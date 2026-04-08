MOVA, Türkiye’de satışa sunulan yeni ürünlerini tanıttı

MopSwap™ Sistemine sahip yeni oyuncu: MOVA Mobius 60
Türkiye’de 79.999 TL’lik fiyatı ile satışa sunulacak yeni robot süpürge modeli MOVA Mobius 60, yüksek performans ve en yeni teknolojileri isteyenler için geliştirildi. 30.000 Pa emiş gücü ile dikey süpürgeler kadar etkili temizlik yapabiliyor. MopSwap teknolojisi ile 3 farklı paspas türünü bir arada barındırıyor. Mutfak için ThermoHold, ahşap zeminler için Plush, günlük temizlik için HyperClean paspası otomatik olarak değiştirerek kullanıyor. 100°C sıcak suyla paspasları yıkıyor ve duruluyor.
Yüksek performanslı robot süpürge: MOVA Z60 Ultra Roller Complete
Islak ve Kuru Dikey Süpürge: MOVA X4 Mix
Saç Bakım Ürünleri: MOVA Aero-C ve MOVA Master 10
Etkinlikte ayrıca MOVA Master 10 çok yönlü saç şekillendirme cihazı da katılımcılarla buluştu. Çoklu başlık seçenekleri sayesinde farklı saç şekillendirme ihtiyaçlarına uyum sağlayan cihaz, gelişmiş hava akışı teknolojisi ve hassas sıcaklık kontrol sistemiyle saçın doğal yapısını koruyarak daha kontrollü bir şekillendirme deneyimi ve daha kalıcı bukleler sunuyor.
Evcil hayvan ürünleri: MOVA Pet Bakım Ailesi
MOVA’nın akıllı ev ürünleri, Türkçe arayüze sahip MOVA Home mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Müşteriler Mova’nın yeni ürünlerine https://tr.mova.tech web sitesinden ulaşabiliyor.
