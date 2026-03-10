MOVA’nın gelişmiş özelliklere sahip robot süpürgesi MOVA Z60 Türkiye’de!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Ülkemizde fiyat/performans açısından öne çıkan robot süpürge markalarından MOVA’nın en yeni robot süpürge modeli MOVA Z60 Ultra Roller Complete, Türkiye’de satışa çıktı. MOVA Z60’ı 28.000 Pa emiş gücü, rulo paspas sistemi öne çıkarıyor.

Tam Boyutta Gör Evinde çok halı olan veya evcil hayvanı bulunan kullanıcılar, MOVA Z60’ın 28.000 Pa emiş gücüyle yüksek temizlik performansı elde ediyor. Çift fırçalı Anti-Tangle TroboWave™ DuoBrush özelliği, saç ve tüy dolanmasını azaltıyor. MaxiReach teknolojisi, köşelere geldiğinde robot kolunu uzatarak dip köşe temizlik imkanı sağlıyor.

MOVA Z60’un HydroForce rulo mop sistemi, 25,6 cm genişliğindeki yapısıyla zemini yalnızca silmiyor, aktif olarak yıkıyor. Temiz suyu anlık olarak yüzeye uyguluyor ve kirli suyu aynı anda topluyor. Böylece mop yüzeyi sürekli temiz kalıyor ve kir zemine geri taşınmıyor.

Süpürge halı algıladığında paspas rulosunu içine çekiyor. Halıların ıslanmasını engelliyor. Kapı ve zemin geçişlerinde ise tekerlekler yukarı kalkarak 8 cm’ye kadar engelleri aşabiliyor. Süpürgenin temizlik istasyonu, tozları otomatik olarak boşaltırken mop pedlerini 80 derece sıcak suyla yıkıyor ve mopu sıcak hava ile kurutuyor.

MOVA’nın tüm robot süpürge ürünlerinde olduğu gibi 3 yıl garanti ile sunulan MOVA Z60 Ultra Roller Complete, dolu dolu özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. E-ticaret platformlarında ve mağazalarda 69.999 TL’ye satıldığı görülüyor.

