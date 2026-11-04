MOVA N1 cam silme robotu neler sunuyor?

Yapay Zeka Özeti:
- MOVA'nın yeni cam silme robotu N1, zorlu pencere temizliğini pratikleştiriyor. 8.000 Pa emiş gücü ve 12 katmanlı güvenlik sistemi sunan cihaz, akıllı sensörleriyle cam kenarlarını algılayıp Z veya N rotasında hareket ediyor. Çift taraflı su püskürtme sistemi ve altı farklı temizlik modu sunan 1,3 kilogramlık robot, mobil uygulama üzerinden de kolayca kontrol edilebiliyor. Sevilen akıllı robot, Black Friday indirimleri kapsamında meraklılarıyla buluşuyor.
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Akıllı yaşam teknolojileri geliştiren MOVA, temizlik ürünleri ailesinde cam yüzeylere yönelik çözümler de sunuyor. Markanın cam silme robotu N1 modeli, kompakt tasarımı ve otomatik temizlik özellikleriyle özellikle ulaşılması zor cam yüzeylerin temizliğini daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor.
MOVA N1 cam silme robotu özellikleri neler?
MOVA N1, yüksek hassasiyetli sensörleriyle cam yüzeylerin kenarlarını algılayarak temizlik rotasını otomatik olarak belirliyor. Cihaz, yüzeyin yapısına göre Z veya N şeklinde hareket ederek camın farklı noktalarını temizliyor.
Çift taraflı püskürtme sistemi suyu cam yüzeye dengeli şekilde dağıtırken yıkanabilir mikrofiber bezler kirlerin giderilmesine yardımcı oluyor. 120 ml kapasiteli su haznesiyle tek dolumda 32 metrekareye kadar cam yüzeyini temizleyebilen N1, farklı ihtiyaçlara yönelik altı temizlik modu sunuyor.
12 katmanlı güvenlik sistemi
MOVA N1, 8.000 Pa emiş gücünün yanı sıra 12 katmanlı güvenlik sistemiyle donatıldı. Basınç dengeleme teknolojisi, hassas sensörler, fiziksel koruma özellikleri ve güvenlik ipi, cihazın cam yüzeylerde güvenli şekilde çalışmasını destekliyor.
Tek dokunuşla çalıştırılabilen cam silme robotu, uzaktan kumanda ve mobil uygulama üzerinden de kontrol edilebiliyor. Böylece kullanıcılar temizlik modlarını ve cihazın çalışma sürecini farklı yöntemlerle yönetebiliyor.
MOVA ürünlerinde Black Friday kampanyası
MOVA, Black Friday döneminde seçili akıllı temizlik ürünlerinde indirimler yapıyor. İndirime giren ürünler arasında kapsamında E50, Z70, P50, X4 Mix, Aero C ve N1 modelleri de yer alıyor. Black Friday kampanyalarıyla MOVA'nın akıllı temizlik ürünlerini daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı hedefliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: