA N1 cam silme robotu neler sunuyor?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Yapay Zeka Özeti: Oynat 4 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat MOVA'nın yeni cam silme robotu N1, zorlu pencere temizliğini pratikleştiriyor. 8.000 Pa emiş gücü ve 12 katmanlı güvenlik sistemi sunan cihaz, akıllı sensörleriyle cam kenarlarını algılayıp Z veya N rotasında hareket ediyor. Çift taraflı su püskürtme sistemi ve altı farklı temizlik modu sunan 1,3 kilogramlık robot, mobil uygulama üzerinden de kolayca kontrol edilebiliyor. Sevilen akıllı robot, Black Friday indirimleri kapsamında meraklılarıyla buluşuyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Podcast Formatında Dinle 2 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x

Tam Boyutta Gör MOVA N1 cam silme robotu sahip olduğu 8.000 Pa emiş gücü, akıllı rota planlama, çift taraflı püskürtme sistemi ve 12 katmanlı güvenlik özellikleriyle cam temizliğini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Akıllı yaşam teknolojileri geliştiren MOVA, temizlik ürünleri ailesinde cam yüzeylere yönelik çözümler de sunuyor. Markanın cam silme robotu N1 modeli, kompakt tasarımı ve otomatik temizlik özellikleriyle özellikle ulaşılması zor cam yüzeylerin temizliğini daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

Samsung'un AI gözlüğü Intelligent Eyewear çıkış tarihi sızdırıldı 14 sa. önce eklendi

MOVA N1 cam silme robotu özellikleri neler?

MOVA N1, yüksek hassasiyetli sensörleriyle cam yüzeylerin kenarlarını algılayarak temizlik rotasını otomatik olarak belirliyor. Cihaz, yüzeyin yapısına göre Z veya N şeklinde hareket ederek camın farklı noktalarını temizliyor.

Çift taraflı püskürtme sistemi suyu cam yüzeye dengeli şekilde dağıtırken yıkanabilir mikrofiber bezler kirlerin giderilmesine yardımcı oluyor. 120 ml kapasiteli su haznesiyle tek dolumda 32 metrekareye kadar cam yüzeyini temizleyebilen N1, farklı ihtiyaçlara yönelik altı temizlik modu sunuyor.

Tam Boyutta Gör Yalnızca 1,3 kilogram ağırlığındaki cihaz, gelişmiş sensörleri ve farklı temizlik modlarıyla günlük temizlik işlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. 215 x 215 x 59 mm boyutlarındaki cihaz, ince ve kompakt tasarımı sayesinde küçük pencerelerde ve dar alanlarda da kullanılabiliyor.

12 katmanlı güvenlik sistemi

MOVA N1, 8.000 Pa emiş gücünün yanı sıra 12 katmanlı güvenlik sistemiyle donatıldı. Basınç dengeleme teknolojisi, hassas sensörler, fiziksel koruma özellikleri ve güvenlik ipi, cihazın cam yüzeylerde güvenli şekilde çalışmasını destekliyor.

Tek dokunuşla çalıştırılabilen cam silme robotu, uzaktan kumanda ve mobil uygulama üzerinden de kontrol edilebiliyor. Böylece kullanıcılar temizlik modlarını ve cihazın çalışma sürecini farklı yöntemlerle yönetebiliyor.

MOVA ürünlerinde Black Friday kampanyası

MOVA, Black Friday döneminde seçili akıllı temizlik ürünlerinde indirimler yapıyor. İndirime giren ürünler arasında kapsamında E50, Z70, P50, X4 Mix, Aero C ve N1 modelleri de yer alıyor. Black Friday kampanyalarıyla MOVA'nın akıllı temizlik ürünlerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: