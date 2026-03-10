MOVA’nın gelişmiş özelliklere sahip robot süpürgesi MOVA Z60 Türkiye’de!

MOVA Z60’un HydroForce rulo mop sistemi, 25,6 cm genişliğindeki yapısıyla zemini yalnızca silmiyor, aktif olarak yıkıyor. Temiz suyu anlık olarak yüzeye uyguluyor ve kirli suyu aynı anda topluyor. Böylece mop yüzeyi sürekli temiz kalıyor ve kir zemine geri taşınmıyor.
Süpürge halı algıladığında paspas rulosunu içine çekiyor. Halıların ıslanmasını engelliyor. Kapı ve zemin geçişlerinde ise tekerlekler yukarı kalkarak 8 cm’ye kadar engelleri aşabiliyor. Süpürgenin temizlik istasyonu, tozları otomatik olarak boşaltırken mop pedlerini 80 derece sıcak suyla yıkıyor ve mopu sıcak hava ile kurutuyor.
MOVA’nın tüm robot süpürge ürünlerinde olduğu gibi 3 yıl garanti ile sunulan MOVA Z60 Ultra Roller Complete, dolu dolu özellikleriyle Türkiye’de satışa sunuldu. E-ticaret platformlarında ve mağazalarda 69.999 TL’ye satıldığı görülüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım