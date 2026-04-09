Mova Türkiye lansmanı: 3 yıl garantili akıllı robot süpürgeler

MOVA, Türkiye lansmanıyla akıllı ev ekosistemini tanıttı. Yapay zeka destekli robot süpürgeler, Mobius 60'ın gücü ve sektörde tek olan 3 yıl garanti avantajını özel röportajımızda konuştuk.

Bu videomuzda, akıllı ev teknolojileri konusunda dünya çapında adından söz ettiren MOVA'nın Türkiye'deki ilk büyük lansmanından sizlere seslendik. Etkinlik alanında, markanın vizyonunu ve yeni cihazlarını doğrudan Türkiye'deki en yetkili isimden, MOVA Türkiye Genel Müdürü Ahmet Adıgüzel'den dinleme fırsatı bulduk.

MOVA sadece robot süpürgelerle değil; kişisel bakım, evcil hayvan ürünleri ve ıslak kuru dikey süpürgeleri de kapsayan dev bir akıllı ev ekosistemi kurmayı hedefliyor. Ağustos 2025'ten bu yana Türkiye operasyonunu kurgulayan şirket, hayatı kolaylaştıran teknolojileri erişilebilir kılmak için çalışıyor.

Bu ekosistemin temelinde işlevsel ve "görünmez" bir yapay zeka yatıyor. MOVA cihazları evdeki rutini ezberlemek yerine, değişen ortamlara ve zeminlere anında sezgisel tepkiler verebiliyor. Bu da cihazları sıradan bir makineden çok, evinizin sessiz ve akıllı bir asistanı haline getiriyor.

Lansmanın yıldızı şüphesiz MOVA Mobius 60 modeliydi. 30.000 Pa gibi emiş gücüne sahip olan cihaz, içerisinde üç farklı paspas (mop) sistemi barındırıyor. Zemini kendi kendine algılayarak hassas parkelerde farklı, zorlu lekelerin olduğu taş zeminlerde farklı mopa otomatik geçiş yapabilmesi dikkat çekici bir mühendislik detayı.

Tüketicilerin en çok dikkatini çekecek bir diğer konu ise garanti süreleri ve kutu içerikleri. MOVA, sektör standartlarının çok üzerine çıkarak tam 3 yıl garanti imkanı sunuyor. Üstelik Z60 gibi amiral gemisi modellerin kutusundan, kullanıcıları yıllarca masraftan kurtaracak bollukta yedek aksesuar çıkması markanın kendine duyduğu güveni ortaya koyuyor.

Marka, tüketici geri bildirimlerini doğrudan merkezine almış durumda. Türkiye'nin dört bir yanındaki kullanıcılar hem online hem de offline mağazalar üzerinden genişleyen bayi ağıyla cihazlara kolayca ulaşmayı ve yetkili servis güvencesi sunmayı hedeflemiş.

Siz MOVA'nın yapay zeka destekli bu yeni akıllı ev teknolojileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle Mobius 60'ın zemin algılama teknolojisi ilginizi çekti mi?

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.