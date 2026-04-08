Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MOVA, Türkiye’de satışa sunulan yeni ürünlerini tanıttı

    MOVA'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği lansmanda firmanın yeni robot süpürge, dikey süpürge, kişisel bakım ve evcil hayvan ürünleri tanıtıldı. Yeni ürünler satışa sunuldu. 

    MOVA, Türkiye’de satışa sunulan yeni ürünlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Robot süpürgeleriyle tanınan MOVA markasının Türkiye’de gerçekleştirdiği lansmanda şirketin yeni ürünleri tanıtıldı. Yeni robot süpürge modellerinden akıllı temizlik, kişisel bakım ve evcil hayvan bakım çözümlerine kadar uzanan geniş ürün portföyü kullanıcılarla buluşuyor.

    MopSwap™ Sistemine sahip yeni oyuncu: MOVA Mobius 60

    Türkiye’de 79.999 TL’lik fiyatı ile satışa sunulacak yeni robot süpürge modeli MOVA Mobius 60, yüksek performans ve en yeni teknolojileri isteyenler için geliştirildi. 30.000 Pa emiş gücü ile dikey süpürgeler kadar etkili temizlik yapabiliyor. MopSwap teknolojisi ile 3 farklı paspas türünü bir arada barındırıyor. Mutfak için ThermoHold, ahşap zeminler için Plush, günlük temizlik için HyperClean paspası otomatik olarak değiştirerek kullanıyor. 100°C sıcak suyla paspasları yıkıyor ve duruluyor.

    MOVA, Türkiye’de satışa sunulan yeni ürünlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    MaxiReach teknolojisiyle yan fırça ve paspaslar yana açılarak köşelerde etkili temizlik yapıyor. 8 cm’ye kadar eşikleri aşabilen süpürgede 10 mm yan fırçayı kaldırma ve 10,5 mm paspas kaldırma özelliği mevcut. Ayrıca LIDAR sensörü süpürge içine gizlenerek alçak mobilyaların altına girebiliyor.

    Yüksek performanslı robot süpürge: MOVA Z60 Ultra Roller Complete

    MOVA, Türkiye’de satışa sunulan yeni ürünlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Firmanın iddialı modellerinden MOVA Z60 Ultra Roller Complete, 69.999 TL’lik fiyatı ile satışa çıktı. 28.000 Pa emiş gücünün yanı sıra HydroForce rulo paspas sistemi ile derinlemesine temizlik yapıyor. Paspas esnasında 12 başlıklı püskürtme sistemi ile temizlik yaparken aynı zamanda rulodaki pis suyu kendi içine çekerek kirin bulaşmasını önlüyor.

    Islak ve Kuru Dikey Süpürge: MOVA X4 Mix

    MOVA, Türkiye’de satışa sunulan yeni ürünlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    MOVA’nın hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilen şarjlı dikey süpürgesi MOVA X4 Mix, 28.999 TL’ye satışa çıktı. 45 dakikaya kadar çalışma süresi sunan süpürge, 20.000 Pa emiş gücü değerine sahip. Süpürgenin şarj istasyonunda sıcak suyla ıslak ruloyu otomatik temizleme özelliği dikkat çekiyor. Yeşil ışık ile yerdeki tozları açığa çıkaran süpürge ayrıca 180 derece tam yatabilen tasarımıyla mobilya altlarına kolay bir şekilde girebiliyor.

    Saç Bakım Ürünleri: MOVA Aero-C ve MOVA Master 10

    MOVA, Türkiye’de satışa sunulan yeni ürünlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    MOVA’nın kişisel bakım kategorisindeki ürünleri de lansman kapsamında tanıtıldı. Markanın saç bakım teknolojileri arasında yer alan ve performansının yanında sıra dışı dizaynıyla da öne çıkan MOVA Aero-C, güçlü hava akışı teknolojisi ve saç sağlığını korumaya odaklanan tasarım yaklaşımıyla kullanıcıların günlük bakım rutinlerini daha hızlı ve pratik hale getirmeyi hedefliyor.

    Etkinlikte ayrıca MOVA Master 10 çok yönlü saç şekillendirme cihazı da katılımcılarla buluştu. Çoklu başlık seçenekleri sayesinde farklı saç şekillendirme ihtiyaçlarına uyum sağlayan cihaz, gelişmiş hava akışı teknolojisi ve hassas sıcaklık kontrol sistemiyle saçın doğal yapısını koruyarak daha kontrollü bir şekillendirme deneyimi ve daha kalıcı bukleler sunuyor.

    Evcil hayvan ürünleri: MOVA Pet Bakım Ailesi

    MOVA, Türkiye’de satışa sunulan yeni ürünlerini tanıttı
    MOVA, evcil hayvanların temizlik ve mama ihtiyacını teknolojiyle birleştiren yeni ürünlerini Türkiye’de satışa çıktı. MOVA NutriPal 10 Ultra akıllı evcil hayvan mama makinesi, MOVA WF20 evcil hayvan su pınarı ve MOVA MeowgicPod LR10 Prime akıllı kedi tuvaleti kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu üç ürünü bir arada alan müşterilere yüzde 20 ek indirim yapılıyor. LB10 Prime akıllı kedi tuvaleti, otomatik temizleme sistemi ve çift hazneli koku kontrol teknolojisiyle dikkat çekti.

    MOVA’nın akıllı ev ürünleri, Türkçe arayüze sahip MOVA Home mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Müşteriler Mova’nın yeni ürünlerine https://tr.mova.tech web sitesinden ulaşabiliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    acemiler için otomatik vites araba tavsiyesi nanocell nedir gmail kullanıcı adı örnekleri taksi çıkması arabalar 60 amper yerine 72 amper akü takılırsa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A5
    OPPO A5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum