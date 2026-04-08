MOVA, Türkiye’de satışa sunulan yeni ürünlerini tanıttı

Tam Boyutta Gör Robot süpürgeleriyle tanınan MOVA markasının Türkiye’de gerçekleştirdiği lansmanda şirketin yeni ürünleri tanıtıldı. Yeni robot süpürge modellerinden akıllı temizlik, kişisel bakım ve evcil hayvan bakım çözümlerine kadar uzanan geniş ürün portföyü kullanıcılarla buluşuyor.

MopSwap™ Sistemine sahip yeni oyuncu: MOVA Mobius 60

Türkiye’de 79.999 TL’lik fiyatı ile satışa sunulacak yeni robot süpürge modeli MOVA Mobius 60, yüksek performans ve en yeni teknolojileri isteyenler için geliştirildi. 30.000 Pa emiş gücü ile dikey süpürgeler kadar etkili temizlik yapabiliyor. MopSwap teknolojisi ile 3 farklı paspas türünü bir arada barındırıyor. Mutfak için ThermoHold, ahşap zeminler için Plush, günlük temizlik için HyperClean paspası otomatik olarak değiştirerek kullanıyor. 100°C sıcak suyla paspasları yıkıyor ve duruluyor.

Tam Boyutta Gör MaxiReach teknolojisiyle yan fırça ve paspaslar yana açılarak köşelerde etkili temizlik yapıyor. 8 cm’ye kadar eşikleri aşabilen süpürgede 10 mm yan fırçayı kaldırma ve 10,5 mm paspas kaldırma özelliği mevcut. Ayrıca LIDAR sensörü süpürge içine gizlenerek alçak mobilyaların altına girebiliyor.

Black Shark akıllı saatler, kulaklıklar ve aksesuarlar Türkiye'de 3 sa. önce eklendi

Yüksek performanslı robot süpürge: MOVA Z60 Ultra Roller Complete

Tam Boyutta Gör Firmanın iddialı modellerinden MOVA Z60 Ultra Roller Complete, 69.999 TL’lik fiyatı ile satışa çıktı. 28.000 Pa emiş gücünün yanı sıra HydroForce rulo paspas sistemi ile derinlemesine temizlik yapıyor. Paspas esnasında 12 başlıklı püskürtme sistemi ile temizlik yaparken aynı zamanda rulodaki pis suyu kendi içine çekerek kirin bulaşmasını önlüyor.

Islak ve Kuru Dikey Süpürge: MOVA X4 Mix

Tam Boyutta Gör MOVA’nın hem ıslak hem de kuru temizlik yapabilen şarjlı dikey süpürgesi MOVA X4 Mix, 28.999 TL’ye satışa çıktı. 45 dakikaya kadar çalışma süresi sunan süpürge, 20.000 Pa emiş gücü değerine sahip. Süpürgenin şarj istasyonunda sıcak suyla ıslak ruloyu otomatik temizleme özelliği dikkat çekiyor. Yeşil ışık ile yerdeki tozları açığa çıkaran süpürge ayrıca 180 derece tam yatabilen tasarımıyla mobilya altlarına kolay bir şekilde girebiliyor.

Saç Bakım Ürünleri: MOVA Aero-C ve MOVA Master 10

Tam Boyutta Gör MOVA’nın kişisel bakım kategorisindeki ürünleri de lansman kapsamında tanıtıldı. Markanın saç bakım teknolojileri arasında yer alan ve performansının yanında sıra dışı dizaynıyla da öne çıkan MOVA Aero-C, güçlü hava akışı teknolojisi ve saç sağlığını korumaya odaklanan tasarım yaklaşımıyla kullanıcıların günlük bakım rutinlerini daha hızlı ve pratik hale getirmeyi hedefliyor.

Etkinlikte ayrıca MOVA Master 10 çok yönlü saç şekillendirme cihazı da katılımcılarla buluştu. Çoklu başlık seçenekleri sayesinde farklı saç şekillendirme ihtiyaçlarına uyum sağlayan cihaz, gelişmiş hava akışı teknolojisi ve hassas sıcaklık kontrol sistemiyle saçın doğal yapısını koruyarak daha kontrollü bir şekillendirme deneyimi ve daha kalıcı bukleler sunuyor.

Evcil hayvan ürünleri: MOVA Pet Bakım Ailesi

MOVA, evcil hayvanların temizlik ve mama ihtiyacını teknolojiyle birleştiren yeni ürünlerini Türkiye’de satışa çıktı. MOVA NutriPal 10 Ultra akıllı evcil hayvan mama makinesi, MOVA WF20 evcil hayvan su pınarı ve MOVA MeowgicPod LR10 Prime akıllı kedi tuvaleti kullanıcıların beğenisine sunuldu. Bu üç ürünü bir arada alan müşterilere yüzde 20 ek indirim yapılıyor. LB10 Prime akıllı kedi tuvaleti, otomatik temizleme sistemi ve çift hazneli koku kontrol teknolojisiyle dikkat çekti.

MOVA’nın akıllı ev ürünleri, Türkçe arayüze sahip MOVA Home mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Müşteriler Mova’nın yeni ürünlerine https://tr.mova.tech web sitesinden ulaşabiliyor.

